ત્રણ મહિના બાદ જેલમાંથી બહાર આવતા સૌથી રહેલા રાજદીપસિંહ જાડેજાએ શું કર્યુ, રીબડામાં જશ્નનો માહોલ

Rajdeepsinh Ribda Bail Granted : રીબડામાં અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસના આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાની જેલમુક્તિ... ગોંડલની કોર્ટે જામીન મંજૂર કરતા રાજદીપસિંહ જાડેજાનો 84 દિવસનો જેલવાસ થયો પૂર્ણ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:57 AM IST

Ribda Patidar Youth Suicide Case : અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલે રાજદીપસિંહ જાડેજાને જામીન મળી ગયા છે. ગોંડલ કોર્ટે જામીન મંજૂર કરતાં રાજદીપસિંહ જાડેજા જેલની બહાર આવ્યા છે. ત્યારે રીબડા પહોંચતાં જ ઢોલ-નગારાથી તેનું સ્વાગત કરાયું હતું. રાજદીપસિંહ જાડેજાના નિવાસસ્થાને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા. રાજદીપસિંહે જેલમાંથી છૂટીને પહેલાં ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા. 

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલો
રાજદીપસિંહ જાડેજા ગોંડલ કોર્ટે જામીન મંજુર કરતા જૂનાગઢ જેલમાંથી બહાર આવ્યો છે. ત્યારે જેલમુક્ત થયા બાદ રાજદીપસિંહ જાડેજા રીબડા ખાતે પહોંચ્યો હતો. રાજદીપસિંહ રીબડા પહોંચતા ઢોલ નગારા અને ફટાકડાની આતશબાજી સાથે સ્વાગત કરાયું હતું. રાજદીપસિંહ જાડેજા રિબડા પહોંચતા સૌ પ્રથમ મહીરાજ હનુમાનજી મંદિરે દર્શન કર્યા હતા. ત્યાર બાદ રિબડા ખાતે આવેલ આશાપુરા માતાજીના મંદિરે દર્શન કર્યા હતા. 

રાજદીપસિંહ જાડેજાનું પરિવારજનો દ્વારા કુમ કુમ તિલક કરી ફુલહારથી સ્વાગત કરાયું હતું. મંદિરે દર્શન કર્યા બાદ રાજદીપસિંહ તેના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યો હતો. રિબડામાં રાજદીપસિંહના નિવાસ સ્થાને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા. 

રાજદીપસિંહ જાડેજાએ નવેમ્બરમાં સરેન્ડર કર્યુ હતું 
રિબડા ચકચારી અમિત ખૂંટ આપધાત મામલે રીબડાના રાજદિપસિંહ જાડેજા અંતે ગત 10 નવેમ્બરના રોજ મોડી રાત્રે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં સરેન્ડર કર્યું હતુ. જેના બાદ તપાસનીશ અધિકારીએ એ.ડી.પરમારે કબ્જો લઈ પ્રાથમિક પુછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમ્યાન ‘અમિત ખૂંટ આપધાત પ્રકરણમાં મને ખોટી રીતે સંડોવાયો છે’ તેવી વિગતો આપી હતી.  ગોંડલના બહુચર્ચિત રીબડા ચકચારી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ મામલામાં રાજદીપસિંહ જાડેજા ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાજર થયો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટની આગોતરા જામીનના ફટકાર બાદ અંતે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રાજદીપસિંહ જાડેજા હાજર થયો હતો. આશરે 5 થી 6 મહિનાથી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં તે ફરાર હતો. 

પિતા પુત્ર એક જ જેલમાં હતા
પોલીસે રાજદીપસિંહ જાડેજાને કોર્ટમાં રજૂ કરતા બે દિવસના રિમાન્ડ મળ્યા હતા. જે રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા રાજદીપસિંહને ગોંડલની કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. જ્યાં ગોંડલ કોર્ટે રાજદિપસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ હવાલે કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ બાદ રાજદીપસિંહ જાડેજાને જુનાગઢ જેલ હવાલે કરાયો હતો, જ્યાં તેના પિત  અનિરુદ્ધ સિંહ જાડેજા પહેલેથી જ આ જેલમા હતા. 

રીબડાના બહુચર્ચિત અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં મોટો વળાંક, 6 મહિનાથી ફરાર રાજદીપસિંહ જાડેજા હાજર થયો

5 મેના રોજ અમિત ખૂંટે કરી હતી આત્મહત્યા 
ગત 5મી મે 2025ના રોજ રીબડા ગામના યુવક અમિત ખૂંટ દ્વારા ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લેવામાં આવ્યો હતો. તેમજ મૃતકે ગળાફાંસો ખાતા પૂર્વે સ્યુસાઇડ નોટ પણ લખી હતી. જે સ્યુસાઇડ નોટ તપાસના કામે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ દ્વારા કબ્જે પણ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આત્મહત્યાના દુષપ્રેરણ સહિતની કલમ હેઠળ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, રાજદીપસિંહ જાડેજા, પૂજા રાજગોર તમે 17 વર્ષીય સગીરા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં સરેન્ડર કર્યું
રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા કાયદાના સકંજામાં આવ્યા છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં એક મહત્વનો આદેશ આપ્યો હતો. જેના બાદ પોપટ સોરઠિયા હત્યા કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહે સરેન્ડર પણ કર્યું છે.

