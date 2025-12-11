'મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું ક્યારેય ગુજરાત સામે જોઈશ નહીં', થરથર કાંપ્યો દુષ્કર્મનો આરોપી!
Rajkot Atkot Rape Accused Ramsingh Police Firing: રાજકોટમાં હેવાન આરોપી પોલીસ કાર્યવાહી બાદ કાંપ્યો. પોલીસ એન્કાઉન્ટર બાદ થરથર કાંપ્યો દુષ્કર્મનો આરોપી. પોલીસ સમક્ષ માફી માગતો દેખાયો આરોપી રામસિંહ. આજ પછી આવું ક્યારેય નહીં કરુઃ આરોપી. ગુજરાતમાં ફરી ક્યારેય આવીશ પણ નહીઃ આરોપી. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હું ક્યારેય ગુજરાત સામે જોઈશ નહીં. હું કયારેય ગુજરાતમાં આવીશ નહીં.
Rajkot Atkot Rape Accused Ramsingh Police Firing: રાજકોટ જિલ્લાના આટકોટ નજીક કાનપર ગામની સીમમાં 4 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે દિલ્હીના નિર્ભયાકાંડ જેવી જ અત્યંત ક્રૂર અને જઘન્ય ઘટના સામે આવી હતી. ખેતમજૂરની વાડીમાં રમતી આ બાળકીને નજીકની ઝાડીમાં ખેંચી જઈ ત્રણ સંતાનના પિતા એવા નરાધમ રામસિંહે માત્ર પીંખી જ નહોતી નાખી, પણ દુષ્કર્મ બાદ તેના ગુપ્તાંગમાં સળિયો નાખી લોહીલુહાણ કરી દીધી હતી.
બાળકીને દર્દથી કણસતી હાલતમાં છોડીને આરોપી નાસી છૂટ્યો હતો. ગંભીર ગુનો દાખલ થયા બાદ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. કોર્ટે આરોપીને 15 ડિસેમ્બર 2025ના સાંજે 5 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ પર મોકલ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો, પગમાં ગોળી વાગતાં આરોપી થરથર કાંપ્યો
પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઘટનાઓની વધુ માહિતી એકત્ર કરવા માટે આરોપી રામસિંહને તેના નજીકમાં આવેલા ઘર પાસે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન હેવાન આરોપીએ ફરી એકવાર ભાગી છૂટવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને અચાનક લોખંડના ધારિયા વડે પોલીસ ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ની ટીમના પોલીસકર્મી ધર્મેશ બાવળિયાને ઈજા પહોંચી હતી.
રામસિંહ અંધારાનો લાભ લઈને ફરાર ન થઈ જાય તે માટે પોલીસે સમયસૂચકતા દાખવી. તેને રોકવા માટે પોલીસે આરોપી પર બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં રામસિંહને બંને પગમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસ ફાયરિંગથી ગભરાયેલો અને ઈજાગ્રસ્ત આરોપી રામસિંહ પોલીસ કાર્યવાહી બાદ થરથર કાંપતો નજરે પડ્યો હતો. પોલીસ કર્મચારી અને આરોપી બંનેને તાત્કાલિક આટકોટની કે.ડી.પી હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા છે. આરોપી રામસિંહ વિરુદ્ધ આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનમાં સરકારી ફરજમાં રુકાવટ અને પોલીસ પર હુમલો કરવાનો વધુ એક ગુનો દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
કણસતા અવાજે માફી માંગી: "હું ક્યારેય ગુજરાત સામે જોઈશ નહીં"
પોલીસના ફાયરિંગથી ફફડી ઊઠેલા અને પગમાં ઈજા પામેલા આરોપી રામસિંહને હોસ્પિટલે લઈ જવાયો ત્યારે તે કણસતા અવાજે માફી માગતો દેખાયો હતો. પોલીસ સમક્ષ તેણે ગિડગિડાતા કહ્યું હતું કે, "આજ પછી આવું ક્યારેય નહીં કરુ. મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. હું ક્યારેય ગુજરાત સામે જોઈશ નહીં. હું કયારેય ગુજરાતમાં આવીશ પણ નહીં." માસૂમ બાળકી પર ક્રૂરતા આચર્યા બાદ પોલીસ એન્કાઉન્ટરથી ભયભીત થયેલો આ આરોપી હવે માફીની ભીખ માંગતો નજરે પડ્યો હતો.
