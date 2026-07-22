/છોટાઉદેપુરમાં જળ સંકટ: ચોમાસાની સિઝનનો માત્ર 12% વરસાદ, વાવેતર નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં

હકીમ ઘડિયાળી, છોટાઉદેપુરઃ એક તરફ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ છે, તો બીજી તરફ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જળ માટે પોકાર ઉઠી રહ્યો છે. ચોમાસાના વિધિવત આગમનને સમય થઈ ગયો હોવા છતાં જિલ્લામાં નહીંવત વરસાદ થયો છે. ખૂબ મહેનત કર્યા બાદ પણ પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે. ડુંગરાળ વિસ્તારમાં વરસાદ આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. જગતનો તાત હવે મેઘરાજા મન મુકીને વરસે તેની રાહ જોઈ રહ્યો છે.
આ વ્યથા છે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખેડૂતોની. જેમના માટે આ ચોમાસું કપરું સાબિત થઈ રહ્યું છે. આ સિઝનનો માત્ર 12 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. અનેક ધરતીપુત્રો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો કેટલાક ખેડૂતોએ તો ત્રણ ત્રણ વાર વાવેતર કર્યું છતાં તે સુકાઈ જવાની નોબત આવી ગઈ છે. જેમનો પાક ઉગ્યો તેમાં પાણીના અભાવે જીવાત પડી ગઈ છે.
આ વિસ્તારના ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓનો પાર નથી. જે ખેડૂતો પાસે સિંચાઈ થઈ શકે એટલું પાણી હોય તો વીજળીની વ્યવસ્થા નથી. એટલે પાકને સમયસર પાણી પણ નથી આપી શકાતું. ખેડ, બિયારણ અને ખાતર પર આ ખેડૂતો મોટો ખર્ચ કરી ચુક્યા છે. પરંતુ ઉપજ મળશે કે નહીં તેવી ચિંતા છે.
બોડેલી તાલુકામાંથી ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદાની મુખ્ય કેનાલ પસાર થાય છે, છતાં કેનાલની આસપાસના ખેડૂતો સિંચાઈના પાણી માટે વલખાં મારી રહ્યા છે. માઇનોર કેનાલો હાલ સુકી પડેલી હોવાથી ખેતરો સુધી પાણી પહોંચી રહ્યું નથી. ખેડૂતો સરકાર પાસે મદદની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે, કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવામાં આવે. અને વારંવાર તેમનું બિયારણ નિષ્ફળ ગયું હોવાથી સહાય કરવામાં આવે
કહેવાય છે ને કે, કુદરત રૂઠે ત્યારે કાળા માથાનો માનવી કાંઈ કરી શકતો નથી. આવી જ સ્થિતિ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ખેડૂતોની છે. ડુંગરાળ વિસ્તારમાં ખેતી કઠીન હોય છે. એમાં પણ સિંચાઈ માટે પાણી અને વીજળી પુરતા નથી મળતા. એટલે ખેડૂતોએ વરસાદ પર જ નિર્ભર રહેવું પડે છે. હાલની સ્થિતિમાં ખેડૂતોના પાક પર જોખમ છે. અને એટલે જ તેઓ મેઘરાજા તરફ આશાભરી મીટ માંડીને બેઠા છે.