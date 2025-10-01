વલસાડમાં મીની વાવાઝોડા સાથેના વરસાદે અંધાધૂંધી સર્જી; સામે આવ્યા તારાજીના દર્દનાક દ્રશ્યો
Mini storm in Valsad: વલસાડ જિલ્લામાં ત્રણ દિવસ સુધી સર્જાયેલા વરસાદી માહોલ અને મીની વાવાઝોડાને કારણે તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. કાંઠા વિસ્તારમાં ઘરોને નુકસાન થયું હતું. તો ખેતીના પાકોને પણ પુષ્કળ નુકસાન થયું છે. વલસાડ જિલ્લાના મુખ્ય પાક ડાંગર છે. તોફાની વાવાઝોડાને કારણે ડાંગર નો ઉભો પાક ખેતરોમાં આડો પડી ગયો હતો.
Trending Photos
નિલેશ જોશી/વાપી: વલસાડ જિલ્લામાં ત્રણ દિવસ ભારે પવન સાથે આવેલા વરસાદના કારણે ખેતી પાકને ભારે નુકસાન થયું. જિલ્લાના મુખ્ય પાક ડાંગર અને શાકભાજીના પાકને નુકસાન થયું છે. તૈયાર થવા આવેલો પાક પલળી જતા ખેડૂતોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. બચેલા પાકમાં જીવાત અને રોગ આવી ગયા છે. ખેડૂતો પાકને બચાવવા માટે મોંઘી દવાનો છંટકાવ કરી રહ્યા છે. પ્રતિકૂળ હવામાનના કારણે પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે અને સરકાર મદદ કરે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે.
પાક તૈયાર થવાની અણી પર હતો એ વખતે જ સર્જાયેલા આ માહોલને કારણે ખેડૂતોએ મોટું નુકસાન કરવાનો વારો આવ્યો છે.. તો શાકભાજીના પાકો પણ નુકસાનથી બચી શક્યા નથી. શાકભાજીમાં પણ ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. શાકભાજીના ફૂલ છોડ ખરી પડ્યા છે. સાથે જ હવે પાકમાં જીવાત સહિત અન્ય રોગોને કારણે ખેડૂતોએ હવે પોતાના પાકને બચાવવા માટે મોંઘા ભાવની દવાનો છંટકાવ સહિતની અને મજૂરી કરવી પડી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે દર વર્ષે ચોમાસામાં અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે વલસાડ જિલ્લામાં ખેતીના પાકને મોટું નુકસાન થાય છે. આ વર્ષે પણ પાક તૈયાર થવાની અણી પર હતો. એ વખતે જ સર્જાયેલા આ માહોલને કારણે ખેડૂતોએ રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. આથી વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતો પણ સરકાર સમક્ષ થયેલા નુકસાનીની વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે