/રાહુલ ગાંધીનું લક્ષ્ય 2027 પણ ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે આગામી મહિનો લાવશે મોટો આંચકો, જાણો

Gujarat Rajya Sabha Election 2026: કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને હરાવવાના લક્ષ્ય રાખી રહ્યા છે, પરંતુ આવતા મહિને રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ માટે અલગ પરિસ્થિતિ ઉભી થશે. આઝાદી પછી આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે રાજ્યસભામાં પાર્ટીનો કોઈ સભ્ય નહીં હોય.
Gujarat Rajya Sabha Election 2026: 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી વિપક્ષના નેતાની ભૂમિકા સંભાળ્યા બાદ, રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ આવતા મહિને, જૂનમાં, ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ શૂન્ય થઈ જશે. ગુજરાતથી કોંગ્રેસના એકમાત્ર રાજ્યસભા સભ્ય શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થશે. ચાર બેઠકોની ચૂંટણીમાં પાર્ટી પાસે એક પણ બેઠક જીતવા માટે હવે પૂરતા ધારાસભ્યો નથી.
182 સભ્યોની વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પાસે ફક્ત 12 ધારાસભ્યો છે. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી, પાર્ટીએ વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ પણ ગુમાવ્યું. હવે, પાર્ટી માટે બીજી શરમજનક પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ રહી છે. રાજકીય વર્તુળોમાં, ગુજરાતમાં તેની રાજ્યસભા બેઠકને કોંગ્રેસમુક્ત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
પહેલી વાર, ભાજપ બધી બેઠકો પર કબજો કરશે
જ્યારે ભાજપે 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદીને પોતાના પીએમ ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા, ત્યારે તેમણે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત સૂત્ર આપ્યું. તેઓએ તેનો રાજકીય હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો. બાદમાં, પીએમ મોદીએ પોતે સ્પષ્ટતા કરી કે આ સૂત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીને રાજકીય રીતે ખતમ કરવા માટે નહીં, પરંતુ દેશને "કોંગ્રેસ સંસ્કૃતિ" (ભ્રષ્ટાચાર, ભાઈ-બહેન અને વોટ-બેંક રાજકારણ)થી મુક્ત કરવા માટે હતું.
ગાંધી અને સરદાર પટેલ જેવા દિગ્ગજોના જન્મસ્થળમાં, કોંગ્રેસ પાર્ટી સતત નબળી પડી રહી છે. ગુજરાતમાં કુલ 11 રાજ્યસભા બેઠકો છે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે ભાજપ તે બધી બેઠકો પર કબજો કરશે. આઝાદી પછી પહેલી વાર, કોંગ્રેસ પાર્ટી શૂન્ય થઈ જશે. ગુજરાતમાં 25 લોકસભા બેઠકો છે, જેમાં ભાજપ આમાંથી 24 બેઠકો પર કબજો કર્યો અને કોંગ્રેસ 1 બેઠકો પર કબ્જો કર્યો. કોંગ્રેસના ગેનીબેન ઠાકોર આગામી મહિનાથી સંસદમાં ગુજરાતના એકમાત્ર વિપક્ષી સાંસદ હશે.
ચારેય બેઠકો પર ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત
પીએમ મોદી અને અમિત શાહના ગૃહ રાજ્યમાં ભાજપ માટે આ એક સુવર્ણ ક્ષણ હશે, પરંતુ કોંગ્રેસને તેના મિશન ગુજરાત પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર પડશે. લાલકૃષ્ણ અડવાણી ગુજરાતમાંથી ભાજપના પ્રથમ રાજ્યસભા સભ્ય હોવાનું ગૌરવ ધરાવે છે. તેઓ 1976માં ઉપલા ગૃહમાં ચૂંટાયા હતા અને 1982 સુધી આ પદ પર રહ્યા હતા.
ગુજરાતમાંથી કુલ ચાર બેઠકો ખાલી પડી રહી છે. તેમાં શક્તિ સિંહ ગોહિલ (કોંગ્રેસ), રામભાઈ મોકરિયા, નરહરિ અમીન અને રમીલાબેન બારા (તમામ ભાજપ)નો સમાવેશ થાય છે. એવી ચર્ચા છે કે ભાજપ રાજ્યસભા માટે નવા ઉમેદવારો ઉભા રાખી શકે છે. ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલનો પણ વિચાર થઈ શકે છે. વિધાનસભામાં તેની સંખ્યાને જોતાં, ભાજપ ચારેય બેઠકો જીતશે તે નિશ્ચિત છે. ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 8 જૂન છે.