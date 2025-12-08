Prev
રાજકોટમાં હચમચાવી દેતી ક્રાઈમ કહાની : રિસાઈને બહેનપણીના ઘરે ગયેલી પત્નીની પતિએ કરી હત્યા

Woman Brutally Murdered By Husband : રાજકોટમાં પતિએ છરીના 5 ઘા મારી પત્નીને પતાવી દીધી:4 વર્ષ પહેલા લવમેરેજ થયા હતા, ઘરકંકાસના કારણે પતિનું ઘર છોડી પરિણીતા બહેનપણીના ઘરે રહેતી હતી
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:34 PM IST

Rajkot News ; રાજકોટમાં વધુ એક પત્નીની હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. પતિના હાથે જ પત્નીની નિર્મમપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી છે. પાંચ વર્ષ પહેલા ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પાંગરેલા પ્રેમનો કરુણ અંજામ આવ્યો છે. 

રાજકોટના દૂધસાગર રોડ પર આવેલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સોસાયટીમાં આ ઘટના બની હતી. મીલેશ્વરી બોરીચા નામની 27 વર્ષીય પરણીતાની તેના પતિ દ્વારા છરી મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. પાંચ વર્ષ પહેલા ઈન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી બન્ને પરિચયમાં આવ્યા હતા અને લગ્નના ત્રણ વર્ષ થયા હતા. ઘર કંકાસને લીધે પતિએ પત્નીની હત્યા કરી હતી. યુવતીના ભાઈની ફરિયાદ બાદ રાજકોટ પોલીસે આરોપી પતિ યોગેશ બોરીચાને ઝડપી લીધો છે. 

ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પરિચયમાં આવ્યા હતા 
યુવતીના ભાઈએ પ્રથમસિંહ ઉર્ફે પથુભા ઝાલાએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, મારો પરિવાર અમદાવાદમાં રહે છે. પાંચ વર્ષ પહેલા મારી બહેન નિલેશ્વરીનો સંપર્ક રાજકોટના ભગવતીપરા વિસ્તારમાં રહેતાય યોગેશ બોરીયા સાથે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થયો હતો. પરિચય બાદ તેમના વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો અને તેઓએ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. તેના બાદથી નિલેશ્વરીએ અમારું ઘર છોડીને સાસરે રહેતી હતી. અમને રવિવારે નિલેશ્વરીની બહેનપણીનો ફોન આવ્યો કે, નિલેશ્વરીને તેના પતિ યોગેશ આહિરે છરીના ઘા માર્યા છે અને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવારમાં છે, હાલત ગંભીર છે.

પત્નીની બહેનપણીના ઘરે કરી પત્નીની હત્યા 
નિલેશ્વરીની બહેનપણી જલ્પા પીઠવાએ જણાવ્યું કે, પતિ યોગેશ પંદરેક દિવસથી સતત દારૂ પી હેરાન પરેશાન કરી નિલેશ્વરી સાથે મારકુટ કરતો હતો. તેથી ચારેક દિવસ પહેલા નિલેશ્વરી પતિ યોગેશનું ઘર છોડી મારા ઘરે આવીને રહેતી હતી. તેથી યોગેશ તેને ફોન કરી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરી સતત કહેતો હતો કે, ‘તું ઘરે પાછી આવી જા, નહિતર હું તને શોધી લઇશ તો જોવા જેવી થશે!’ આ ધમકીને યોગેશે સાચી ઠેરવી હતી અને રવિવારે પત્નીને શોધી કાઢી તેની બહેનપણી સહિતની હાજરીમાં છરીના ઘા ઝીંકી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી.

પતિના ક્રુરતાથી થયેલા હુમલામાં ઘાયલ નિલેશ્વરીબેન ‘પાણી આપો પાણી આપો’ એવુ બોલ્યા બાદ ઢળી પડી હતી. તેના બાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવાતા તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. 

પતિ દ્વારા પત્નીની હત્યા કરવામાં આવ્યા હોવાના કિસ્સાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. હજી થોડા દિવસ પહેલા જ લગ્નેત્તર સંબંધોને કારણે એક પતિએ પત્નીનો જીવ લઈ લીધો હતો અને પોતે આપઘાત કર્યો હતો. ત્યારે રાજકોટનો વધુ એક હચમચાવી દેતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 
 

