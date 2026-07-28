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વાવ-થરાદથી ખેડા સુધી બેદરકારીનો ભોગ બનતી જનતા; કિસાન સંઘે મુખ્યમંત્રી પાસે માંગી તાત્કાલિક સહાય

ગુજરાતમાં અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. પરંતુ હવે વરસાદ બંધ થયા બાદ પણ પાણી ઉતર્યાં નથી. ઘણા ગામડાઓ અને ખેતરો પાણીમાં ગરકાવ છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાતા ખેડૂતોએ નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST
વાવ-થરાદથી ખેડા સુધી બેદરકારીનો ભોગ બનતી જનતા; કિસાન સંઘે મુખ્યમંત્રી પાસે માંગી તાત્કાલિક સહાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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