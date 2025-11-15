Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજકોટમાં પત્નીના લફરાને કારણે ખેલાયો ખૂની ખેલ : પતિએ પત્નીને બોયફ્રેન્ડના ઘરે જઈને ગોળી મારી

Rajkot Double Murder : રાજકોટમાં પતિનું પત્ની પર ફાયરિંગ. પતિએ પોતાના લમણે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી, કાકી-ભત્રીજા વચ્ચે પાંગરેલા પ્રેમ સબંધનો કરુણ અંજામ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:44 AM IST

Trending Photos

રાજકોટમાં પત્નીના લફરાને કારણે ખેલાયો ખૂની ખેલ : પતિએ પત્નીને બોયફ્રેન્ડના ઘરે જઈને ગોળી મારી

Rajkot News : રાજકોટમાં લગ્નેતર સંબંધનો કરૂણ અંજામ આવ્યો છે. પતિએ પત્ની પર ફાયરિંગ કર્યા બાદ પોતે પણ આપઘાત કર્યો છે. ગોળી વાગતા પત્ની ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ છે, તો પતિનું મોત નિપજ્યું છે. મહિલાને અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંબંધ હોવાના આક્ષેપાં આ ખૂની ખેલ ખેલાયો છે. 

રાજકોટ-આડા સબંધોને કારણે પતિએ પત્નિને ગોળી મારી પોતે આત્મહત્યા કરી છે. નાગેશ્વર વિસ્તારના સમેત શિખર એપાર્ટમેન્ટના કમ્પાઉન્ડમાં ઘટના બની. પતિનું ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યું છે. તો ઈજાગ્રસ્ત પત્નીને સારવાર માટે સિવીલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. પોલીસે ઘટના સ્થળથી 5 જેટલા ફૂટેલા કાર્ટુસ કબ્જે કર્યા છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

રાજકોટના જામનગર રોડ પર આવેલ નાગેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતા અને ચોટીલા આપાગીગા ઓટલા ખાતે સેવક તરીકે કામ કરતા લાલજીભાઈ રમેશભાઈ પઢીયારએ આજે સવારના સમયે તેમના ઘરની સામે આવેલ સમેત શિખર બિલ્ડીંગના પટાંગણમાં પોતાની પત્ની તૃષા પઢીયારને ગોળી મારી દીધા બાદ પોતે પોતાના લમણે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. બનાવ અંગે જાણ થતા ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટાફ તેમજ ડીસીપી ક્રાઇમ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા જ્યાં સ્થળ પરથી પોલીસને 3 કાર્ટીસ મળી આવી હતી.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતક લાલજીભાઈના ભત્રીજા વિશાલ ગોહિલ સાથે પત્ની તૃષા પઢીયારને પ્રેમ સબંધ હતો જેની જાણ થતા પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને પત્ની તૃષા ઘર છોડી સમેત શિખર બિલ્ડિંગમાં રહેતી તેની સહેલીના ઘરે રહેવા જતી રહી હતી. દોઢ મહિનાથી લાલજીભાઈ મનાવતા હતા અને પરત ઘરે આવી જવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું આમ છતાં તૃષા ઘરે પરત ન આવતી હતી આજે સવારે રોષે ભરાયેલ લાલજીભાઈ પત્ની તૃષા યોગા કરી પરત આવતા પટાંગણમાં પોતાની પરવાના વાળી રિવોલ્વરથી ફાયરિંગ કરી પત્નીને ગોળી મારી બાદમાં પોતે લમણે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી લીધી છે.

rajkot husbad firing on wife

અનૈતિક સંબંધમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ...
રાજકોટ-જામનગર રોડ સમેત શિખરમાં ફાયરિંગની ઘટનાએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યુ છે. પતિ લાલજી પઢીયારે યોગા કરીને પરત ફરેલી પત્ની પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. પત્ની તૃષા પર ફાયરિંગ કરી પતિ લાલજી પઢીયારે પોતાની જાતને ગોળી મારી આપઘાત કર્યો હતો. આજે સવારે તૃષા પઢીયાર બહેનપણી પૂજાબેન સાથે જિમ કરી પરત ફરતા પતિએ ધડાધડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. 

છેલ્લા દોઢ મહિનાથી પત્ની તૃષાને કૌટુંબિક વિશાલ ગોહેલ સાથે અનૈતિક સબંધ હોવાનું પતિને જાણ થઈ હતી. આ કારણે પતિ-પત્ની અલગ અલગ રહેતા હતા. પતિ અને પત્નિ વચ્ચે છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ઝઘડો ચાલતો હતો. પત્નીનું સામાકાંઠા વિસ્તારમાં રહેતા કૌટુંબિક ભત્રીજા વિશાલ ગોહિલ સાથે અનૈતિક સબંધોનો પરિવારજનોએ આરોપ મૂક્યો છે. પતિને પત્નીના અનૈતિક સંબંધની જાણ થઇ હતી.

પત્નિ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી તેની મિત્રને ત્યાં પતિથી અલગ રહેતી હતી. આજે સવારે તેનો પતિ મહિલા મિત્રના ઘરે આવીને કમ્પાઉન્ડમાં ગોળી મારી દીધી હતી. સમગ્ર કેસમાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ડીસીપી, એસીપી અને ગાંધીગ્રામ પોલીસનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Rajkotcrime newsરાજકોટક્રાઈમ સમાચાર

Trending news