ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratબિહારમાં લૂંટાયેલા રાજકોટના 25 કરોડ સોનાનો ભેદ ઉકેલાયો? ગુજરાતમાં બેઠો છે અસલી માસ્ટરમાઈન્ડ!

બિહારમાં લૂંટાયેલા રાજકોટના 25 કરોડ સોનાનો ભેદ ઉકેલાયો? ગુજરાતમાં બેઠો છે અસલી માસ્ટરમાઈન્ડ!

Bihar Gold Loot Case Major Revelation : ગતરોજ રાજકોટના વેપારીના 25 કરોડના સોનાની લૂંટનો મામલો સામે આવ્યો હતો, જેમાં બિહાર પોલીસ ટીમ બનાવીને આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હજી માસ્ટરમાઈન્ડનું નામ સામે આવ્યું નથી, પરંતું આ ઘટનામાં અંદરની જ કોઈ વ્યક્તિ સામેલ હોવાની પૂરતી શક્યતા છે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:44 PM IST
  • રાજકોટના વેપારીના 25 કરોડના સોનાના સનસનીખેજ લૂંટમાં નવો ટ્વિસ્ટ આવ્યો
  • શું રાજકોટના જ કોઈ જાણભેદુંએ બિહાર ડિલીવરી થાય તે પહેલા સોનું લૂંટી લીધું?
  • બિહાર પોલીસ જીપીએસ ડિવાઈસના આધારે તપાસ કરી રહી છે

બિહારમાં લૂંટાયેલા રાજકોટના 25 કરોડ સોનાનો ભેદ ઉકેલાયો? ગુજરાતમાં બેઠો છે અસલી માસ્ટરમાઈન્ડ!

Patna Gold Loot : બિહારના પટનામાં 25 કરોડ રૂપિયાના સનસનીખેજ લૂંટમાં પોલીસે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. આ ઘટનાને બિહારના 6 લૂંટારુઓએ અંજામ આપ્યો. પરંતું તેનું ષડયંત્ર ગુજરાતના જ માસ્ટરમાઈન્ડે રચ્યું હતું. પોલીસે આ ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી ચોરીની કાર અને બાઈક જપ્ત કરી છે. 

25 કરોડ સોનાની લૂંટ
25 કરોડ સોનાની લૂંટ મામલે સનસનીખેજ ખુલાસો થયો છે. રાજકોટમાં બેસેલા એક શખ્સે પટનામાં લૂંટનું તરખટ રચ્યું હતું. શનિવારે રસ્તા પર ધોળા દિવસે ખગૌલ લખ પાસે દાનાપુરમાં 25 કરોડના સોનાની લૂંટ થઈ હતી. હવે એસઆઈટીની તપાસમાં નવી વાત સામે આવી છે કે, સમગ્ર ષડયંત્રનો સૂત્રધાર ગુજરાતમાં જ બેસેલો એક શખ્સ છે. જેણે હાલમાં જ સોનાના વેપારી સુનીલભાઈએ નોકરીમાંથી કાઢ્યા હતા. લૂંટારુંઓએ સમગ્ર ષડયંત્રની સાથે રાજકોટના વેપારીને સ્ટાફને નિશાન બનાવ્યા હતા. કસ્ટમ અધિકારી બનીને લૂંટારુંઓએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. 40 પોલીસકર્મચારીઓની ટીમે આરોપીઓને પકડવા માટે છાપામારી કરી હતી. હાલ પોલીસ લૂંટારુંઓ દ્વારા ફેકવામાં આવેલ જીપીએસ બેગ અને ચોરીના વાહનોથી મહત્વની કડી મળી છે. જેના તાર બિહારથી લઈને ગુજરાત સુધી જોડાયેલા છે. 

ગુજરાતનો માસ્ટરમાઈન્ડ અને બિહારના લૂંટારું 
પટના પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, લૂંટની આ ઘટનાનો માસ્ટરમાઈન્ડ ગુજરાતનો રહેવાસી છે. તે વેપારીના ઘરે કામ કરતો પૂર્વ કર્મચારી છે. તેને રસ્તા અને સોનાની ડિલીવરી વિશે પૂરતી માહિતી હતી. તેણે જ બિહારના 6 શાતિર લૂંટારુઓને બોલાવ્યા હતા, અને 17 કિલો સોનાના લૂંટનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું. લૂંટારુઓએ લૂંટ બાદ બેગમાં લાગેલું જીપીએસ કાઢીને તરત ફેંકી દીધું હતું. જેથી પોલીસ તેનું લોકેશન ટ્રેન કરી ન શકે.  

ચોરીની ગાડી પર નકલી નંબરનો ખેલ
ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી કાર અને બાઈક પોલીસે જપ્ત કરી લીધી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, ઉપયોગમાં કરવામાં આવેલી પટના સોના લૂંટકાંડમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી કાર દિલ્હીથી ચોરી થઈ હતી. જેના પર પૂર્ણિયાના એક વ્યક્તિની ગાડીનો નકલી નંબર લગાવી દેવાયો હતો. તો બાઈક એમ્સ ગોલંબરની પાસે લાવારીસ હાલતમાં મળી છે. પોલીસને બાકરગંજના એ વેપારી સાથે પૂછપરછ કરી છે, જેની પાસે આ સોનાની ડિલીવરી થવાની હતી. 

મોબાઈલ સીડીઆરથી લોકેશનની તપાસ 
એસઆઈટીની ટીમ વેપારીના સ્ટાફ મહેશ મામતોરા અને પ્રિન્સ કુમારની મોબાઈલ નંબરોની સીડીઆર (Call Detail Record) તપાસી રહી છે. પોલીસ તપાસ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે, શું ઘટનાસ્થળથી લઈને નોબતપુર સુધી આ મોબાઈલ એક્ટિવ હતા કે નહિ. જોકે, લૂંટારુંઓએ મહેશનો મોબાઈલ લૂંટીને બંધ કરાવી દીધો હતો. પોલીસ આ બાબતની પણ તપાસ કરી રહી છે, કે સ્ટાફની ગતિવિધિઓમા કોઈ સંદિગ્ધ પહેલુ છે કે નહિ. કારણ કે, પહેલા પણ અનેકવાર રાજકોટથી પટના સોનું લઈ જવાયું છે. જોકે, આ મામલે પોલીસે અત્યાર સુધી સોનાના સૌથી મોટા લૂંટારું સુબોધ સિંહનું નામ નથી લીધું.  

સોનાના લૂંટકાંડના અનેક સવાલ
લૂંટની આ ઘટનામાં અનેક રહસ્યમયી એંગલ પણ છે. લૂંટારુંઓએ બેગ લૂંટ્યા બાદ માત્ર મહેશને જ કેમ કારમાં બેસાડી રાખ્યો હતો, અને પ્રિન્સને કેમ છોડી દીધો હતો. નોબતપુર જઈને મહેશને કારમાં એકલું છોડવું, અને તેના હાથ-પગ મોઢું બાંધવું પણ શંકાના ઘેરામાં છે. પોલીસે એ પણ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, મહેશ આટલી સરળતાથી કેવી રીતે બંધકમાંથી છૂટી ગયો. કેવી રીતે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો. પોલીસ આ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

