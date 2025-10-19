Prev
Next

રાજકોટ મનપાનો મોટો નિર્ણય; આ દિવસે બહેનો માટે સિટીબસ અને BRTS બસમાં મુસાફરી ફ્રી

Rajkot News: રાજકોટમાં ભાઈબીજના તહેવારમાં મનપા આપશે બહેનોને ભેટ. સિટીબસ કે બીઆરટીએસ બસમાં ભાઈબીજના દિવસે નહીં વસૂલવામાં આવે ભાડું. બહેનો ભાઈબીજના દિવસે સિટીબસ અને બીઆરટીએસમાં કરશે ફ્રીમાં મુસાફરી. શહેરના તમામ રૂટ ઉપર બહેનો માટે રહેશે ફ્રીમાં મુસાફરી...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

રાજકોટ મનપાનો મોટો નિર્ણય; આ દિવસે બહેનો માટે સિટીબસ અને BRTS બસમાં મુસાફરી ફ્રી

Rajkot News: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમ અને સ્નેહના તહેવાર ભાઈબીજ નિમિત્તે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) દ્વારા શહેરની બહેનોને એક અનોખી ભેટ આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય મુજબ, ભાઈબીજના દિવસે શહેરની તમામ મહિલાઓ સિટીબસ અને બીઆરટીએસ (BRTS) બસ સેવામાં વિનામૂલ્યે મુસાફરી કરી શકશે.

Add Zee News as a Preferred Source

મનપાએ પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું છે કે બહેનો આ શુભ દિવસે પોતાના ભાઈના ઘરે જવા-આવવા માટે અથવા અન્ય કોઈ પણ સ્થળે જવા માટે સિટીબસ અને બીઆરટીએસ બસ સેવાનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે મફતમાં કરી શકશે. શહેરમાં ચાલતા તમામ રૂટ ઉપર આ સુવિધા બહેનો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વર્ષોથી રક્ષાબંધન અને ભાઈબીજ જેવા તહેવારો પર મહિલાઓને આ પ્રકારની ફ્રી મુસાફરીની સુવિધા પૂરી પાડે છે, જે બહેનો માટે ખૂબ જ રાહતરૂપ અને આવકારદાયક નિર્ણય છે. આ યોજનાથી બહેનો સરળતાથી અને નિઃશુલ્ક મુસાફરી કરીને તહેવારની ઉજવણી કરી શકશે. મનપાના આ નિર્ણયથી બહેનોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને મોટી સંખ્યામાં બહેનો આ ફ્રી બસ સેવાનો લાભ લઈને ભાઈબીજની ઉજવણી કરવા માટે ઉત્સાહિત છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratRajkotRajkot municipal corporationbig decisionFree travel in city bus and BRTSwomen on this dayરાજકોટભાઈબીજનો તહેવારમનપા આપશે બહેનોને ભેટસિટીબસ કે બીઆરટીએસ બસબહેનો માટે ફ્રીમાં મુસાફરીરાજકોટ મનપાની બહેનોને ભેટભાઈબીજના પાવન પર્વેફ્રી મુસાફરીની સુવિધા જાહેર

Trending news