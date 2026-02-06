હવે માત્ર વરસાદ જ નહીં, પૂરની પણ મળશે અગાઉથી જાણકારી: IIT ગાંધીનગરની મોટી ઉપલબ્ધિ
Gandhinagar News: આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા કેમ્પસમાં આવેલા રિસર્ચ પાર્કમાં એઆઈ અને ફીઝિક્સ રીઅલ ટાઈમ ડેટા આધારિત કલાઈમેન્ટ સેન્ટર શરૂ કરાયુ છે. જે હવે શહેરોમાં વરસાદની આગાહી-હવામાના વિભાગના ડેટા પરથી જ પૂરની આગોતરી માહિતી આપી દેશે. આ એઆઈ બેઝ કમાન્ડ સેન્ટર પૂરની રીયલ ટાઈમ જાણકારી શહેરોને આપશે અને જેનાથી આગોતરા પગલા પણ તંત્ર દ્વારા લઈ શકાશે.
Gandhinagar News: આજના સમયમાં હવામાન સતત બદલાતું જાય છે, બીજી બાજુ વધતા જતાં શહેરીકરણની સાથે ભારે વરસાદ પડતા પૂરનું જોખમ પણ સતત વધી રહ્યું છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં પૂરને કારણે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન અને જાનહાની થતી હોય છે. આ સમસ્યાના સચોટ નિવારણ માટે IIT ગાંધીનગરે કમર કસી છે. IIT ગાંધીનગર દ્વારા એક પહેલ કરવામાં આવી છે. સંસ્થાના રિસર્ચ પાર્કમાં ખાસ 'AI રિઝિલિયન્સ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર' (AI-Climate Center) શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
શું છે IIT ગાંધીનગરની ખાસિયત?
આ સેન્ટર માત્ર વરસાદની આગાહી જ નહીં, પરંતુ વરસાદ પછીની સ્થિતિનું સચોટ વિશ્લેષણ કરશે. તેની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓની વાત કરીએ તો આ સેન્ટર ફિઝિક્સના નિયમો, મશીન લર્નિંગ અને રિયલ ટાઈમ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને પૂરની આગાહી કરશે. હવામાન વિભાગના ડેટા અને સેટેલાઇટ ઈમેજરીના આધારે આ સિસ્ટમ ગણતરીના કલાકોમાં જણાવી દેશે કે કયા વિસ્તારમાં કેટલું પાણી ભરાશે. જ્યારે ભારે વરસાદ પડે ત્યારે પૂરની સાથે કયા રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ થશે અને કયા વિસ્તારોમાં જોખમ વધુ છે તેની આગોતરી જાણકારી પણ આ સેન્ટર આપશે.
IIT ગાંધીનગરના પ્રો. ઉદિત ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ સેન્ટર ફિઝિક્સ અને મશીન લર્નિંગને જોડીને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે તંત્રને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં મોટી મદદ પૂરી પાડશે."
કેવી રીતે તંત્રને મદદરૂપ થશે?
જ્યારે દેશના કોઈ પણ જગ્યાએ પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે સૌથી મોટો પડકાર બચાવ કામગીરીનો હોય છે. આ એઆઈ બેઝ કમાન્ડ સેન્ટર દ્વારા મળતી રીયલ ટાઈમ જાણકારીથી તંત્ર આગોતરા પગલાં લઈ શકશે. જોખમી વિસ્તારોમાંથી લોકોનું સ્થળાંતર ઝડપથી કરી શકાશે. ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન પ્લાન પહેલેથી તૈયાર કરી શકાશે.
નોંધનીય છે કે, IIT ગાંધીનગરના આ પ્રોજેક્ટમાં અત્યારથી જ અનેક સરકારી સંસ્થાઓએ રસ દાખવ્યો છે. ગુરુગ્રામ અને આંધ્રપ્રદેશ (RTGS) સરકાર સાથે આ માટે સત્તાવાર સમજૂતી કરાર (MoU) કરવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર સત્તામંડળ સાથે પણ આ સિસ્ટમના અમલીકરણ માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. આગામી સમયમાં દેશના અન્ય મોટા શહેરોને પણ આ નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવશે.
IIT ગાંધીનગરમાં આ સેન્ટર ક્લાઈમેટ ચેન્જ વિભાગના અધ્યાપકોની મહેનત અને તેમના નામે નોંધાયેલા પેટન્ટના આધારે ઉભું કરવામાં આવ્યું છે, જે ભારતના સ્માર્ટ સિટી મિશનમાં એક મહત્વનું સીમાચિહ્ન સાબિત થશે.
