/ધોળકા -ધોલેરામાં વરસાદે વેર્યો વિનાશ, પીપળીમાં દેવદૂત બની NDRFની ટીમ, 27 બાળકો સહિત 58 લોકોને કર્યા રેસ્ક્યૂ

અમદાવાદના ધોલેરા પંથકના ગામડામાં વરસાદે વિનાશ વેર્યો છે. ધોલેરાના પીપળી અને વાણી તળાવ ગામ ગળાડુબ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. અનેક લોકો વરસાદી પાણીમાં ફસાયા છે. ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ દેવ દૂત બનીને આવી અને 58 જેટલા લોકોને રેસ્ક્યૂ કર્યા.
પીપળી ગામમાંથી અનેક લોકોનું રેસ્ક્યૂ
ટીમ 06 BN NDRFએ ધોલેરા તાલુકાના પીપળી ગામમાંથી 27 બાળકો, 21 મહિલાઓ, 7 પુરુષ, 3 નવજાત બાળકો સહિત 58 લોકોને રેસ્ક્યૂ કર્યા. ગામમાં ચારેબાજુ બસ પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે.
પીપળી અને વાણી ગામ પાણીમાં ડૂબાડૂબ
અમદાવાદના ધોલેરા પંથકના ગામડાઓમાં વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. ધોલેરાના પીપળી અને વાણી ગામ સંપર્ક વિહોણા થયા છે. અનેક લોકો વરસાદી પાણીમાં ફસાયા છે. ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ દેવદૂત બનીને આવી છે.
ધોળકામાં પણ સ્થિતિ ખરાબ
અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકામાં પણ ભારે વરસાદના પાંચ દિવસ બાદ પણ અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ છે. અમન પાર્ક અને વંદેમાતરમ સોસાયટીમાં હજુ પણ ઢીંચણસમાં પાણી ભરાયેલા હોવાથી રહેવાસીઓ ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. પાણી ભરાવાના કારણે રહેવા, ખાવા-પીવા સહિતની સમસ્યાઓ સર્જાઈ છે. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો કે મુશ્કેલીની ઘડીએ કોઈ જનપ્રતિનિધિ કે કાર્યકર મદદે પહોંચ્યા નથી. જોકે ધારાસભ્યએ સહાયની ખાતરી આપી હોવા છતાં લોકો તાત્કાલિક રાહતની માંગ કરી રહ્યા છે.
ધોળકાના બદરખા ગામમાં કેનાલના ઘૂસ્યા પાણી
બદરખા ગામના ગેટ પાસે અંબાપુરા વાસ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. વિસ્તારના 50 જેટલા મકાનોમાં કેનાલના પાણી ઘૂસ્યા છે. મકાનમાં પાણી ભરાતા લોકો અન્ય સ્થળે રહેવા મજબૂર થયા છે. અસરગ્રસ્ત લોકોએ તંત્ર અને સરકાર પાસે માગી મદદ. મહત્વનું છે કે, ધોળકા તાલુકામાં સવારે 6થી 10 વાગ્યા સુધીમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદ વચ્ચે એકાએક આવેલ પાણીના કારણે મકાન વાસીઓને સામાન કાઢવાનું તો દૂર પણ કપડા લેવાનો પણ સમય ન મળ્યો. ભારે વરસાદ વચ્ચે કેટલાક મકાન ધરાશાયી થયા હોવાના પણ આક્ષેપ છે. આ વર્ષે પ્રથમ વખત આવી સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાના સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે.
ધોળકામાં પાણીમાં ડૂબવાથી 3 દિવસમાં 5ના મોત
ધોળકા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે ઠેર-ઠેર ભરાયેલા પાણી હવે જીવલેણ સાબિત થયા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસ દરમિયાન અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં પાણીમાં ડૂબી જવાથી કુલ 5 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. ધોળકા ટાઉન પોલીસે તમામ બનાવો અંગે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે. મૃતકોના મોત વરસાદમાં થયા કે અન્ય કારણે તે અંગે પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.