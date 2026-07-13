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પૂર્વ કલેક્ટરને વીજ થાંભલે બાંધી દેવાની ચીમકી આપનારા રાકેશ અમૃતિયાની મુશ્કેલી વધી

ગુજરાત સરકારમાં શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ તેમજ રોજગાર રાજ્યમંત્રી  કાંતિ અમૃતિયાના ભાઈ રાકેશ અમૃતિયાની મુશ્કેલીઓ વધી છે. તેઓ ખેડૂત આંદોલનમાં જોડાયા હતા. પૂર્વ કલેક્ટરને વીજથાંભલે બાંધી દેવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:31 PM IST
પૂર્વ કલેક્ટરને વીજ થાંભલે બાંધી દેવાની ચીમકી આપનારા રાકેશ અમૃતિયાની મુશ્કેલી વધી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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