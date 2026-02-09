Prev
તમારામાં તાકાત નથી તો પ્રમુખ પદ છોડી દેવું જોઈએ! રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને જાહેરમાં મેણાં માર્યા

Rajkot Congress Politics : રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસમાં ફરી વિવાદનો ઉકળતો ચરૂ જોવા મળ્યો છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ સોરાણીની પોસ્ટ બાદ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. એક વાયરલ પોસ્ટમાં શહેર પ્રમુખ અને ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. તેમાં કોંગ્રેસના જૂના લોકો બેઠકમાં ન જોડાતા હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે. વિવાદને લઈ પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ સોરાણીએ નવા શહેર પ્રમુખની કાર્યપદ્ધતિ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:58 AM IST

Gujarat Politics ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસનો આંતરિક જૂથવાદ ચરમસીમા પર પહોંચ્યો છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના દિગજ્જ નેતા ઇન્દ્રનીલ રાજગુરૂ દ્વારા રાજકોટ કોંગ્રેસને કાર્યાલય ચલાવવા જગ્યા આપી છે. જેને કારણે વિવાદ સર્જાયો છે. પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રવીણ સોરાણીએ સોશ્યલ મીડિયા ગ્રુપમાં લખ્યું હતું કે, ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુની કારણે જુના કોંગ્રેસી કાર્યાલય ખાતે આવતા નથી. એટલું ન નહિ પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ તેવો પણ ગંભીર લગાવ્યો હતો. નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં શૂન્ય સીટ આવશે તેવો દાવો કર્યો. છે તો આ કોંગી આગેવાન ભાજપના સંપર્કમાં હોઈ શકે છે તેઓ આક્ષેપ ખુદ શહેર કોંગ્રેસનું પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. 

રાજકોટ કોંગ્રેસમાં જુથવાદ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસનો આંતરિક જૂથવાદ સપાટી ઉપર આવ્યો છે. આ વખતે વિરોધનું કારણ ખુદ કોંગ્રેસ કાર્યાલય બની છે. મહિલા કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરના પતિ પ્રવીણ સોરાણીની પોસ્ટ વાયરલ થઈ હતી. જેમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે તમે જ્યાં મિટિંગ બોલાવો છો ત્યાં જૂના કોંગ્રેસીઓ કોઈ આવવા કોઈ રાજી નથી. રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને જાહેરમાં મેણાં માર્યા છે. 

અમને કોંગ્રેસ કાર્યાલયથી હડધુત કરીને કાઢવામાં આવ્યા હતા 
તેઓએ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને સંબોધીને લખ્યું હતું કે તમારામાં તાકાત નથી તો પ્રમુખ પદ છોડી દેવું જોઈએ. ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ કોંગ્રેસ પોતાની પેઢી સમજે છે તેવા મેસેજ સોશિયલ મીડિયામાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ પોસ્ટ વાયરલ થતાં જ શહેરના રાજકીય લોકોમાં ચર્ચા જાગી હતી. કોંગ્રેસ કાર્યાલયના વિવાદ સામે આવતા જ તેમની પોસ્ટ વાયરલ થઈ છે તે રાજકોટ મનપાના પૂર્વ કોર્પોરેટર અને મહિલા કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરના પતિ પ્રવીણ સોરાણી મીડિયા સામે આવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે, શહેર પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજા પાસે અમે માંગણીઓ કરી છે. અમે કોઈના માણસ નથી, અમે કોંગ્રેસના સૈનિક છીએ. નવા પ્રમુખની કાર્યપધ્ધતિ સામે વાંધો છે. અતુલ રાજાણી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હતા ત્યારે પણ અમે કાર્યાલય બદલવાની માંગ કરી હતી. કોંગ્રેસ અગ્રણી ઈન્દ્રનીલ રાજગુરુનું માલિકીનું કાર્યાલય છે. અમને કોંગ્રેસ કાર્યાલયથી હડધુત કરીને કાઢવામાં આવ્યા હતા.

આ વખતે કોંગ્રેસને ઝીરો સીટ આવશે 
એટલું જ નહીં તેમણે તો આવતી કોર્પોરેશનની ચૂંટણીને લઈને પણ ચોકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે. કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરના પતિએ જ કહ્યું હતું કે આ વખતે કોંગ્રેસને ઝીરો સીટ આવશે. રાજદીપસિંહ જાડેજા નવું કાર્યલય ન બનાવી શકતા હોય તો રાજીનામું આપવુ જોઈએ. હું કોંગ્રેસમાંથી જ લડીશ. મને ટિકિટ નહિ આપે તો વિચારીશ. મારી ટિકિટ કાપવા માટે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુની ટોળકી ધોકા લઈને નીકળી હતી. 

રાજકોટ કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ સામે આવતા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું હતું કે પ્રવીણ સોરાણી ભાજપના મિત્રો સાથે ઉઠતા બેસતા હોય તેવું લાગે છે. તેઓ માત્ર વાતો કરે છે, તેઓની વ્યક્તિગત બાબત છે. કોંગ્રેસના કાર્યક્રમોમાં અમે પ્રવીણ સોરાણીને અમે આમંત્રણ આપ્યા છે. આ કાર્યાલય ઇન્દ્નનીલ રાજ્યગુરૂનું નહિ, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું શિસ્તભંગ કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસને ખોટી રીતે બદનામ કરનારને નહિ ચલાવી લેવામાં આવે. પ્રવીણ સોરાણીને પાર્ટી પ્રત્યે એટલી ચિંતા હોય તો કાર્યાલય માટે ફાળો આપવાની શરૂઆત કરે. 

આટલું જ નહીં તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, પ્રવીણ સોરાણીના આ નિવેદન અંગે ની ગંભીર નોંધ અમે લીધી છે. આવતા દિવસોમાં શિસ્ત ભંગના પગલાં તેમની સામે લેવાઈ શકે છે. તેમને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તેમણે પાર્ટી પ્લોટ ફોર્મ ઉપર રજૂ કરવો જોઈતો હતો. મીડિયા સમક્ષ તેમણે આવું નહોતું જોઈતું

કોંગ્રેસનો આંતરિક જૂથવાદ સામે આવતા હવે પ્રદેશ કોંગ્રેસ તરફથી શું પગલાં લેવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું. જોકે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પ્રવીણ સોરાણી સામે પ્રદેશમાં પાર્ટીને બદનામ કરવાની ફરિયાદ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ પ્રવીણ સોરણી સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.

