રાજકોટના મેયર ચર્ચામાં છે. શહેરના સંતકબીર રોડ પર મેયરના પતિએ સૂચિત જગ્યા પર ગેરકાયદેસર કોમર્શિયલ બાંધકામ કર્યું છે. આ મુદ્દો મનપાના બજેટ બોર્ડમાં ચગ્યો હતો. વિપક્ષના આરોપ બાદ મેયરે કહ્યું કે અમે કંઈ ખોટું કર્યું નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:05 PM IST

  • મેયરના માથે આવી 'વિવાદોની ઈમારત'
  • સૂચિત જગ્યામાં કર્યું કોમર્શિયલ બાંધકામ !
  • મેયરના પતિએ બાંધકામ કરતા તંત્ર મૌન !

રાજકોટના મેયર નયનાબેનના પતિએ કર્યું ગેરકાયદેસર બાંધકામ! શું તંત્ર કરશે કાર્યવાહી?

Rajkot News: રાજકોટના મેયર નયનાબેન પેઢડિયા ફરી એકવાર વિવાદમાં સપડાયા છે. આ વખતે ગેરકાયદેસર બાંધકામને લઈને તેમની સામે સવાલો ઉભા થયા છે, કારણ કે, નયનાબેનના પતિએ સંત કબીર રોડ પર સૂચિત જગ્યામાં કોમર્શિયલ બાંધકામ ખડકી દીધુ છે.. નિયમોના ધજાગરા ઉડાવીને ઈમારત બાંધી દેતા વિપક્ષ શાબ્દિક હુમલો કરી રહ્યું છે.. જોકે મેયર એક જ વાત કરી રહ્યા છે કે, અમે કઈ ખોટું નથી કર્યું.. ત્યારે શું છે આ સમગ્ર વિવાદ..

મેયરના પતિએ બાંધકામ ખડકી દીધું
રાજકોટના સંત કબીર રોડ પર બનતું આ મકાન કોઈ સામાન્ય ઈમારત નથી... આ છે રાજકોટના મેયર નયનાબેન પેઢડિયાના પરિવારની મિલકત... આ સૂચિત જગ્યા પર મેયરના પતિએ ગેરકાયદેસર રીતે કોમર્શિયલ બાંધકામ ખડકી દીધું છે.. કોઈ પણ મંજૂરી વિના જ અહીં કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ બાંધી દેવાયું છે.. નિયમોના ધજાગરા ઉડાવતા હોય તેમ આખી જગ્યાને કવર કરી દેવાઈ અને ક્યાંય માર્જિનની જગ્યા છોડવામાં આવી નથી.. જેના પર ભારે વિવાદ સર્જાયો છે. જોકે મેયર નયનાબેન તો કંઈ જ ખોટું કામ ન કર્યું હોવાનો રાગ આલાપી રહ્યા છે. 

કોર્પોરેશનના બજેટ બોર્ડમાં ચગ્યો મુદ્દો
મેયરના પતિએ બાંધેલી ઈમારતનો મુદ્દો કોર્પોરેશનના બજેટ બોર્ડમાં પણ જોરશોરથી ગાજ્યો... વસરામ સાગઠિયાએ તો સભામાં સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, મેયરના પતિએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કર્યું છે, તેને તંત્ર ક્યારે તોડી પાડશે ? બીજી તરફ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેને સૂચિત પ્લોટમાં કોઈ પણ ગેરકાયદેસર બાંધકામ ચલાવી નહીં લેવાય તેવી વાત કરી...

શું તંત્ર કરશે કાર્યવાહી?
એક તરફ દબાણ અને ગેરકાયદેસર બાંધકામ સામે તંત્ર કડક હાથે કાર્યવાહી કરે છે.. તેવા સમયે શહેરના મેયર જ ગેરકાયદેસર બાંધકામના વિવાદમાં સપડાતા વિપક્ષ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યું છે... બીજી તરફ જેમના માથે કાર્યવાહીની જવાબદારી હોય તેવું તંત્ર પણ મેયરના કારણે આંખ આડા કાન કરતું હોય તેમ લાગે છે.. 
 

Naynaben PedhadiaRajkot Mayor Naynaben Pedhadiarajkot corporation

