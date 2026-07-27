/ગુજરાતમાં ચોમાસાની સ્થિતિ: રાજ્યમાં મોસમનો કુલ 54.28% વરસાદ નોંધાયો, વરસાદને કારણે 71 લોકોના થયા મોત

ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે. ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન પર અસર પડી છે. અનેક જગ્યાએ રસ્તાઓ પણ બંધ થયા છે. આ સિવાય તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજારો લોકોનું સ્થાળાંતર કર્યું છે. ગુજરાતમાં વર્તમાન ચોમાસાની વાત કરવામાં આવે તો અત્યાર સુધી 493.31 મિમી વરસાદ પડ્યો છે.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી કેટલો વરસાદ પડ્યો
રાજ્ય સરકારે આપેલી માહિતી પ્રમાણે રાજ્યમાં સિઝનનો કુલ 54.28 ટકા (493.31 મિમી) વરસાદ નોંધાયો છે. ઝોન વાઈઝ જોવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 77.92 ટકા વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે દક્ષિણ-મધ્ય ગુજરાતમાં 45.58 ટકા, સૌરાષ્ટ્રમાં 43.75 ટકા અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 41.25 ટકા વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યમાં સૌથી ઓછો વરસાદ કચ્છમાં પડ્યો છે. કચ્છમાં અત્યાર સુધી માત્ર 19.05 ટકા વરસાદ પડ્યો છે.
વરસાદને કારણે અત્યાર સુધી 71 લોકોના મોત
ગુજરાતમાં સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે લોકોએ પોતાના જીવ પણ ગુમાવ્યા છે. રાજ્યમાં 22 જુલાઈથી શરૂ થયેલા ભારે વરસાદને કારણે 46 લોકોના મોત થયા છે. આ પહેલાં સુરતમાં ખાડીપૂર સમયે 46 25 લોકોના મોત થયા હતા. અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં વરસાદને કારણે કુલ 71 માનવ મૃત્યુ થયા છે.
અમદાવાદના ચાણક્યપુરીમાં ઘૂંટણસમા પાણી! માત્ર દોઢ ઈંચ વરસાદમાં સમગ્ર વિસ્તાર જળબંબાકાર, વાહનચાલકો અટવાયા #Ahmedabad #Chanakyapuri #Waterlogging #GujaratRain #HeavyRain #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/7hQpRXngok
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 27, 2026
રાજ્યમાં જળાશયોની સ્થિતિ
ગુજરાતમાં વરસાદની સાથે જળાશયોમાં નવા પાણીની આતક થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં 206 જળાશયો કુલ ક્ષમતાના 45.41 ટકા ભરાયા છે. 13 ડેમ એવા છે જે 100 ટકા સંપૂર્ણ ભરાયા છે. 70થી 100 ટકા ભરાયેલા ડેમોની સંખ્યા 26 છે. રાજ્યમાં 21 ડેમ હાઈ એલર્ટ પર છે. જ્યારે 5 ડેમ એલર્ટ અને 13 ડેમ વોર્નિંગ પર છે.
અનેક જગ્યાએ રેસ્ક્યુ, સ્થાળાંતરની કામગીરી
રાજ્ય સરકારના આંકડા પ્રમાણે ચોમાસા દરમિયાન કુલ 53117 લોકોનું સલામત સ્થળે સ્થાળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. વલસાડમાં સૌથી વધુ 21028 લોકોનું સ્થાળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે નવસારીમાં 16470 અને સુરતમાં 8586 લોકોનું સ્થાળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રેસ્ક્યુ કરી 8080 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં 17 NDRF અને 33 SDRFની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
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— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 27, 2026
રાજ્યમાં આ રસ્તાઓ બંધ
ગુજરાતમાં ચોમાસાને કારણે કુલ 208 રસ્તાઓ બંધ છે. 12 સ્ટેટ હાઈવે અને 2 નેશનલ હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પંચાયક હસ્તકના 171 રસ્તાઓ બંધ છે. વલસાડમાં સૌથી વધુ 40 રસ્તા અને અમદાવાદમાં 42 રસ્તા બંધ છે. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે એસટી બસ સેવાને પણ અસર થઈ છે. 1102 ટ્રીપ પર અસર થઈ છે.
મોરબીના ઘોડાધ્રોઈ ડેમમાંથી છોડાયું પાણી: જીકીયારીના કોઝવે પર ફરી વળ્યું પાણી #Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/LtHLzqNaIi
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 27, 2026
હવામાન વિભાગની ચેતવણી
રાજ્ય સરકાર અને હવામાન વિભાગે દરિયામાં કરંટ હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી છે. આ સિવાય રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાત (વલસાડ, નવસારી, સુરત) અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.