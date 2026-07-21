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રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતના ગુજરાતમાં પડઘા, કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન

Congress Protest : દિલ્હીમાં PM આવાસ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, જે બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પડઘા હવે ગુજરાતમાં પણ પડ્યા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 21, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:34 PM IST
રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતના ગુજરાતમાં પડઘા, કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીની અટકાયતના ગુજરાતમાં પડઘા, કોંગ્રેસનું ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન
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