/સહકારી રાજકારણમાં ભાજપના મેન્ડેટનો ફિયાસ્કો! કેમ ગુજરાતમાં ભાજપના નેતાઓ પક્ષ સામે જ પડી રહ્યા છે?

Gandhinagar News: સહકાર ક્ષેત્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવતા મેન્ડેડનો વિરોધ હાલ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. પ્રદેશ કક્ષાએથી ઉમેદવારો માટે મેન્ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, સ્થાનિક સ્તરે ભાજપના જ આગેવાનો અને નેતાઓએ આ નિર્ણય સામે બળવો પોકારીને પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ભાજપની આ મેન્ડેડ પ્રથાના કારણે પાર્ટીએ અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં આંતરિક વિરોધ અને બળવાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ વિવાદોના પરિણામે કેટલીક સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ રદ કરવાની પણ ફરજ પડી છે, જ્યારે કેટલીક એપીએમસી (APMC) માં સ્થિતિ સંભાળવા પ્રદેશ કક્ષાના સિનિયર નેતાઓએ સામે ચાલીને ડેમેજ કંટ્રોલ કરવું પડ્યું હતું. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે મેન્ડેડ આપવાની આવી જ જીદના પગલે પાર્ટીએ બારડોલી સુગર મીલની સત્તા ગુમાવવી પડી છે, જ્યારે ઉમેદવારો અંગે મેન્ડેડ નક્કી ન થઈ શકવાને કારણે કેટલીક એપીએમસી અને સુમુલ ડેરીની ચૂંટણીઓ પણ અટકી પડી છે.
મેન્ડેટ વિરુદ્ધ ભાજપના જ આગેવાનોનો ખુલ્લો બળવો
છેલ્લા કેટલાક સમયથી જોવા મળી રહ્યું છે કે અનેક સહકારી સંસ્થાઓમાં મેન્ડેટની વિરુદ્ધ ભાજપના જ આગેવાનો ખુલ્લો બળવો કરી રહ્યા છે. પક્ષના શિસ્તની વાતો વચ્ચે, પ્રદેશ કક્ષાએથી સત્તાવાર રીતે મેન્ડેટ આપવામાં આવ્યો હોવા છતાં, સ્થાનિક નેતાઓ તેની ખુલ્લેઆમ અવગણના કરીને પોતાની સ્વતંત્ર ઉમેદવારી નોંધાવી રહ્યા છે. ભાજપને આ મેન્ડેટ પ્રથાના આગ્રહને કારણે અનેક નાની-મોટી સહકારી સંસ્થાઓમાં પોતાના જ કાર્યકરો અને નેતાઓના બળવાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ચૂંટણીઓ રદ કરવાની નોબત અને ડેમેજ કંટ્રોલ
આંતરિક ખેંચતાણ અને બળવાની પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ છે કે કેટલીક સહકારી સંસ્થાઓમાં તો ચૂંટણીઓ રદ કરવાની ફરજ પડી છે. ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓ (એપીએમસી) માં વિખવાદ વધતા પ્રદેશ કક્ષાના મોટા નેતાઓએ દોડી જઈને ડેમેજ કંટ્રોલ કરવું પડ્યું હતું. એટલું જ નહીં, કેટલાક એપીએમસી અને દક્ષિણ ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠિત સુમુલ ડેરી જેવી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પણ મેન્ડેટ નક્કી ન થવાના કારણે લાંબા સમય સુધી અટકી પડી હોવાની ઘટનાઓ બની છે.
મેન્ડેટની જીદના પગલે સત્તા ગુમાવવાનો વારો
રાજકીય વર્તુળોમાં એવી પણ ચર્ચા જોર પકડી રહી છે કે પક્ષ દ્વારા મેન્ડેટ આપવાની જીદના પગલે જ બારડોલી સુગર મિલમાં ભાજપે સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, જો ભવિષ્યની જગ્યાએ ભૂતકાળ પર નજર કરીએ તો, ઇફકો (IFFCO) ની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ચૂંટણીમાં પણ પક્ષના મેન્ડેટ છતાં બીપીન ગોતાની જયેશ રાદડિયા સામે કારમી હાર થઈ હતી. હાલમાં જ રાજકોટ લોધિકા (રાલો) સંઘના વર્તમાન પરિણામોમાં પણ મેન્ડેટની સામે જયેશ રાદડિયાનો જબરદસ્ત દમ જોવા મળ્યો હતો, જે સાબિત કરે છે કે સહકારી ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિગત વર્ચસ્વ મેન્ડેટ પર ભારે પડી રહ્યું છે.
સ્થાનિક વર્ચસ્વ અને સહયોગના રાજકારણનો ટકરાવ
લોકમુખે એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે મેન્ડેટ પ્રથાને કારણે ભાજપના નેતાઓને સ્થાનિક કક્ષાના 'પરસ્પરના સહયોગ'ના રાજકારણથી વિરુદ્ધ જવાનો વારો આવ્યો છે. સહકારી ક્ષેત્ર વર્ષોથી એકબીજાના ટેકાથી ચાલતું ક્ષેત્ર છે, પરંતુ મેન્ડેટથી આ પરંપરા તૂટી રહી છે. આ જ કારણોસર ભાજપના જ નેતાઓ પોતાના પક્ષના મેન્ડેટ સામે પડી રહ્યા છે. મેન્ડેટ સામે ઉમેદવારી કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે સ્થાનિક નેતાઓ પોતાની પકડ અને વર્ચસ્વ કોઈપણ ભોગે ગુમાવવા માંગતા નથી, માટે તેઓ પોતાના રાજકીય અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા પક્ષ સામે જંગે ચડી રહ્યા છે.