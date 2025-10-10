ભાજપમાં મહાભારત : કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી બાદ હવે રાજકોટની બે મહિલા નેતાઓ વચ્ચે તડાફડી
Rajkot BJP Politics : સુરત ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી બાદ હવે રાજકોટના નેતાઓ વચ્ચે તડાફડી...દિવાળી કાર્નિવલના આમંત્રણ કાર્ડમાં નામ રાખવા માટે ધારાસભ્ય દર્શીતા શાહ અને મેયર નયના પેઢડિયા બાખડ્યા... બંને મહિલા નેતા બોલાચાલી પર ઉતરી આવતા મામલો ગરમાયો...
Gujarat Politics : રાજકોટ શહેર ભાજપ એક સાધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હાલમાં જ અમિત શાહની મુલાકાત સમયે RMCના શાસક પક્ષના નેતા લીલુબેન જાદવના અપમાનનો મામલો હાલ રાજકોટના રાજકારણમાં ગરમાયો હતો. ત્યારે હવે શાસક પક્ષના બે મોટા નેતાઓ વચ્ચે મહાભારત રચાયું છે.
રાજકોટમાં ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. રાજકોટમાં મેયર અને ધારાસભ્ય વચ્ચે તું તું મેં મેં થયું છે. દિવાળી કાર્નિવલના આમંત્રણ કાર્ડ મામલે બંને મહિલા નેતાઓ વચ્ચે શાબ્દિક બોલાચાલી થઈ હતી. MLA દર્શિતા શાહ અને મેયર નયના પેઢડિયા વચ્ચે શહેર ભાજપ પ્રમુખની હાજરીમાં જ માહોલ ગરમાયો હતો. મેયરે ધારાસભ્યને તુંકારો દેતા મામલો વધુ ગરમાયો છે.
શું હતો મુદ્દો
ભાજપની સંકલન બેઠક બાદ રાજકોટના મેયર નયનાબેન પેઢડિયા અને ધારાસભ્ય ડો.દર્શિતા શાહ વચ્ચે સ્વદેશી મેળાના ઉદઘાટનને લઈને બોલાચાલી થઈ હતી. આ શાબ્દિક જીભાજોડી એટલી વધી ગઈ કે, હાજર તમામ લોકોએ તેમને શાંત પાડવાના પ્રયાસો કર્યા હતા, સ્થાનિક આગેવાનો અને નગરસેવકોએ મધ્યસ્થી કરવી પડી હતી.
ભાજપમાં આંતરિક ડખો યથાવત! ધારાસભ્ય દર્શિતા શાહ અને રાજકોટના મેયર નયના પેઢડિયા વચ્ચે તૂ..તૂ..મેં..મેં#Rajkot #Gujarat #BJP #GujaratBJP #News pic.twitter.com/2T7Q1Su2a4
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 10, 2025
ડો. દર્શિતા શાહે કહ્યું હતું કે, રેસકોર્સ મારા મત વિસ્તારમાં આવે છે, તો મારા હસ્તે ઉદઘાટન કેમ નહી? આ અંગે મેયર નયનાબેન પેઢડીયાએ જવાબ આપ્યો હતો કે, બધાને સાથે લઇને ચાલવાનું હોય. રાજકોટમાં 4 ધારાસભ્ય અને બે સાંસદો છે. મારી નિષ્ઠા ઉપર સવાલ ઉઠાવવા યોગ્ય નથી. મે બુથના કાર્યકરથી લઇને મેયર પદ સુધી વફાદારીથી કામ કર્યુ છે. કોઇ તે અંગે મારા ઉપર આંગળી ચીંધી ન શકે. ઉપરાંત રેસકોર્સ કોઇ એક મત વિસ્તારનું ન કહેવાય તેમ પણ મેયર નયનાબેન સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું.
આ અંગે ડો. દર્શીતાબેન શાહે જવાબમાં કહ્યું કે, સ્વદેશી મેળાના મહેમાન તરીકેની કોઇ વાત જ ન હતી. સંકલનમાં જે નકકી થયું હોય તે સ્વીકાર્ય હોય છે. તેવો કોઇ દુરાગ્રહ પણ ન હોય. મારા મત વિસ્તારમાં ઘણા કાર્યક્રમો થતા હોય છે.
દિવાળી કાર્નિવલના આમંત્રણ કાર્ડ મામલે ચર્ચા ઉગ્ર બની હતી. ધારાસભ્ય અને શહેર BJP પ્રમુખની ચર્ચામાં મેયરે કૂદકો માર્યો હતો અને મેયરે કહ્યું કે, MLA દર્શિતા શાહે આમંત્રણ કાર્ડમાં પોતાનું નામ લખવા કહ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ મેયર અને ધારાસભ્ય સામસામે આવી ચૂક્યા છે. સક પક્ષના નેતાના ડ્રાઈવરને હટાવતા વિવાદ થયો હતો. હાલ રાજકોટના મેયરથી અનેક મહિલા કોર્પોરેટરો નારાજ હોવાની ચર્ચા ચારેતરફ છે.
જોકે, આ મામલે રાજકોટ શહેર ભાજપનું નિવેદન આવ્યું છે. આ અંગે રાજકોટ શહેર ભાજપ સમિતિના પ્રમુખ ડો.માધવ દવેએ જણાવ્યું કે, સંકલન બેઠક પછી અમારા હોદ્દેદારો વચ્ચે ચર્ચા ચાલતી હતી. આમંત્રણ પત્રિકાને લઈને મેયર અને ધારાસભ્ય વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી. અમારી વચ્ચે આવો કોઈ જ વિવાદ નથી. આમંત્રણ પત્રિકા બાબતે ચર્ચા દરમિયાન હું પણ સાથે હતો જ. હાલમાં પણ બન્ને કાર્યક્રમ સ્થળે સાથે હતા અને હમણાં મેયર બંગલે બન્ને આવી રહ્યા છે. ચર્ચા જે હતી તેને ખોટી રીતે હવા આપવામાં આવી હતી.
