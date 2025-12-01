Prev
રાજકોટની હવા બની ઝેરી, શ્વાસ લેવો બન્યો મુશ્કેલ! બુધવારે સવારે AQI 340 નોંધાયો

Rajkot News: આપણે હંમેશા દિલ્હીમાં પ્રદૂષણના સમાચાર સાંભળીએ છીએ, પરંતુ હવે રાજકોટની હવા પણ ઝેરી બની રહી છે. રાજકોટનો એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ (AQI) સતત વધી રહ્યો છે. બુધવારે રાજકોટનો AQI 340ના સ્તરે પહોંચી ગયો હતો, જે ગંભીર સ્થિતિ સૂચવે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:01 PM IST

રાજકોટની હવા બની ઝેરી, શ્વાસ લેવો બન્યો મુશ્કેલ! બુધવારે સવારે AQI 340 નોંધાયો

ગૌરવ દવે, રાજકોટઃ શું તમે રાજકોટ શહેરમાં રહો છો?, જો હા, તો જલદીથી રાજકોટ શહેર છોડી દેજો. આવું અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ, કેમ કે રાજકોટ શહેરમાં શ્વાસ લેવો એ મોતને આમંત્રણ આપવા બરાબર થઈ ગયું છે. 

રાજકોટની હવા બની ઝેરી
રાજધાની દિલ્લી બાદ હવે ગુજરાતના શહેરોની હવા ઝેરી બની છે. તેમાં પણ રંગીલું કહેવાતું રાજકોટ શહેર હવે રંગીલું નહીં પ્રદૂષિત બન્યું છે. કેમ કે રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા ઘણાં સમયથી AQIનું પ્રમાણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. તેમાં પણ બુધવારે સવારે AQI 340 નોંધાયો. જેનો સીધો મતલબ છે કે હવાની ગુણવત્તા ખૂબ જ ખરાબ છે. 340નું સ્તર ઈમરજન્સી જેવી સ્થિતિ ગણાય છે. ત્યારે આવી હવામાં શ્વાસ લેવો સ્વાસ્થય માટે ખૂબ જોખમી છે.

રાજકોટમાં AQI ની સ્થિતિ
રંગીલા રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા 15 દિવસથી AQI 300ની આસપાસ નોંધાઈ રહ્યો છે. રાજકોટમાં AQI 340 હોય તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી ગણાય છે. આ સ્તર ગંભીર સ્વાસ્થ્ય ચેતવણી દર્શાવે છે અને તેને ઇમરજન્સી જેવી સ્થિતિ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આવી હવાની આપણા શરીર પર શું અસર થાય તેની વાત કરીએ તો

સ્વસ્થ વ્યક્તિના શરીરમાં આવી હવા જાય તો શ્વસન સંબંધી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે 
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય અથવા બેચેની થવા લાગે છે
શ્વાસનળીમાં બળતરા અને ઉધરસની સમસ્યા વધી શકે છે
બાળકો, વૃદ્ધો, અસ્થમા, હૃદયરોગના દર્દી માટે ખૂબ જોખમી કહેવાય છે
અસ્થમાના દર્દીઓને ગંભીર હુમલા આવી શકે છે.
હૃદય રોગના દર્દીને વધુ ગંભીર અસર થાય છે, કેમ કે આવા દર્દીને
હૃદયરોગનો હુમલો આવવાનું જોખમ વધી જાય છે

રાજકોટમાં AQI 340નું સ્તર બતાવે છે કે હવામાં PM2.5 અને PM10 જેવા ઝીણા રજકણોનું પ્રમાણ એટલું ઊંચું છે કે તે સીધા તમારા ફેફસાં અને લોહીના પ્રવાહમાં પ્રવેશીને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ત્યારે આવી સ્થિતિમાં ઘરમાં રહેવું જ ઉચિત ગણાય છે. 

હાલ રંગીલા રાજકોટની જે સ્થિતિ છે એ જોતા લોકોએ સાવચેતીના પગલા લેવા પડશે
ઘરની અંદર જ રહો અને બારી-બારણા બંધ રાખો
શક્ય હોય તો બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ
ખુલ્લામાં કસરત, દોડવું કે જોગિંગ સંપૂર્ણપણે ટાળો
ઘરમાં એર પ્યુરિફાયર હોય તો તેનો ઉપયોગ કરો
અસ્થમામાં સહિતના દર્દીઓ દવાઓ તૈયાર રાખો
જો બહાર જવાનું થાય તો N95 માસ્ક અથવા તેનાથી સારી ગુણવત્તાવાળા માસ્કનો ઉપયોગ કરો

રંગીલા રાજકોટ શહેરની હવા જે રીતે દિવસેને દિવસે જોખમી બની રહી છે, તે જોતાં તો હવે લોકોએ રાજકોટ શહેર છોડી દેવું જોઈએ. હવાની સ્થિતિ હાથ બહાર નીકળી જતાં હવે રાજકોટના તંત્ર દ્વારા શહેરમાં વૈજ્ઞાનિક ઢબે સરવે કરીને વૃક્ષો વાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 

રાજકોટમાં તંત્રની બેદરકારીના કારણે જ હવા જોખમી બની છે. આડેધડ થતાં બાંધકામ, સતત ધૂમાડો ઓગતી ફેક્ટરીઓ સામે કોઈ કડક કાર્યવાહી ન કરવાના કારણે જ હવા ઝેરી બની છે. ત્યારે હવે તંત્રના પાપે જ લોકોએ સ્વસ્થ રહેવા માટે પોતાના ઘરોમાં પૂરાઈને જ રહેવું પડશે.
 

