રાજકોટ : રોડ ક્રોસ કરી રહેલા ભાઈ-બહેન પર ડમ્પર ફરી વળ્યું, નશામાં ધૂત ડ્રાઈવરે લીધો ભાઈનો જીવ
Rajkot Accident News : રાજકોટમાં બેફામ ટ્રકની અડફેટે 15 વર્ષીય કિશોરનું મોત.. તો બહેન થઈ ઘાયલ... ટ્રકે ભાઈ બહેન ઉપરાંત અન્ય વાહનોને પણ મારી ટક્કર... અકસ્માત સર્જનાર ટ્રકચાલક પણ ઈજાગ્રસ્ત..
Trending Photos
Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : કથિત નશામાં ધુત ટ્રક ચાલક દ્વારા શુક્રવારના રોજ રોડ ક્રોસ કરી રહેલા બે કૌટુંબિક ભાઈ બહેન સહિત કાર, ટ્રક તેમજ ટુ વ્હીલર સહિતના ચાલકોને અડફેટે લીધા હોવાનું સામે આવ્યું છે. શુક્રવારે રાત્રિના 8 વાગ્યાના અરસામાં ભિક્ષાવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ 15 વર્ષીય વિજય વાઘેલાનુ રોડ અકસ્માતમાં મૃત્યુ નિપજાવ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
સમગ્ર ઘટના રાજકોટ મોરબી હાઇવે પર જકાતનાકા નજીક આવેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે બની હોવાનું સામે આવ્યુ છે. મળતી વિગત અનુસાર વિજય વાઘેલા પોતાની કૌટુંબિક બહેન કુંજલ વાઘેલા સાથે રોડ ક્રોસ કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન બંને કૌટુંબિક ભાઈ બહેન ડિવાઇડર પર ઉભા હતા. ત્યારે માતેલા સાંઢ માફક ટ્રક ચાલકે બંને ભાઈ બહેનને અડફેટે લીધા હતા. જે ઘટનામાં વિજય વાઘેલાનું ઘટના સ્થળ પર જ મૃત્યુ થયું હતું. જ્યારે કે કુંજલ વાઘેલાને સામાન્ય ઇજા પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અકસ્માત સર્જી મોત નીપજાવનાર ટ્રક ચાલક રાજેશનાથ બાવાને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમજ સમગ્ર મામલે હાલ તેની રાજકોટ શહેરના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઇમર્જન્સી વોર્ડમાં સારવાર ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ભાઈ બહેનને અડફેટે લીધા બાદ ટ્રક ચાલક રોંગ સાઈડમાં અંદાજિત દોઢથી બે કિલોમીટર બેડી ચોકડી ખાતે પહોંચ્યો હતો. તેમજ રસ્તામાં એક કાર, એક બાઈક તેમજ એક ડમ્પરને ટક્કર મારી હતી. ત્યારે કારમાં સવાર ચાર જેટલા વ્યક્તિઓને ઇજા પહોંચતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળી રહ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર અકસ્માત સર્જનારા ટ્રક ચાલકની હાલત હાલ ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે
વિજય વાઘેલા રાજકોટ મોરબી હાઇવે નજીક ઝૂંપડપટ્ટી ખાતે રહેતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમજ સમગ્ર મામલાની જાણ વિજય વાઘેલાના પરિવારજનોને થતા તેમણે રોડ ઉપર આક્રંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમજ અકસ્માતની ઘટના સર્જાતા ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ જોવા મળી હતી
અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારના પરિવારજનો ન્યાયની માંગ કરી હતી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ પરિવારજનો નું આક્રંદ જોવા મળ્યું હતું. જીવ ગુમનાવર વિજયના માતાપિતા પણ હૈયાત ન હોવાનું પરિવારજનો જણાવ્યું હતું .તે એકલો કાકા કાકી ભેગો રહેતો હતો .
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજકોટમાં ડમ્પર ચાલકો બેફામ બન્યા છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં ડમ્પર અકસ્માતથી ત્રણ લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા છે. મોરબી રોડ પાસે ફાટકના બ્રિજ નજીક ડમ્પર ચાલકે ત્રણથી ચાર વાહનો સાથે અકસ્માત સર્જયો હતો. બાઈક ચાલકને ગ્રીનલેન્ડ ચોકડી નજીક અડફેટે લઈ મોરબી રોડ તરફ અકસ્માત સર્જ્યો હતો. મોરબી રોડ પર ફાટકના બ્રીજે અકસ્માત સર્જી રોડ સાઈડમાં જઈ બેડી ચોકડી નજીક પણ અકસ્માત સર્જ્યો હતો. આ ઘટનામાં ડમ્પર ચાલક પણ ગંભીર,અન્ય ત્રણથી ચાર વ્યક્તિઓને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા,પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી,વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે