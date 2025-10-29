દિવાળી બાદ સિંગતેલના ભાવમાં ઘટાડા પર બ્રેક! જાણો ડબ્બે કેટલા રૂપિયાનો થયો વધારો?
Groundnut Oil Price: સૌરાષ્ટ્રમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસતા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંનેને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. ખાસ કરીને મગફળી અને સોયાબીનના પાક પર સીધી અસર પડતાં બજારમાં આવક ઘટી રહી છે. વરસાદને કારણે ખેતરમાં પાક ભીંજાઈ જતાં ગુણવત્તા ઘટી છે, જેના કારણે માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના ભાવમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળી રહી છે.
Sing Oil Price Hike: રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતો અને વેપારીઓને ચિંતામાં મૂક્યા છે. મગફળીના પાક પર વરસાદની સીધી અસર થવાને કારણે બજારમાં આવક ઘટવાની શક્યતા છે. દિવાળીના તહેવાર બાદ સિંગતેલના ભાવમાં (Groundnut Oil Price) જોવા મળી રહેલા સતત ઘટાડા પર હવે અલ્પવિરામ મુકાયું છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ઘટાડાના વલણ બાદ, સિંગતેલના ભાવમાં ડબ્બે 15 રૂપિયાનો નજીવો વધારો નોંધાયો છે. નવા ભાવ વધારા સાથે રાજકોટ બજારમાં સિંગતેલના 15કિલોના ડબ્બાનો ભાવ 2380 થી 2430 બોલાયો હતો.
ભાવ વધારા પાછળનું શું છે કારણ?
બજારના જાણકારોના મતે, આ નજીવા ભાવ વધારા પાછળ મુખ્યત્વે સતત વરસાદી વાતાવરણ જવાબદાર છે. ચોમાસાની વિદાય બાદ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં અવારનવાર વરસાદી ઝાપટાં પડવાના કારણે બજારમાં પીલાણ યુક્ત મગફળીની આવક ઘટી છે. વરસાદના કારણે મગફળીની ગુણવત્તા પર પણ અસર થતા, સારી ગુણવત્તાવાળી મગફળીની ઓછી આવક થઈ છે, જેના પરિણામે ભાવમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો છે.
આવતા દિવસોમાં શું શક્યતા છે?
હાલના ભાવ વધારાને માત્ર અસ્થાયી ગણવામાં આવી રહ્યો છે. ખેડૂતો અને વેપારીઓના મતે, આવનારા દિવસોમાં જો મગફળીની બમ્પર આવક થશે, તો સિંગતેલના ભાવમાં ફરી ઘટાડો થવાની પૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે. જો બજારમાં પુષ્કળ માત્રામાં અને સારી ગુણવત્તાવાળી મગફળી ઉપલબ્ધ થશે, તો ગ્રાહકોને ફરી એકવાર તેલના સસ્તા ભાવનો લાભ મળી શકે છે.
