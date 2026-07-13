/પૂર્વ કલેક્ટરને વીજ થાંભલે બાંધી દેવાની ચીમકી આપનારા રાકેશ અમૃતિયાની મુશ્કેલી વધી

ગુજરાત સરકારના મંત્રી કાંતિ અમૃતિયાના સગાભાઈ રાકેશ અમૃતિયા માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. અત્રે જણાવવાનું કે રાકેશ અમૃતિયા ખેડૂત આંદોલનમાં જોડાયા હતા અને પૂર્વ કલેક્ટરને વીજ થાંભલે બાંધવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પર ખાણ અને ખનીજ વિભાગે દરોડા પાડ્યા. કાંતિ અમૃતિયાના ભાઈએ મોરબીના જેતપર ગામે વીજલાઈન નાખતી કંપની સામે ખેડૂતોના આંદોલનને સંપૂર્ણ ટેકો જાહેર કર્યો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે યોગ્ય વળતર નહીં મળે ત્યાં સુધી લડત ચાલુ જ રહેશે.
સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ પર દરોડા
રાજ્યમંત્રી કાંતિલાલ અમૃતિયાના ભાઈ રાકેશ અમૃતિયાના સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ પર દરોડા પડ્યા છે. ખાણ ખનીજ વિભાગ અને પીજીવીસીએલની સંયુક્ત ટીમો દ્વારા રાકેશ અમૃતિયાના આ પ્લાન્ટ પર અચાનક દરોડો પડ્યો. જેના પગલે સ્થાનક રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. રવિવારે આ કાર્યવાહીના પગલે અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે. અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં જ ખેડૂત આંદોલન મુદ્દે યોજાયેલી એક બેઠકમાં તેમણે મંત્રીઓ માટે અશોભનીય શબ્દો અને કલેક્ટરને પણ ચીમકી આપી હતી.
શું કહ્યું હતું રાકેશ અમૃતિયાએ?
જે સ્ટોન ક્રશર પર દરોડા પડ્યા તેમાં રાકેશ અમૃતિયા ભાગીદાર છે. તેઓ શરૂઆતથી જ જેતપર ગામે ચાલતા ખેડૂત આંદોલન સાથે જોડાયેલા છે. 19 દિવસ સુધી આમરણાંત ઉપવાસ પણ કર્યા હતા. તેમણે હાલમાં જ જિલ્લા ખેડૂતો આગેવાનોની હાજરીમાં આભાર વિધિ વખતે રાજ્યના મંત્રીઓ વિશે ઉગ્રભાષામાં શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા. એટલું જ નહીં તેમણે મોરબી જિલ્લાના પૂર્વ કલેક્ટર વિરુદ્ધ પણ અશોભનીય શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા.
પૂર્વ કલેક્ટર વિશે અપશબ્દો
રાકેશ અમૃતિયાએ તેમને મોરબી લાવીને ખેતરોમાં નાંખવામાં આવતા ખાનગી કંપનીના વીજપોલ સાથે તેમને બાંધી દેવાની ચમકી ઉચ્ચારી હતી.
અત્રે નોંધનીય છે કે અગાઉ જેતપરના ખેડૂતોએ 19 દિવસ સુધી આમરણાંત ઉપવાસ કર્યા હતા અને ત્યારબાદ સરકારે જ્યારે વળતર જાહેર કર્યું તો તેમણે તેનો અસ્વીકાર્ય કર્યો. આ આંદોલનને આગળ વધારવા માટે 8 અને 9 જુલાઈએ જેતપર ગામે રાજ્યના 24 જિલ્લાઓના સરપંચો અને ખેડૂત નેતાઓની એક મહત્વની બેઠક થઈ હતી.