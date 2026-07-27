Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: રાજ્યમાં મોસમનો કુલ 54.28% વરસાદ નોંધાયો, વરસાદને કારણે 71 લોકોના થયા મોત

ગુજરાતમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: રાજ્યમાં મોસમનો કુલ 54.28% વરસાદ નોંધાયો, વરસાદને કારણે 71 લોકોના થયા મોત

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઘણી જગ્યાએ ભારે વરસાદને કારણે પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે, તો બીજીતરફ અત્યાર સુધી કચ્છમાં સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 27, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:36 PM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: રાજ્યમાં મોસમનો કુલ 54.28% વરસાદ નોંધાયો, વરસાદને કારણે 71 લોકોના થયા મોત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચોમાસામાં હંમેશા સાથે રાખો આ 5 વોટરપ્રૂફ એક્સેસરીઝ, વરસાદમાં પણ સ્ટાઈલિશ દેખાશો
monsoon30 min ago
2
Railway Tatkal booking50 min ago
3
Highest Mileage Cars India1 hr ago
4
Dang1 hr ago
5
Team India Schedule1 hr ago