વિશ્વાસુ કર્મચારીએ માલિકને 1.99 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો! રાજકોટના જ્વેલર કેશિયરથી લૂંટાયા

Rajkot News : રાજકોટમાં જ્વેલર્સ માલિકને તેના જ કર્મચારીએ લગાવ્યો ચૂનો.... 1.99 કરોડની ઠગાઈ કરીને કેશિયર થયો ફરાર.... માલિકના નામે ગ્રાહકો પાસેથી ઉઘરાણી કર્યાનો ખુલાસો... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:57 AM IST

Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : સોના અને ચાંદીના સતત ભાવ વધી રહ્યા છે તેની વચ્ચે રાજકોટના મવડી રોડ ઉપર આવેલા અર્જુન જ્વેલર્સના કેશિયર દ્વારા ગ્રાહકો સાથે 1 કરોડ 99 લાખ રૂપિયાની કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

અર્જુન જ્વેલર્સના સોની વેપારી મનીષ પટેલ નામના દ્વારા રાજકોટ શહેરના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પોતાના તત્કાલીન હેડ કેશિયર હિતેશ પરમાર વિરુદ્ધની કલમ 316 (4), 336 (2), 338, 340(2) સહિતની કલમ અંતર્ગત ગુનો નોંધાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ગુનો નોંધાતાની સાથે રાજકોટ શહેરના તાલુકા પોલીસ દ્વારા આરોપી હિતેશ પરમારની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમજ તપાસના કામે અર્જુન જ્વેલર્સના માલિક મનીષ પટેલ તેમજ જે ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી થઈ છે તે તમામના નિવેદન નોંધવા સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી છે

હિતેશ પરમાર દ્વારા ઓક્ટોબર 2024 થી 29 મે 2025 દરમિયાન એટલે કે માત્ર એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયગાળા દરમિયાન 1.99 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. મનીષ પટેલ દ્વારા પોલીસને આપવામાં આવેલી ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આણંદ જિલ્લાના મૂળ બોરસદના વતની એવા હિતેશ પરમારને વર્ષ 2022 થી કેશિયર તરીકે નોકરી ઉપર રાખ્યો હતો. તેમજ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વધારે સમયથી તે શોરૂમમાં કેશીયર હેડ તરીકેની જવાબદારી સંભાળતો હતો. ત્યારે પાંચ ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ હિતેશની ગેર વર્તણૂંકના કારણે તેને નોકરીમાંથી છૂટો કરી દેવામાં આવ્યો હતો. 

મનીશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, ત્યારબાદ એક બાદ એક ગ્રાહકો શો રૂમ ઉપર આવ્યા હતા તેમજ તેમણે 2024 થી કટકે કટકે 2025 દરમિયાન સોનાના દાગીના ખરીદ કરવા માટે જુદી જુદી રકમ અર્જુન જ્વેલર્સ ખાતે હિતેશ પરમાર પાસે જમા કરાવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમજ હિતેશ પરમાર દ્વારા ગ્રાહકો પાસેથી રોકડ રૂપિયા લઇ અર્જુન જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામનું વાઉચર પણ બનાવી આપવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમજ તે વાઉચર બાબતે જ્વેલર્સ સિસ્ટમમાં ચેક કરતા હિતેશ દ્વારા ગ્રાહકોને જે વાઉચર તેમજ બિલ બનાવી આપવામાં આવતું હતું. તેમાં કેટલાક વાઉચર તેમજ બિલ ફોટા બનાવી આપવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. 

સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ તપાસના કામે પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. હિતેશ પરમાર દ્વારા ગ્રાહકોને વિશ્વાસમાં લઈ અલગ અલગ સ્કીમોની લાલચ આપી રૂપિયા 1.74 કરોડોની ઉચાપત કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમજ ખોટા વાઉચર તેમજ બીલો બનાવી 265 ગ્રામ સોનાની પણ ઉચાપત કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Rajkotcrime newsરાજકોટક્રાઈમ સમાચાર

