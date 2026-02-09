Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજકોટમાં થયેલી 120 કિલો ચાંદીની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એકને દબચ્યો; અમદાવાદ સાથે શું છે કનેક્શન

Rajkot Silver Theft: રાજકોટમાં થોડા દિવસ પહેલા શક્તિ સિલ્વર નામની પેઢીમાં થયેલી 120 કિલો ચાંદીના દાગીનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ચોરીની ઘટનામાં સંડોવાયેલા એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. જેની પાસેથી ચોરી થયેલું 40 કિલો જેટલું ચાંદી પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. જુઓ કોણ છે આરોપીઓની ગેંગ અને રાજકોટમાં ચોરીને કઈ રીતે અંજામ આપ્યો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:39 PM IST

Trending Photos

રાજકોટમાં થયેલી 120 કિલો ચાંદીની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એકને દબચ્યો; અમદાવાદ સાથે શું છે કનેક્શન

અર્પણ કાયદાવાલા/ અમદાવાદ: રાજકોટમાં પંચકનગર વિસ્તારમાં આવેલી શક્તિ સિલ્વર નામની પેઢીમાંથી ત્રણ અને ચાર ફેબ્રુઆરીના રોજ 120 કિલોથી વધુના ચાંદીના દાગીનાની ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. જેને લઈને અલગ-અલગ જગ્યા ઉપર પોલીસ એલર્ટ થઈ હતી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા પણ આ ઘટનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સર્વેલન્સ અને ટેકનોલોજી સપોર્ટ દ્વારા સમગ્ર ચોરીની ઘટનામાં સંડોવાયેલા પ્રદીપ પ્રજાપતિની નામના આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી પ્રદીપ પ્રજાપતિ અમદાવાદના જ નરોડા વિસ્તારમાં રહેતો હતો. આરોપી પાસેથી 40 કિલોથી વધુ ચાંદીના દાગીનાનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

ચાંદી ચોરી કેસમાં એકની ધરપકડ
આરોપીની પૂછપરછ તેમજ પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પ્રદીપ પ્રજાપતિના મામાના દિકરા મુકેશ પ્રજાપતિએ આ ચોરનો માસ્ટર માઈન્ડ છે. મુકેશ પ્રજાપતિની સાથે અન્ય ત્રણથી ચાર લોકો પણ આ ચોરીમાં જોડાયા હતા. મુકેશ અને અન્ય લોકોએ રાજકોટમાં ચોરી કરી હતી. જ્યારબાદ મુકેશ આરોપી પ્રદીપને તેમાંથી 40 કિલો જેટલું ચાંદીનો જથ્થો સાચવવા માટે આપી ગયો હતો. પકડાયેલો આરોપી પ્રદીપ પ્રજાપતિ ગીતામંદિરની પાસે આવેલી એક મોબાઇલ શોપમાં કામ કરે છે. આટલો મોટો ચાંદીનો જથ્થો જ્યારે મુકેશ તેને સાચવવા માટે આપી ગયો હતો. ત્યારે આરોપી પ્રદીપને પણ ખ્યાલ હતો કે, મુકેશ અને અન્ય લોકો દ્વારા કોઈ મોટી ચોરીને અંજામ આપ્યો છે અને આ મુદ્દામાલ ચોરીનો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

માઈન્ડ અગાઉ ડ્રાઈવિંગનું કરતો હતો કામ
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુખ્ય આરોપી મુકેશ પ્રજાપતિ અગાઉ ડ્રાઇવિંગનું કામ કરતો હતો. જેથી તે અલગ-અલગ જગ્યા ઉપર ગાડી લઈને જતો હતો. ત્યારે મુકેશને એવી ટીપ મળી હતી કે, રાજકોટમાં શક્તિ સિલ્વરમાંથી મોટી માત્રામાં ચાંદીનો જથ્થો રહેતો હોય છે. જેના આધારે મુકેશ પ્રજાપતિએ અન્ય બેથી ત્રણ વ્યક્તિઓ સાથે આ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. શરૂઆતમાં મુકેશ તમામ મુદ્દામાલ અમદાવાદ ખાતે લઈ આવ્યો હતો. જેમાંથી 40 કિલો ચાંદી તેના પિતરાઈ ભાઈ પ્રદીપને સાચવવા આપ્યો હતો. 

આ ઉપરાંત અન્ય 80 કિલો ચાંદી મુકેશે અમદાવાદમાં અન્ય કોઈ જગ્યા પર રાખ્યું હતું, પરંતુ મુકેશને પોલીસ તેને પકડશે તેવી શંકા જતા તે અન્ય મુદ્દામાલ સાથે ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુકેશ વડોદરા ખાતે રહે છે અને તેનું સાસરુ સુરત છે. જેથી પોલીસ દ્વારા મુકેશને પકડવા માટે વડોદરા અને સુરત ખાતે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.

માસ્ટરમાઇન્ડ હજુ પોલીસ પકડથી દૂર
મુખ્ય આરોપી મુકેશ અગાઉ ઇસનપુર વિસ્તારમાં એક ચોરીના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે. હાલ તો પોલીસે પ્રદીપની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઉપરાંત પોલીસને એવી પણ શંકા છે કે 40 કિલો ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ મૂકેશ પ્રજાપતિએ બુલીયનના કોઈ ધંધાર્થીને આપ્યો હોઈ શકે છે. જેથી તે અંગે પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા પ્રદીપ પાસેથી જે મુદ્દામાલ પકડ્યો છે. તેમાં બાળકોને પહેરવાની ચાંદીની કડલીઓ અને ચાંદીના વિછીયા સહિતના મુદ્દામાલ સામેલ છે. હાલ પોલીસ દ્વારા મુખ્ય આરોપી મુકેશ પ્રજાપતિ અને અન્ય સાગ્રિતોને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rajkot Silver TheftShakti Silver RajkotAhmedabad crime branchરાજકોટ ચાંદી ચોરી120 કિલો ચાંદીની ચોરી

Trending news