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ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે આ વિસ્તારોમાં મેઘાની વિસ્ફોટક બેટિંગ; વડોદરા, ભરૂચ, ખેડામાં જળબંબાકાર, સુરતમાં NDRF તૈનાત

Gujarat Heavy Rain Red Alert: રાજ્યમાં વરસાદના નવા રાઉન્ડનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. સવારે 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં જ રાજ્યના 82 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને નર્મદાના સાગબારા અને ગરુડેશ્વરમાં માત્ર બે કલાકમાં સૌથી વધુ 4.65 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. સુરત, વડોદરા, ભરૂચ અને ખેડામાં જળબંબાકારથી રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાયા છે. છોટા ઉદેપુર, સાબરકાંઠા સહિતના જિલ્લાઓમાં પણ મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:51 AM IST
ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે આ વિસ્તારોમાં મેઘાની વિસ્ફોટક બેટિંગ; વડોદરા, ભરૂચ, ખેડામાં જળબંબાકાર, સુરતમાં NDRF તૈનાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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