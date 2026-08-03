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ભરૂચના જૂના બોરભાઠામાં મેઘરાજાનો કહેર: 200 એકરથી વધુ જમીન જળબંબાકાર, કરોડો રૂપિયાના પાકને નુકસાન

રાજ્યમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. પરંતુ ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલા ભારે વરસાદે ખેડૂતોની હાલત બગાડી છે. ભરૂચ જિલ્લાના જૂના બોરભાડા ગામે ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે. પાક ખરાબ થઈ જતાં ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:28 PM IST
ભરૂચના જૂના બોરભાઠામાં મેઘરાજાનો કહેર: 200 એકરથી વધુ જમીન જળબંબાકાર, કરોડો રૂપિયાના પાકને નુકસાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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