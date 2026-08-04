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શ્રાવણ માસ પૂર્વે જ ગુજરાતમાં જુગારધામો પર દરોડા: રાજકોટ, મોરબી અને અમદાવાદમાં નેતાઓ સહિત સેંકડો ઝડપાયા

Gujarat News: શ્રાવણ મહિના પહેલા જ જુગારીઓ પકડાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. રાજકોટમાં ભાજપ કોર્પોરેટર સેજલ ચૌધરીના પતિ સહિત 5 જુગારી પકડાયા છે, તો મોરબીમાં કોંગ્રેસ અને આમઆદમી પાર્ટીના અગ્રણી સહિત 4 જુગારી પકડાયા છે. અમદાવાદના દરિયાપુર ખાતે જીમખાનામાં પોલીસના દરોડા પડ્યા છે. જેમાં જુગાર રમી રહેલા 187 શખ્સોને પોલીસે દબોચી લેવામાં આવ્યા છે. ઘટના સ્થળે અંદાજે 3.30 લાખ રૂપિયા કબજે કર્યા છે. 176 મોબાઈલ અને 29 જેટલા વાહનો પણ કબજે કરાયા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:20 PM IST
શ્રાવણ માસ પૂર્વે જ ગુજરાતમાં જુગારધામો પર દરોડા: રાજકોટ, મોરબી અને અમદાવાદમાં નેતાઓ સહિત સેંકડો ઝડપાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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