/વાવ-થરાદથી ખેડા સુધી બેદરકારીનો ભોગ બનતી જનતા; કિસાન સંઘે મુખ્યમંત્રી પાસે માંગી તાત્કાલિક સહાય

ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે, પરંતુ તંત્રની ઘોર બેદરકારી અને પાપના કારણે પ્રજાની હાલાકીનો કોઈ અંત આવ્યો નથી! ક્યાંક ગામડાઓ દિવસોથી પાણીમાં ગરકાવ છે, તો ક્યાંક હજાર વીઘામાં પથરાયેલો લીલોછમ પાક તળાવમાં ફેરવાઈ જતાં ખેડૂતો રસ્તા પર આવી ગયા છે. નેતાઓ રજૂઆતોનું બહાનું બતાવીને હાથ ઊંચા કરી રહ્યા છે, ત્યારે વાવ થરાદથી લઈને ખેડા સુધી તંત્રના પાપે કેવી રીતે પીડાઈ રહી છે.
વરસાદ રોકાયો, પણ આફત યથાવત!
વરસાદે વિરામ લીધાને 4-4 દિવસ વિતી ગયા છે, છતાં હજુ ઘણા ગામો પાણીમાં ગરકાવ છે. આ છે વાવ થરાદનું ડેડાવા ગામ, જ્યાં હજુપણ જળબંબાકાર છે! ગામની પ્રાથમિક શાળા, આંગણવાડી, ગ્રામ પંચાયત અને સરકારી સ્થળોએ પૂરના પાણી કબ્જો જમાવીને બેઠા છે. તંત્રના વાંકે ચોમાસાના 4 મહિના પાણી વચ્ચે નરકાગાર જેવું જીવન જીવવા માટે ગ્રામજનો મજબૂર બન્યા છે. દિવસો વિતવા છતાં તંત્રનો એક પણ અધિકારી પ્રજાની ખબર અંતર પૂછવા ફરક્યો નથી!
સવાલ એ છે કે દર વર્ષે પાણીમાં ગરકાવ થતા ડેડાવા ગામ માટે કાયમી આયોજન કરવાનો સમય ક્યારે આવશે? કેમ કે વાવ થરાદ તાલુકા ભાજપના પ્રમુખે તો આગળ રજૂઆત કરવાનું બહાનું બતાવીને હાથ અધ્ધર કરી લીધા છે.
વાવ-થરાદના ડેડાવા ગામે સામાન્ય વરસાદમાં પણ જળબંબાકાર, 4 દિવસ વીતવા છતાં પાણી ન ઓસરતા ગ્રામજનો પાણી વચ્ચે જીવન જીવવા મજબૂર#VavTharad #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/FtRBasSxuq
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 28, 2026
ખેડામાં પણ આ હાલત
હવે વાત કરીએ ખેડા જિલ્લાની, જ્યાં તંત્રના પાપે ખેડૂતોના મોંઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો. વસો તાલુકામાં વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે આશરે 1 હજાર વીઘામાં વાવેલું ડાંગરનું વાવેતર અને ધરુ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે! ખેતરો 7થી 8 ફૂટ ઊંડા તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે. મહેનતનો પાક બરબાદ થતો જોઈને નિરાશ થયેલા ખેડૂતો હવે સરકાર પાસે તાત્કાલિક સર્વે કરી યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની આજીજી કરી રહ્યા છે.
કિસાન સંઘે કરી સહાયની માગ
જમીનો ધોવાઈ ગઈ, પાક બરબાદ થયો અને હવે ખેડૂતો પાયમાલ થવાના આરે આવીને ઊભા છે. ત્યારે ભારતીય કિસાન સંઘે પણ મેદાનમાં આવીને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી સહાયની ગુહાર લગાવી છે. જેમાં ભારતીય કિસાન સંઘે વરસાદથી થયેલા ભારે નુકસાન સામે તાત્કાલિક સહાય ચૂકવવાની, ખેડૂતોને પગભર કરવા માટે યોગ્ય વળતર આપવાની, ધોવાઈ ગયેલી ખેતીલાયક જમીન પુનઃસ્થાપિત કરવાની અને બરબાદ થયેલા ખેડૂતોને ફરી બેઠા કરવા તાત્કાલિક અસરકારક પગલાં ભરવાની માગ કરાઈ છે.
ભારતીય કિસાન સંઘની મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને ઉગ્ર માંગ: અતિવૃષ્ટિથી પ્રભાવિત ખેડૂતોને તાત્કાલિક સહાય અને વળતર ચૂકવવા રજૂઆત#Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/lH0xs42CM5
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 28, 2026
કુદરતે તો પોતાના રોષનો વિરામ આપી દીધો છે, પરંતુ તંત્રની બેદરકારી અને લાપરવાહીનો અંત ક્યારે આવશે? પાણીના નિકાલની કાયમી વ્યવસ્થા વગર પ્રજાને આવી જ રીતે દર વર્ષે હેરાન થવું પડશે? કાગળ પર દાવો કરતું તંત્ર જમીન પર ક્યારે ઉતરશે અને બરબાદ થયેલા ખેડૂતોને ક્યારે સહાય મળશે એ જ અત્યારે મોટો સવાલ છે.