ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજકોટ ભાજપમાં ફરી ભડકો : ભાજપના શાસનમાં ભાજપના જ કોર્પોરેટરને બરતરફ કરવાની દરખાસ્ત ઉઠી!

Rajkot BJP Corporator Membership On Risk : રાજકોટ ભાજપમાં એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ સર્જાતો રહે છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા મનપાના કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવા માંગ ઉઠી છે, જાણો શું છે મામલો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:29 AM IST

Gujarat Politics : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા રાજકોટ મનપાનું રાજકારણ ગરમાયું છે. રાજકોટ ભાજપમાં જૂથવાદ ફરીથી બહાર આવ્યો છે. ભાજપના કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવા માટે દરખાસ્ત થઈ છે. ત્યારે ભાજપના શાસનમાં ભાજપના જ કોર્પોરેટરને બરતરફ કરવાની દરખાસ્ત થતા રાજકોટ ભાજપમાં ભડકો થયો છે. આ માટે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સેક્રેટરી દ્વારા કમિશનરને પત્ર લખાયો છે, ને કમિશનર પાસે અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યો છે. 

રાજકોટ મનપા શાસન પૂર્ણ થવાને હવે માત્ર સવા મહિનો બાકી છે, અને ભાજપે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની તૈયારીઓનું બ્યૂગલ વગાડી દીધુ છે, ત્યારે ભાજપમાં જુથવાદ પોકારી પોકારીને બહાર આવી રહ્યો છે. ભાજપના કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લને બરતરફ કરવા માટે દરખાસ્ત થતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ભાજપના શાસનમાં ભાજપના કોર્પોરેટર સામે દરખાસ્તથી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.

આ માટે રાજકોટ મનપા સેક્રેટરી દ્વારા પત્ર લખી કમિશ્નર પાસે અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યો છે. જોકે હાલ એકતરફ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી બજેટ લઈ ચર્ચા ચાલી રહી છે. ત્યારે ભાજપ કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લ પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્ય છે, આવામાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટી બેસી શકે નહીં તે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. 

નેહલ શુક્લ દ્વારા અનેક સ્ટેન્ડિંગ બેઠકમાં સત્તાધારી ભીડવવાના પ્રયાસો કર્યા છે. ત્યારે કોર્પોરેટ પદ ના રહે તો શું સ્ટેન્ડિંગમાં બેસી શકે ખરા તે પણ એક ચર્ચા મનપામાં ચાલી રહી છે.  

આખા ગુજરાતમાં રાજકોટ ભાજપ એવું છે જ્યાં છાશવારે ભડાકા થતા જ હોય છે. ગાંધીનગર હાઈકમાન્ડથી પણ રાજકોટના આંતરિક ડખા છુપા નથી. રાજકોટમાં ભાજપની અંદરોઅંદરની લડાઈ હંમેશા ચર્ચામાં રહેતી હોય છે. આવામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં વકરી રહેલો જુથવાદ નવા સમીકરણ રચીને નવો વળાંક આપી શકે છે. 

Gujarat politicsRajkotBJP gujaratરાજકોટ

