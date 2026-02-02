Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Rajkot: જંગલેશ્વર ડિમોલિશન પર કોર્ટનો સ્ટે, 1300થી વધુ પરિવારોને મળી રાહત, નોટિસ રદ્દ

Rajkot News: રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં આવતીકાલે ડિમોલિશન થશે નહીં. ગુજરાત હાઈકોર્ટે 1358 પરિવારોને મોટી રાહત આપી છે. કોર્ટે આ માટે ગુજરાત રેવેન્યુ ટ્રીબ્યુનલમાં અપીલ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:23 PM IST

Rajkot News: રાજકોટમાં જંગલેશ્વરમાં થનારા ડિમોલિશન પર મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હાઈકોર્ટે આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. કોર્ટે 1300થી વધુ પરિવારોને ત્રણ મહિનાની રાહત આપી છે. નોંધનીય છે કે તંત્રએ 27 જાન્યુઆરીએ ઘર ખાલી કરવાની નોટિસ આપી હતી.

પાલિકાને લાગ્યો ઝટકો
રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં થનારા મેગા ડિમોલિશન મામલે સ્થાનિકોને સૌથી મોટી રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે મકાન ખાલી કરવાની નોટિસને રદ કરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ આદેશથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ડિમોલિશન મામલે  હાઈકોર્ટે સાડા ત્રણ મહિના સુધીનો સ્ટે આપ્યો છે. વહીવટી તંત્રએ 1348 અસરગ્રસ્તોને નોટિસ આપી હતી અને મેગા ડિમોલિશન કરવાની તંત્રની તૈયારી હતી. હવે રાહત મળતા લોકો ફરીથી પોતાના ઘર તરફ જઈ રહ્યા છે.

હાઈકોર્ટે લગાવ્યો પ્રતિબંધ
ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુનાવણી દરમિયાન નોટિસ રદ્દ કરી નથી. પરંતુ આ નોટિસ સામે ગુજરાત રેવેન્યુ ટ્રીબ્યુનલમાં જવાનું કહ્યું છે. કોર્ટના આદેશ બાદ રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં 3 ફેબ્રુઆરીએ નિર્ધારિત ડિમોલિશન થશે નહીં.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારોને ગુજરાત રેવેન્યુ ટ્રીબ્યુનલમાં અપીલ કરવા 15 દિવસ અને ટ્રીબ્યુનલે ત્રણ મહિનામાં કેસ ચલાવવાનો આદેશ કર્યો છે. કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ અત્યારે 1358 પરિવારોને મોટી રાહત મળી છે. 

રાજકોટ કલેક્ટર દ્વારા જંગલેશ્વર અને આસપાસની સાત સોસાયટીના 1358 પરિવારોને ડિમોલિશન માટે નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. નોટિસ મળ્યા બાદ ડિમોલિશન રોકવા માટે અસરગ્રસ્તોએ પોતાની રજૂઆતો પણ કરી હતી. એકાએક તંત્રની નોટિસ મળવાથી વર્ષોથી રહેતા પરિવારજનો ચિંતામાં મુકાયા હતા.

 

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

