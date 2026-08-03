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વરસાદ થંભી ગયો, પણ ખેડૂતોના આંસુ નહીં! લીલાછમ ખેતરો પાણીના દરિયામાં ફેરવાયા; કુદરતની માર સામે લાચાર બન્યા ધરતીપુત્ર

Bharuch Farmers Crop: ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લીધો હશે. પરંતુ ધરતીપુત્રોના આંસુઓ હજુ અટક્યા નથી. ભરૂચ જિલ્લાના જૂના બોરભાઠા ગામમાં કુદરતે એવી કહેર વરસાવી છે કે, જ્યાં કાલ સુધી લીલાછમ ખેતરો લહેરાતા હતા, ત્યાં આજે માત્ર પાણીનો વિશાળ દરિયો નજરે પડી રહ્યો છે. મહેનત, આશા અને સપનાઓ બધું જ વરસાદી પાણીમાં વહી ગયું છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:55 PM IST
વરસાદ થંભી ગયો, પણ ખેડૂતોના આંસુ નહીં! લીલાછમ ખેતરો પાણીના દરિયામાં ફેરવાયા; કુદરતની માર સામે લાચાર બન્યા ધરતીપુત્ર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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વરસાદ થંભી ગયો, પણ ખેડૂતોના આંસુ નહીં! લીલાછમ ખેતરો પાણીના દરિયામાં ફેરવાયા
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