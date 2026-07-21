/રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતના ગુજરાતમાં પડઘા, કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન

Congress Protest : દિલ્હીમાં NEET પેપર લીક મુદ્દે વિધાર્થીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, આ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા વિધાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના વિરોધમાં કોંગ્રેસ દ્વારા PM આવાસ બહાર ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું, આ દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અટકાયતના પડઘા હવે ગુજરાતમાં પડ્યા છે.
ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસનો કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ
ગાંધીનગર અને રાજકોટ સહિત વિવિધ શહેરોમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો રસ્તા પર ઉતરી સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં મંત્રીમંડળ વિસ્તારની નજીક કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ નારેબાજી કરી અને નેતાઓની અટકાયતને લોકશાહી પર હુમલો ગણાવી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. પોલીસે વિરોધ કરી રહેલા કોંગ્રેસના અનેક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી અને તેમને સ્થળ પરથી પોલીસ વાહનોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
રાજકોટમાં 20થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત
બીજી તરફ રાજકોટમાં જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતે શહેર કોંગ્રેસ, યુથ કોંગ્રેસ અને NSUIના કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યકરોએ હાથમાં બેનરો અને પક્ષના ફ્લેગ સાથે કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અટકાયત લોકશાહી મૂલ્યો પર સીધો પ્રહાર છે અને તેના વિરોધમાં સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ એકજૂટ થઈને અવાજ ઉઠાવી રહી છે.
રાજકોટમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે કોંગ્રેસના 20થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.
ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા ચક્કાજામ
ભાવનગરમાં પેપર લીક અને રાહુલ ગાંધીની અટકાયત મામલે કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યા છે. રસ્તો રોકી વિરોધ પ્રદર્શન કરતા કોંગી કાર્યકર્તાઓની પોલીસે અટકાયત કરી છે. દેશભરમાં સતત થઈ રહેલા પેપર લીક અને વિદ્યાર્થી આંદોલનો સામે થતી પોલીસ કાર્યવાહીના વિરોધમાં ભાવનગરમાં કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા રસ્તા રોકો આંદોલન કરાયું હતું. કોંગ્રેસ દ્વારા શાસ્ત્રીનગર ઓવરબ્રિજ પાસે રોડ પર ચક્કાજામ કરી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. વિરોધપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને વિદ્યાર્થી નેતાઓની અટકાયત તેમજ લોકશાહીના દમન સામે ભાવનગર કોંગ્રેસે ચક્કાજામ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
આ તકે કોંગ્રેસના સ્થાનિક નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, દેશભરમાં 150થી વધુ પેપરો લીક થવા છતાં તંત્ર વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવાનો અને લોકશાહી ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોનો અવાજ દબાવવામાં આવશે તો આગામી દિવસોમાં આંદોલનને વધુ ઉગ્ર કરવામાં આવશે.