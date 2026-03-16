રાજકોટ AIIMS તબીબ મોત કેસમાં અંતિમ નોટથી ખૂલ્યું મોતનું રહસ્ય : ચોંકાવનારો ખુલાસાથી ભરેલી છે નોટ
Rajkot AIIMS Intern Doctor Death Case : રાજકોટના એઈમ્સના ઈન્ટર્ન તબીબે બે દિવસ પહેલા આપઘાત કરી મોત વ્હાલુ કર્યું હતું. ત્યારે આ કેસમાં એક પછી એક નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. હવે મૃતક વિદ્યાર્થી રતન મેઘવાલની સ્યૂસાઈટ નોટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે કે, તે પાંચ વિદ્યાર્થીઓના કારણે કેવી માનસિક સ્થિતિમાં હતો, શું લખ્યું છે તેની અંતિમ નોટમાં જાણો
Trending Photos
Rajkot News : રાજકોટ એઈમ્સના વિદ્યાર્થી તબીબના આપઘાત કેસમાં મૃતક રતન મેઘવાલની સ્યૂસાઈટ નોટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. મૃતક ઈન્ટર્ન તબીબે પોતાની સાથે પાંચેય ઇન્ટર્ન તબીબોએ મારપીટ કરી હોવાનો તેમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. આરોપીઓ મૃતક વિદ્યાર્થીને આપતા હતાં શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા. તો બીજી તરફ, આપઘાત કેસમાં ઝડપાયેલા તમામ 5 આરોપીઓએ આજે MBBSના ફાઈનલ યરની પરીક્ષા આપી હતી. તમામને પોલીસ જાપ્તા સાથે સેન્ટ્રલ જેલથી પરીક્ષા કેન્દ્ર લાવવામાં આવ્યા હતા.
પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ હોસ્ટેલ રૂમમાં રતનને માર માર્યો હતો
એઈમ્સ હોસ્પિટલના ઈન્ટર્ન તબીબના આપઘાતનો કેસમાં પોલીસે પાંચ ઈન્ટર્ન તબીબોની ધરપકડ કરી છે. આ વચ્ચે મૃતક રતન મેઘવાલની છેલ્લી નોટમાં ખુલાસો થયો કે, મૃતક ઇન્ટર્ન તબીબે પોતાની સાથે પાંચેય ઇન્ટર્ન તબીબોએ મારપીટ કરી હતી. 27 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ મૃતકના સહ ઇન્ટર્ન તબીબોએ એઈમ્સમાં આવેલ બોયઝ હોસ્ટેલ રૂમ નં 203 માં મૃતકને માર માર્યો હતો. માર માર્યા બાદ વીડિયો અને રેકોર્ડિંગ પણ કર્યું હતું. સ્યૂસાઈડ નોટમાં સ્ત્રી મિત્રનો કોઈ પણ વાંક ન હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે. સ્યૂસાઈડ નોટમાં હજુ એક વિધાર્થીને માર માર્યો હોવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે.
પોલીસે કયા કયા ઈન્ટર્ન તબીબની ધરપકડ કરી
- ડો.પ્રણવ પાનીવાલ
- અસ્મિત શર્મા
- આયુષ યાદવ
- નિર્વિદન યાદવ
- યુવરાજ ચૌધરી
એઈમ્સ શરૂ થતા પહેલા જ વિવાદમાં આવી
પોલીસે મોઢા સંતાડી આરોપીઓને જાહેર કર્યા હતા. જોકે, પોલીસને સા માટે ઓળખ છુપાવવાની જરૂર પડી તે પણ એક સવાલ છે. આ ઘટના બનતા એઈમ્સ હોસ્પિટલ પર અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે. એઈમ્સ હોસ્પિટલ હજુ શરૂ થઈ નથી તે પેહલા જ વિવાદમાં આવી છે. શું અન્ય વિધાર્થીઓ સાથે પણ આ પ્રકારના બનાવો બની રહ્યા છે. મૃતકે સુસાઇડ નોટમાં તમામ વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવું જણાવ્યું છે. ત્યારે શું પોલીસ કરશે કડક કાર્યવાહી કે પછી ભીનું સંકેલાશે?
આરોપીઓએ પરીક્ષા માટે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી
રાજકોટ એઇમ્સના વિધાર્થી રતન કુમાર મેઘવાલના આપઘાત મામલે ઝડપાયેલા પાંચ આરોપીઓ આજથી MBBSના ફાઈનલ યરની પરીક્ષા આપશે. પોલીસ જાપ્તા સાથે સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે થી પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવાયા હતા. પરીક્ષા આપવા માટે રાજસ્થાનના જેસલમેરથી રતન કુમાર રાજકોટ આવ્યો હતો. શનિવારના રોજ આપઘાત મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ નોંધાયાના ગણતરીની મિનિટોમાં તમામ આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. રવિવારના રોજ કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટ જેલ હવાલે કર્યા હતા. આરોપીઓ દ્વારા કોર્ટમાં પરીક્ષા આપવા જવા દેવા રજૂઆત કરી હતી. આ રજૂઆત કોર્ટ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી હતી..
એઇમ્સના વિધાર્થી તબીબની આત્મહત્યાનો મુદ્દે ડીસીપી ઝોન ૨ રાકેશ દેસાઇનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, પકડાયેલા પાંચ વિધાર્થી તબીબ મૃતકને શારિરીક અને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા. અવારનવાર માર મારતા હોવાનો પણ ઉલ્લેખ સ્યૂસાઈડ નોટમાં કરાયો છે. સ્યુસાઇડ નોટના આધારે પાંચ વિધાર્થી તબીબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મૃતકની આત્મહત્યા મામલે એઇમ્સના સત્તાધીશો, પ્રોફેસરો અને વહીવટી સ્ટાફની પણ પુછપરછ કરવામાં આવશે. અગાઉ મૃતક રતનલાલનું એઇમ્સ હોસ્પિટલ દ્રારા કાઉન્સલીંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તે ડિપ્રેશનમાં હોવાની વાત એઇમ્સના સ્ટાફ જાણતા હતા. જો કે આ અંગે એઇમ્સમાં કોઇ ફરિયાદ મળી નથી.
મહત્વનું છે કે, ઘટનાસ્થળેથી રેલવે પોલીસને રતનકુમારની બેગ મળી આવી હતી, જેમાં મોબાઇલ ફોન, ટેબલેટ અને નોટબુક મળી આવી હતી. નોટબુકમાં 17 પેજની સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે, જેમાં હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં લખાણ લખેલું હતું. સુસાઈડ નોટમાં રતનકુમારે લખ્યું છે કે, ‘નિલમ’ સાથે સંબંધ હોવાની શંકાના આધારે સાથે અભ્યાસ કરતા કેટલાક લોકોએ જાન્યુઆરીથી તેની સાથે મારપીટ અને માનસિક હેરાનગતિ શરૂ કરી હતી. નોટમાં 27 જાન્યુઆરીએ પોતાની સાથે થયેલી શારીરિક અને માનસિક પ્રતાડનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે