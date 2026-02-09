Prev
ભાજપના રંગીન મિજાજી કોર્પોરેટરની મહિલા કાર્યકર્તા સાથે બિભત્સ ચેટ વાયરલ, રાજકોટના રાજકારણમાં ભૂકંપ

Rajkot Corporator Chat Viral : રાજકોટ ભાજપના કોર્પોરેટરની બીભત્સ ચેટ વાયરલ થઈ. વોર્ડ નંબર-18ના કોર્પોરેટર સંજયસિંહ રાણાની ભાજપના મહિલા કાર્યકર્તા સાથે કરેલી ચેટના સ્ક્રીનશોર્ટ વાયરલ થતા ચકચાર મચી ગઈ. વિવાદાસ્પદ ચેટના સ્ક્રીનશોર્ટ વાયરલ થતા ઉભા થયા સવાલ 

Feb 09, 2026, 10:55 AM IST

Rajkot Politics : રાજકોટ ભાજપનું નવું સંગઠન જાહેર થયાને હજી માંડ 24 કલાક પણ વીત્યા નથી, ત્યાં રાજકોટથી હલચલ મચાવી દે તેવી ખબર આવી છે. રાજકોટ ભાજપના કોર્પોરેટરની ભાજપના જ એક મહિલા કાર્યકર્તા સાથેની બિભત્સ ચેટ વાયરલ થઈ છે. આ વાયરલ ચેટથી રાજકોટ ભાજપમાં ઉહાપોહ મચી ગયો છે. આખરે કોણે છે આ કોર્પોરેટર તે જોઈએ. 

ભાજપના વોર્ડ નંબર 18 ના કોર્પોરેટર સંજયસિંહ રાણા પોતાના જ વોર્ડની ભાજપની મહિલા સાથે બિભત્સ ચેટ કરતા હોવાની પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી છે. કોર્પોરેટર મહિલા સાથે બિભસ્ત વાતો કરતા હોવાની ચેટથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. વાયરલ ચેટમાં સ્ક્રીનશોટમાં ભાજપના કોર્પોરેટરનો પણ ફોટો રાખવામાં આવ્યો હતો. એક તરફ ભાજપનું સંગઠન જાહેર થયું અને બીજી તરફ રંગીન મિજાજી કોર્પોરેટરની ચેટ વાઇરલ થઈ છે. 

rajkot bjp corporator nasty chat viral

વોર્ડ નંબર 18ના કોર્પોરેટર સંજયસિંહ રાણાની ચેટના સ્ક્રીન શોર્ટ વાયરલ થતા રાજકોટના રાજકારણમાં જાણે ધરતીકંપ આવ્યો હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે. ભાજપના કોર્પોરેટરની મહિલા સાથે વિવાદાસ્પદ ચેટ વાયરલ થતાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા ભાજપ કોર્પોરેટરના મહિલા કાર્યકર્તાની સાથે ચેટ સામે આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા.
 

Gujarat politicsBJP gujaratRajkotરાજકોટભાજપ

