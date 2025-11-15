કરોડોની મોંઘીદાટ કાર ખરીદતા પહેલા ચેતજો! ગ્રાહક બળદગાડાં સાથે બાંધીને શો-રૂમ પહોંચ્યો, જાણો કેમ?
Rajkot Car Protest: રાજકોટમાં દોઢ વર્ષ પહેલાં રૂ. 2 કરોડ 10 લાખની મોંઘીદાટ રેન્જ રોવર કાર ખરીદનાર માલિકને વારંવાર ફરિયાદ કરવા છતાં સર્વિસ અને રિપેરિંગ ન મળતાં તેમણે વિરોધની અનોખી રીત અપનાવી હતી.
ગૌરવ દવે/રાજકોટ: રાજકોટમાં મોંઘીદાટ કાર માલિકને સર્વિસ ન મળતા અનોખો વિરોધ કર્યો હતો. રેન્જ રોવર કાર માલિકને સર્વિસ ન મળતા બળદ બાંધીને શો રૂમ સુધી પહોંચ્યા હતા. દોઢ વર્ષ પહેલા ઉદ્યોગપતિ એભલભાઈ જલુંએ 2 કરોડ 30 લાખની કારની ખરીદી કરી હતી.
કારમાં અનેક કંપની ફોલ્ટ હોવાની ફરિયાદ કરી છતાં કોઇ કાર્યાહી ન કરતા આજે અનોખો વિરોધ કર્યો હતો. કંપની કારમાં રહેલા ફોલ્ટ અંગે લેખિતમાં બાંહેધરી આપે તેવી માંગ કરી હતી. અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પ્રશ્નોનું સમાધાન ન થતું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
રાજકોટમાં મોંઘાદાટ કારમાં સર્વિસને લઇને આશ્ચર્યજનક વિરોધને લઈને કંપનીના મેનેજરે કાર માલિકે લગાવેલા આક્ષેપોને ફગાવ્યા હતા. કારમાલીકને તમામ પ્રકારના સર્વિસ કરી આપવા કંપની તૈયાર હોવાનો દાવો કર્યો હતો. કાર માલિક કારના સર્વિસ માટે મંજૂરી ન આપતા હોવાનો કંપનીનો બચાવ છે.
જોકે છેલ્લા દોઢ મહિનાથી કંપનીમાં કાર સર્વિસ માટે હોવા છતાં રીપેરીંગ કામ થયું નથી. કંપનીના મેનેજરે સ્વીકાર્યું હતું કે, કાર વોરંટીમાં છે જે પણ ખર્ચો થાય તે કંપની કરશે. પરંતુ કારમાં જે ફોલ્ટ છે તેની રીપેરીંગની પરમિશન ગ્રાહકે આપવાની રહેતી હોય છે
