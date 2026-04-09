રાજકોટ ભાજપમાં મોટું કન્ફ્યુઝન, દિગ્ગજોએ પોતાના માનીતાઓ માટે માંગી ટિકિટ, એક નેતાએ PA માટે કર્યું લોબિંગ

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratરાજકોટ ભાજપમાં મોટું કન્ફ્યુઝન, દિગ્ગજોએ પોતાના માનીતાઓ માટે માંગી ટિકિટ, એક નેતાએ PA માટે કર્યું લોબિંગ

Rajkot BJP Politics : રાજકોટના રાજકારણમાં ન માત્ર ભાજપ, પરંતું કોંગ્રેસનું કોકડું પણ ગૂંચવાયેલું છે. ભાજપમાં મોટાપાયે લોબિંગને કારણે પાર્ટીના નિર્ણયો અટવાયા છે. તો કોંગ્રેસમાં એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. આમ, રાજકોટમાં ટિકિટનો કકળાટ જોવા મળી રહ્યો છે તે સો ટકા સાચી વાત 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:35 PM IST
  • રાજકોટ ભાજપમાં ઉમેદવારોની પસંદગીમાં કોકડું ગૂંચવાયું છે
  • અનેક નેતાઓ પોતાના સેટિંગ ગોઠવવામાં નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી 
  • કોંગ્રેસમાં પણ એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ સર્જાયો છે 

Gujarat Politics ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ-RMCની ચૂંટણી માટે ભાજપનું ઉમેદવારોનું કોંકડું ગુચવાયું છે. બે વખત સંકલન થયાં બાદ આજે ફરી પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડમાં રાજકોટના નામોની ચર્ચા થઈ છે. ભાજપના માપદંડ અને નેતાઓના લોબીંગ વચ્ચે ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે સાંજ સુધી યાદી તૈયાર થાય તેવી શક્યતા છે. પરંતું રાજકોટમાં લોબિંગને કારણે નિર્ણય લેવામાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. 

ક્યાં નેતા કોના માટે લોબીંગ ?

  • સાંસદ પરષોત્તમ રુપાલા - તેના પીએ મનીષ ભટ્ટ માટે - વોર્ડ નંબર ૧૧ માં કડવા પાટીદાર પુરૂષને ટિકીટ મળે તે માટે
  • પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવિંદ પટેલ - તેમના પુત્ર કિશન પટેલ માટે
  • ભાજપના નેતા કશ્યપ શુક્લ- તેમના ભાઇ નેહલ શુક્લ માટે
  • ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ - હેમુ ભરવાડ અને નિલેશ જલુ માટે. આ ઉપરાંત વોર્ડ નંબર ૪ અને ૫ માં તેની ટીમના કાર્યકર્તાને ગોઠવવા લોબીંગ
  • પૂર્વ પ્રમુખ કમલેશ મિરાણી - વિક્રમ પુજારા, પ્રદિપ ડવ
  • પૂર્વ શાસક પક્ષના નેતા વિનુ ઘવા - તેના પુત્ર પિયુષ ઘવા માટે 
  • વજુભાઇ વાળા - તેના પીએ તેજસ ભટ્ટી માટે 
  • પૂર્વ ધારાસભ્ય રમેશ રૂપાપરા - જયમીન ઠાકર,પરેશ ઠાકર અને કેતન પટેલ માટે
  • પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન પુષ્કર પટેલ - બીપીન બેરા માટે
  • પૂર્વ કોર્પોરેટર બાબુ મકવાણા - તેના પુત્ર અને પુત્ર વધુ માટે

ભાજપના માપદંડ પ્રમાણે જો મોટા નેતાની ટિકીટ કપાઇ તો તેના પ્રબળ ટેકેદારને ટિકીટ આપવા મથી રહ્યા છે. ત્રણ ટર્મ, પરિવારવાદ જેવા માપદંડોથી ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા જટિલ બની છે. રાજકોટમાં જુથવાદની અસર પણ જોવા મળી છે. 

તો બીજી તરફ, રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસમાં એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ ઘડાયો છે. વોર્ડ નં 17માં ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાની ટીકીટ કપાતા સ્થાનિકો દ્વારા રોષ વ્યકત કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે પૂર્વ કોર્પોરેટર ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાએ કોંગ્રેસ પ્રભારી જેનીબેન ઠુંમર પર આરોપ લગાવ્યો હતો. 

જેનીબેન ઠુમ્મર સામે જ્ઞાતિવાદનો આક્ષેપ
રાજકોટ મહાનગ રપાલિકાની ચૂંટણી માટે 40 ઉમેદવાર સાથેની કોંગ્રેસે પ્રથમ યાદી જાહેર કરી હતી. ત્યારબાદ કોંગ્રેસમાં એક સંઘે ત્યાં તેર તૂટે જેવો ઘાટ ઘડાયો છે. ગઈકાલે વોર્ડ નંબર 13ના પૂર્વ કોર્પોરેટરે જાગૃતિબેન ડાંગરે પ્રભારી જેનીબેન ઠુમ્મર સામે જ્ઞાતિવાદનો આક્ષેપ કર્યો હતો. તે બાદ આજે વોર્ડ નંબર 17ના પૂર્વ કોર્પોરેટર ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાએ પણ પ્રભારી જેનીબેન ઠુંમર પર જ્ઞાતિવાદનો આરોપ લગાવ્યો હતો. હસનવાડી વિસ્તારમાં સ્થાનિકો દ્વારા ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાના સમર્થનમાં વિરોધ કર્યો હતો અને કોંગ્રેસ ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાને ટીકીટ આપે તેવી માંગ કરી હતી. જોકે ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, હું કોંગ્રેસ પક્ષમાં જ છું અને કોંગ્રેસમાં જ રહેવાનો છું. મારી નારાજગી માત્ર જેનીબેન ઠુંમ્મર સામે છે. કારણ કે તેમને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી જાણ્યા વગર ઉમેદવાર પસંદગીમાં જ્ઞાતિવાદ કર્યો છે. કુવાડવા રોડ પર ફાર્મ હાઉસમાં જેનીબેન અને પાટીદાર સમાજ ભેગો થયો હતો. જેમાં જયેશ રાદડિયા પણ આવેલા હતા. આ ફાળવણી બધી ત્યાંથી નક્કી થઈ હતી. ખરેખર જેનીબેને જ્ઞાતિવાદ ન કરવો જોઈએ. જોકે શૈલેષ રૂપાપરાને ટીકીટ આપી તે પણ જ્ઞાતિના આધારે આપી છે

પાટીદાર સમાજના મતદારો વધુ હોવાથી દર ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપવામાં આવે જ છે!
વોર્ડ નંબર 17 ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શૈલેષ રૂપાપરાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા મારા ભાઈ સમાન છે. વર્ષ ૨૦૧૫માં મારી સાથે જ ચૂંટણી લડાવ્યા હતા અને જીત્યા હતા. જ્યારે વર્ષ ૨૦૨૧ની ચૂંટણીમાં ઓબીસી સીટમાં ઘનશ્યામસિંહને ટિકિટ આપી હતી. આ વખતે વોર્ડ નંબર ૧૭માં ક્ષત્રિય સમાજમાંથી પાર્ટીએ યોગીતાબા જાડેજાને ટિકિટ આપી છે. અમારા ઉપર પક્ષ છે પક્ષ જે નિર્ણય લે છે અમને માન્ય છે. કોંગ્રેસે અમારા પાટીદાર સમાજને વોર્ડ નં ૬, ૧૩ અને ૧૬માં ટિકિટ આપી નથી. અમે તો નારાજ થયા નથી. જેનીબેન ઠુંમ્મર પર ખોટા આરોપ લગાવ્યા છે. પાટીદાર સમાજના મતદારો વધુ હોવાથી દર ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપવામાં આવે જ છે

ટિકિટ ફાળવણીને લઈને કોંગ્રેસમાં ભડકો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા ટીકીટ ફાળવણીને લઈને કોંગ્રેસમાં ભડકો થયો છે. વોર્ડ નં 17માં ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાની ટીકીટ કાપવામાં આવતા કોંગ્રેસ પર દબાણની રાજનીતિ શરૂ થઈ છે. ભાજપ ઉમેદવારો જાહેર કરે તે પહેલાં જ કોંગ્રેસે 40 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી દીધા છે. જોકે કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર ઘનશ્યામસિંહ જાડેજાએ ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું છે કે, જેનીબેન ઠુંમર કોંગ્રેસની ટીકીટ જાહેર કરતા સમયે ભાજપના ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા પણ ફાર્મ હાઉસમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ટીકીટની ફાળવણી થઈ છે. ત્યારે કોંગ્રેસ સામે લાગેવા આ આરોપ કેટલા વ્યાજબી તે તો સમય જ બતાવશે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

