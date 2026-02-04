90% દિવ્યાંગ શરીર, પણ મગજમાં ભરેલું હતું ઝેર! 15 વર્ષની માસૂમ સાથે બદકામ કરનાર સુરેશ માવી હવે જેલમાં સડશે

Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:47 PM IST

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના ભાયાવદરમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. શારીરિક દિવ્યાંગ હોવા છતાં વિકૃત ધરાવતા એક શખ્સે સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરતા કોર્ટે તેને કડક સજા સંભળાવી છે. ભાયાવદર વિસ્તારમાં રહેતો આરોપી સુરેશ દલસિંગ માવી, જે બન્ને પગે 90% દિવ્યાંગ છે. આ આરોપી માત્ર શારીરિક રીતે જ દિવ્યાંગ નથી, પરંતુ માનસિક રીતે પણ દિવ્યાંગતા ધરાવે છે. આ આરોપીએ માત્ર 15 વર્ષની સગીરાને પોતાની જાળમાં ફસાવી હતી. 

આરોપી સુરેશે ભોગ બનનાર સ્કૂલે જતી હતી ત્યારે રસ્તામાં ચિઠ્ઠી આપેલ અને કહેલ તારે મારી સાથે પ્રેમ કરવો છે. ભોગ બનનારે કહ્યું કે, પ્રેમ એટલે શું ત્યારે આરોપી સુરેશે જણાવેલ એક બીજા સાથે રહેવું. તારે મારી સાથે બોલવાનું તને જે જોઈ તે હું લઈ આપીશ. આવું કહી ભોગ બનનાર માત્ર 15 વર્ષ સગીરાને ભરમાવી હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ સગીરાને ઝુંપડામાં લઈ જઈ તેની મરજી વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો.

શારીરિક દિવ્યાંગ આરોપીની હેવાનિયત
આરોપી આટેલ ન અટક્યો, ભોગ બનનારે ધમકી પણ આપતો હતો. આરોપીએ તેના સાથીદાર સુનિલ હિમસિંગની મદદથી સગીરાનું અપહરણ પણ કર્યું હતું. આ મામલે ભોગ બનનારની માતાએ ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પીઆઈ વી. સી. પરમારે ત્વરિત તપાસ હાથ ધરી ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસમાં બીજો આરોપી સુનિલ હિમસિંગ હાલ પોલીસ પકડથી દૂર છે અને તેને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે. 

કોર્ટમાં બચાવ પક્ષની દલીલ અને ડોક્ટરનો ખુલાસો
આ કેસ દરમિયાન બચાવ પક્ષે એવી દલીલ કરી હતી કે, આરોપી 90% બન્ને પગેથી દિવ્યાંગ હોવાથી શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે સક્ષમ નથી. જો કે, સરકારી વકીલે આ દલીલ સામે સચોટ પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. સરકારી વકીલે કહ્યું કે, મેડિકલ રિપોર્ટમાં ડોક્ટરે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, શારીરિક સંભોગ મેડિકો વિષયમાં જોવાય તો શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે સક્ષમ છે. વકીલે જણાવ્યું હતું કે, શારીરિક સંબંધ એ માત્ર શારીરિક નહીં પણ માનસિક પ્રક્રિયા પણ છે. આરોપી શરીર સંભોગ કરવા સક્ષમ છે તેવું ડોક્ટર દ્વારા સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવ્યુ છે.

ઐતિહાસિક ચુકાદો
બન્ને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ અને માત્ર 7 સાક્ષીઓની તપાસ બાદ ધોરાજીના એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ અલી હુસેન મોહીબુલ્લાશેખ સાહેબે આરોપી સુરેશ માવીને દુષ્કર્મ કરવા બદલ તકસીરવાન ઠરાવ્યો હતો અને 20 વર્ષની સજા તથા દંડ ફટકારેલ અને ભોગ બનનારને ગુજરાત સરકારની વિકટીમ કોમપનસેશન સ્કીમ હેઠળ રકમ ચૂકવવા આદેશ કરેલ છે.

