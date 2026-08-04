/શ્રાવણ માસ પૂર્વે જ ગુજરાતમાં જુગારધામો પર દરોડા: રાજકોટ, મોરબી અને અમદાવાદમાં નેતાઓ સહિત સેંકડો ઝડપાયા

Gujarat News: પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો શરૂ થાય તે પહેલાં જ રાજ્યમાં જુગાર રમવાની મોસમ ખૂલી ગઈ છે, જેને પગલે પોલીસે જુગારધામો પર લાલઆંખ કરી છે. અમદાવાદ, રાજકોટ અને મોરબીમાં પોલીસે અલગ-અલગ દરોડા પાડીને રાજકીય પક્ષોના અગ્રણીઓ, મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ અને 180થી વધુ જુગારીઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દરિયાપુરના 'મનપસંદ જીમખાના' પર મોટો દરોડો, 187 શખ્સો દબોચાયા
અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલા 'મનપસંદ જીમખાના' પર પોલીસે અચાનક દરોડો પાડીને જુગાર રમી રહેલા 187 શખ્સોને સ્થળ પરથી જ દબોચી લીધા છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી જુગારીઓમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પોલીસની રેડની કાર્યવાહી દરમિયાન ઘટના સ્થળેથી અંદાજિત ૩,૩૦,૦૦૦ રૂપિયા કબજે કર્યા છે. આ સિવાય પોલીસે કુલ 176 મોબાઈલ ફોન પણ કબજે લીધા છે. 29 જેટલા વાહનોને પણ પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી કબજે કર્યા છે.
રાજકોટ: ભાજપ મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ સહિત 5 જુગારી પકડાયા
રાજકોટના ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાં લાખના બંગલા પાસે આવેલ 'વંશરાજ એન્ટરપ્રાઇઝ' નામની પેઢીમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. જ્યાંથી ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટર સેજલ ચૌધરીના પતિ અમિત ચૌધરી સહિત 5 શખ્સો જુગાર રમતા રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર મામલે ગાંધીગ્રામ પોલીસે ગુનો નોંધીને આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મોરબી: કોંગ્રેસ અને આપ અગ્રણી સહિત 4 ઝડપાયા, 5.24 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ
મોરબીના ઘૂંટુ રોડ પર આવેલી 'રાધે કોલ એન્ટરપ્રાઇઝ'ની ઓફિસમાં રેન્જ આઇજીની ટીમે દરોડો પાડ્યો હતો. આ રેડ દરમિયાન જુગાર રમતા આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને કોંગ્રેસના અગ્રણી સહિત કુલ 4 શખ્સો ઝડપાયા છે. રાધે કોલ એન્ટરપ્રાઇઝની ઓફિસમાંથી કરવામાં આવેલી જુગારની રેડમાં પોલીસને રોકડ રૂ. 1.85 લાખ તેમજ 4 મોબાઇલ અને 2 વાહન સહિત કુલ 5.24 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ ચારેય આરોપીઓ સામે મોરબી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને મામલાની આગળની તપાસ બી ડિવિઝન પોલીસને સોંપવામાં આવી છે.