ઘરમાં રાજકારણ : પત્ની રાજકોટમાં ભાજપની કોર્પોરેટર, અને પતિએ આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ પહેરી લીધો
Rajkot BJP : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 12 ના મહિલા ધારાસભ્યના પતિ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા, ઈસુદાન ગઢવીએ ખેસ પહેરાવી સ્વાગત કર્યું
Trending Photos
Gujarat Politics : રાજકોટ એ સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણનું એપીસેન્ટર કહેવાય છે. પરંતું હાલ એપી સેન્ટરના પાયા ડગમગી ગયા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજકોટ ભાજપમાં આંતરિક ખટપટ જોવા મળી રહી છે. આવામાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં મહિલા કોર્પેોરેટરના ઘરમાં જ નવું રાજકારણ જોવા મળ્યું છે.
ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ આપમાં ગયા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં 12ના મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ AAPમાં જોડાયા છે. ભાજપ કોર્પોરેટર અસ્મિતા દેલવાડિયાના પતિ મૌલિક દેલવાડિયા AAP માં જોડાઈ ગયા છે. AAPના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવીએ ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં તેમનું સ્વાગત કર્યું. આ સાથે ભાજપના આગેવાન નરેન્દ્રભાઈ રાઠોડ, રમેશભાઈ પટેલ પડદરી તાલુકાના આગેવાન સહિતના નેતાઓ આપમાં જોડાયા છે. આમ, વોર્ડ 12 ના કોર્પોરેટરના પરિવારજનો આપમાં જોડાયા છે.
આ પ્રસંગે મૌલિક દેલવાડિયાએ કહ્યું, ભાજપમાં જૂના કાર્યકરોની અવગણના થાય છે. મારા પત્ની ભાજપના કોર્પોરેટર છે. અમારા ધારાસભ્ય ભાનુબેન બાબરીયાએ સ્થાનિકોના પ્રશ્નો પણ નથી સાંભળ્યા. પૂર્વ પ્રમુખ મુકેશ દોશીને અનેક વખત રજૂઆતો કરી હતી. આમ, ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ પક્ષ પલટામાં પરિણમ્યો છે. જુના કર્મચારીઓને સાઈડલાઈન કરાતા જઈ રહ્યા છે. ઘણા પ્રશ્નો અંગે રજૂઆત કરી, પણ ઉકેલ આવ્યા નથી. ચૂંટણી સામે અમે કામ કરતા હોય, ત્યારે અમારા કામ માટે તો અમે અપેક્ષા રાખીએ કેમ નહિ. ધારાસભ્યો અમારા ફોન જ ઉપાડતા નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, મારા પત્ની ચાલુ કોર્પોરેટર છે એ પણ જોડાશે કે નહિ તે એમનો વિષય છે. પણ અહી જોડાવા વિશે મેં પત્ની સાથે કોઈ ચર્ચા કરી ન હતી. હું આમ આદમી પાર્ટીમં કોઈ પણ અપેક્ષા વગર જોડાયો છું. અહી આવીને ચૂંટણી લડવાનો મારો કોઈ હેતુ નથી.
રાજકોટ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના ઈસુદાન ગઢવીની પત્રકાર પરિષદમાં ઈસુદાન ગઢવીએ ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, ભાજપ લાભાર્થીઓની ગેંગ થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસમાં આગેવાનોએ ભાજપ પર હુમલો ન કર્યો, ખેડૂતો અને આપ પર હુમલો કર્યો. તમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષને જેલમાં મોકલી બતાવો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે