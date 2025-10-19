રાજકોટ મનપાનો મોટો નિર્ણય; આ દિવસે બહેનો માટે સિટીબસ અને BRTS બસમાં મુસાફરી ફ્રી
Rajkot News: રાજકોટમાં ભાઈબીજના તહેવારમાં મનપા આપશે બહેનોને ભેટ. સિટીબસ કે બીઆરટીએસ બસમાં ભાઈબીજના દિવસે નહીં વસૂલવામાં આવે ભાડું. બહેનો ભાઈબીજના દિવસે સિટીબસ અને બીઆરટીએસમાં કરશે ફ્રીમાં મુસાફરી. શહેરના તમામ રૂટ ઉપર બહેનો માટે રહેશે ફ્રીમાં મુસાફરી...
Trending Photos
Rajkot News: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમ અને સ્નેહના તહેવાર ભાઈબીજ નિમિત્તે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) દ્વારા શહેરની બહેનોને એક અનોખી ભેટ આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય મુજબ, ભાઈબીજના દિવસે શહેરની તમામ મહિલાઓ સિટીબસ અને બીઆરટીએસ (BRTS) બસ સેવામાં વિનામૂલ્યે મુસાફરી કરી શકશે.
મનપાએ પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું છે કે બહેનો આ શુભ દિવસે પોતાના ભાઈના ઘરે જવા-આવવા માટે અથવા અન્ય કોઈ પણ સ્થળે જવા માટે સિટીબસ અને બીઆરટીએસ બસ સેવાનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે મફતમાં કરી શકશે. શહેરમાં ચાલતા તમામ રૂટ ઉપર આ સુવિધા બહેનો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વર્ષોથી રક્ષાબંધન અને ભાઈબીજ જેવા તહેવારો પર મહિલાઓને આ પ્રકારની ફ્રી મુસાફરીની સુવિધા પૂરી પાડે છે, જે બહેનો માટે ખૂબ જ રાહતરૂપ અને આવકારદાયક નિર્ણય છે. આ યોજનાથી બહેનો સરળતાથી અને નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરીને તહેવારની ઉજવણી કરી શકશે. મનપાના આ નિર્ણયથી બહેનોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને મોટી સંખ્યામાં બહેનો આ ફ્રી બસ સેવાનો લાભ લઈને ભાઈબીજની ઉજવણી કરવા માટે ઉત્સાહિત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે