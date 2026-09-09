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સહકારી રાજકારણમાં ભાજપના મેન્ડેટનો ફિયાસ્કો! કેમ ગુજરાતમાં ભાજપના નેતાઓ પક્ષ સામે જ પડી રહ્યા છે?

Gandhinagar News: ગુજરાતના રાજકારણમાં મૂળભૂત રીતે રાજ્યકક્ષાનું રાજકારણ અને સ્થાનિક કક્ષાનું સહકારી રાજકારણ કાયમ અલગ જ રહ્યું છે. સહકારી ક્ષેત્રમાં પક્ષીય વિચારધારા કરતાં પરસ્પર સહયોગ અને સ્થાનિક પ્રભુત્વ વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પરંતુ તાજેતરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓમાં મેન્ડેટ (પક્ષનો સત્તાવાર આદેશ) પ્રથા લાગુ કરવામાં આવતા, સહકાર ક્ષેત્રમાં તેનો વિરોધ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:00 PM IST
સહકારી રાજકારણમાં ભાજપના મેન્ડેટનો ફિયાસ્કો! કેમ ગુજરાતમાં ભાજપના નેતાઓ પક્ષ સામે જ પડી રહ્યા છે?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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