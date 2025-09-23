રાહુલ ગાંધી પાસ થશે કે ફેલ? છ મહિનામાં 5 વાર ગુજરાત આવ્યા, આવો છે પ્લાન
Rahul Gandhi Gujarat Mission : છ મહિનામાં પાંચ મુલાકાતો... રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ માટે ખોવાયેલી રાજકીય જમીન પાછો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે
Trending Photos
Gujarat Politics : કોંગ્રેસ 1995 થી ગુજરાતમાં સત્તાથી બહાર છે, અને હવે રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ પાર્ટી 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાનો ખોવાયેલો ભૂમિભાગ પાછો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે.
1995 થી ગુજરાતમાં સત્તાથી બહાર, કોંગ્રેસ હવે ફરી એકવાર પોતાનો ખોવાયેલો ભૂમિભાગ પાછો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પાર્ટીના રણનીતિકાર રાહુલ ગાંધી છેલ્લા છ મહિનામાં પાંચ વખત ગુજરાતની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે, સંગઠનાત્મક માળખાને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત કોંગ્રેસના જિલ્લા અને શહેર પ્રમુખોને ખાતરી આપી હતી કે, તેઓ તેમના માટે અહીં છે અને ભવિષ્યમાં દરેક વિધાનસભા મતવિસ્તારની મુલાકાત લેવાનું વચન આપ્યું હતું. અગાઉ, લોકસભામાં ચર્ચા દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ ભાજપના નેતાઓને ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે તેઓ ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાના છે.
રાહુલ ગાંધી દ્વારા આ સક્રિય અભિયાન 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને છે. આંકડા દર્શાવે છે કે 1995 થી યોજાયેલી સાત વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ સત્તામાં પાછી ફરી શકી નથી: 1995, 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 માં, પાર્ટીએ ૭૭ બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભાજપનો આંકડો ૧૦૦ થી નીચે આવી ગયો હતો. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે હાર્દિક પટેલના નેતૃત્વમાં પટેલ અનામત આંદોલન અને ભાજપ સામેના અસંતોષે તે સમયે કોંગ્રેસને અણધારી રીતે પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. જોકે, આ લીડ ટકાઉ ન રહી, અને 2022 માં કોંગ્રેસ પાર્ટી ઘટીને 17 બેઠકો પર આવી ગઈ.
કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું
આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ઉદયથી કોંગ્રેસની પરંપરાગત વોટબેંકનો નાશ થયો છે. 2022 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, AAP એ લગભગ 13 ટકા મત મેળવ્યા, કુલ પાંચ બેઠકો જીતી. આ ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસનો મત હિસ્સો અગાઉની વિધાનસભા ચૂંટણીઓની તુલનામાં 14 ટકા ઘટી ગયો. લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નબળું રહ્યું. 2014 અને 2019 માં, કોંગ્રેસે ગુજરાતની બધી ૨૬ લોકસભા બેઠકો ગુમાવી હતી. જોકે, 2024 માં, તેણે એક બેઠક જીતી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠક પરથી સાંસદ બન્યા. બીજી બેઠક પર કોંગ્રેસનો નજીકનો મુકાબલો હતો.
સંગઠનને પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયાસો
રાહુલ ગાંધીએ આ વર્ષે ૭-૮ માર્ચે અમદાવાદમાં જિલ્લા અને તાલુકાના કાર્યકરો સાથે વાતચીત કરી, ૧૫-૧૬ એપ્રિલે અમદાવાદ અને મોડાસામાં ગઠબંધન નિર્માણ અભિયાન શરૂ કર્યું અને ૨૬ જુલાઈએ આણંદ જિલ્લામાં ત્રણ દિવસીય તાલીમ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમણે ૧૨ સપ્ટેમ્બરે જૂનાગઢમાં શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખો સાથે વાતચીત કરી અને ૧૮ સપ્ટેમ્બરે તેમની મુલાકાત ખરાબ હવામાનને કારણે રદ કરવામાં આવી. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે રાહુલ ગાંધીની વારંવારની મુલાકાતો પાર્ટીના સંગઠનને પુનર્જીવિત કરવાનો પ્રયાસ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે