/ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે આ વિસ્તારોમાં મેઘાની વિસ્ફોટક બેટિંગ; વડોદરા, ભરૂચ, ખેડામાં જળબંબાકાર, સુરતમાં NDRF તૈનાત

Gujarat Heavy Rain Red Alert: ગુજરાતમાં ‘રેડ એલર્ટ’ની ચેતવણી વચ્ચે મેઘરાજાના નવા રાઉન્ડનો ધમાકેદાર પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. વહેલી સવારથી જ મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યભરમાં તોફાની વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. માત્ર બે જ કલાકમાં રાજ્યના 82 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર નોંધાઈ છે, જેમાં ખાસ કરીને નર્મદા, વડોદરા, આણંદ અને મહીસાગર જિલ્લામાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. સુરત, વડોદરા, ભરૂચ અને ખેડામાં ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને અનેક રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. સુરતમાં પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે બોટ સાથે NDRFની ટીમ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
2 કલાકમાં 82 તાલુકામાં મેઘમહેર: નર્મદામાં સૌથી વધુ આફત
રાજ્યમાં સવારે 6:00 થી 8:00 વાગ્યાના ટૂંકા સમયગાળામાં જ મેઘરાજાએ સાર્વત્રિક બેટિંગ કરી છે. રાજ્યના 21 તાલુકાઓમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. સવારના સત્રમાં મેઘરાજાએ જોરજાર બેટિંગ કરી છે. રાજ્યમાં સવારે 6 થી 8 કલાક દરમિયાન અનેક વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. આ બે કલાકના સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના કુલ 82 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા અને ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં સૌથી વધુ 118 મિમી (4.65 ઇંચ) ખાબક્યો છે.
નર્મદા અને મહીસાગર જિલ્લાના બાલસિનેર સહિતના તાલુકાઓમાં અતિભારે વરસાદ વરસ્યો છે. મધ્ય ગુજરાતમાં સારો વરસાદ પડી રહ્ય છે. જેમાં આણંદ, વડોદરા અને ખેડા જિલ્લામાં વહેલી સવારે ધોધમાર વરસાદના કારણે સારો એવો પ્રવાહ જોવા મળ્યો છે. વડોદરા શહેરમાં 50 મિમી અને આણંદમાં 56 મિમી વરસાદ સવાર-સવારમાં જ નોંધાયો છે. યાદીમાં સામેલ અન્ય તાલુકાઓમાં 1 મિમીથી લઈને 90 મિમી સુધી હળવોથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
મધ્ય-દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ....
સવારથી રાજ્યના કુલ 82 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. નર્મદા જિલ્લામાં વહેલી સવારે સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. નર્મદાના અલગ અલગ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ સાગબારા અને ગરૂડેશ્વરમાં 2 કલાકમાં 4.5 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ સિવાય નર્મદાના નાંદોદ અને તિલકવાડામાં પણ 3.5 ઈંચ વરસાદ, મહીસાગરના બાલાસિનોરમાં વરસ્યો 2.5 ઈંચ વરસાદ, આણંદમાં પણ સવારે 2 કલાકમાં 2.25 ઈંચ વરસાદ, વડોદરામાં પણ સવાર 2 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો, છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં પણ વરસ્યો 2 ઈંચ વરસાદ, આણંદના બોરસદ, તાપીના નિઝરમાં પોણા 2 ઈંચ, સુરત, ખેડા, પંચમહાલના ભાગોમાં પણ વરસાદ નોંધાય છે. રાજ્યના 21 તાલુકામાં 1 ઈંચથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે.
શહેરી વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર: રસ્તાઓ બન્યા સ્વિમિંગ પુલ
વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા મુસળધાર વરસાદને કારણે વડોદરા, આણંદ અને ખેડા જેવા શહેરી વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે. વડોદરા અને આણંદમાં સવાર-સવારમાં જ 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડી જતાં મુખ્ય માર્ગો અને સોસાયટીઓમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. સુરતમાં પૂર જેવા સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને NDRF ની ટીમ બોટ અને અદ્યતન બચાવ સામગ્રી સાથે એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવી છે.
મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં નદી-નાળાઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે અને સાર્વત્રિક ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન પર વ્યાપક અસર પડી છે. હવામાન વિભાગે હજુ પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી હોવાથી તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ બન્યું છે.