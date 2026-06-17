Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /કચ્છના વિકાસને લાગશે રેલવેની પાંખો: આદિપુર–ભુજ ડબલિંગ યોજના મંજૂર, માલ પરિવહન અને પ્રવાસીઓને થશે મોટો ફાયદો

કચ્છના વિકાસને લાગશે રેલવેની પાંખો: આદિપુર–ભુજ ડબલિંગ યોજના મંજૂર, માલ પરિવહન અને પ્રવાસીઓને થશે મોટો ફાયદો

ભારતીય રેલવેએ કચ્છ માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. આદિપુર-ભુજ ડબલિંગ યોજનાને મંજૂરી મળી છે. આ ડબલિંગ યોજના પૂર્ણ થવાથી માલ પરિવહન અને પ્રવાસીઓને મોટો ફાયદો થશે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:45 PM IST
કચ્છના વિકાસને લાગશે રેલવેની પાંખો: આદિપુર–ભુજ ડબલિંગ યોજના મંજૂર, માલ પરિવહન અને પ્રવાસીઓને થશે મોટો ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અભ્યાસની સાથે ગૂગલમાં કામ કરવાની સુવર્ણ તક, શરૂ થઈ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા, જાણો વિગત
Google Summer Internship 202714 min ago
2
jharkhand56 min ago
3
ind vs afg1 hr ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
gujarat1 hr ago