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ધોળકા -ધોલેરામાં વરસાદે વેર્યો વિનાશ, પીપળીમાં દેવદૂત બની NDRFની ટીમ, 27 બાળકો સહિત 58 લોકોને કર્યા રેસ્ક્યૂ

અમદાવાદના ધોળકા અને ધોલેરા તાલુકામાં વરસાદે ભારે વિનાશ વેર્યો છે. ધોલેરાના પીપળી અને વાણી તળાવ ગામ પાણીમાં ગરકાવ  થયા છે. એનડીઆરએફની ટીમે પીપળી ગામમાંથી 58 લોકોને રેસ્ક્યૂ કર્યા છે. જ્યારે ધોળકામાં પણ સ્થિતિ હજુ પણ ઘણી ખરાબ છે. 
 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST
ધોળકા -ધોલેરામાં વરસાદે વેર્યો વિનાશ, પીપળીમાં દેવદૂત બની NDRFની ટીમ, 27 બાળકો સહિત 58 લોકોને કર્યા રેસ્ક્યૂ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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