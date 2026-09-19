/સાવધાન! રાજકોટમાં બ્યુટીપાર્લર સંચાલિકાની ઘાતકી હત્યા પાછળનો અસલી એન્ગલ જાણશો તો ફફડી જશો, પત્નીને સમજાવશો

ગૌરવ દવે, રાજકોટ. તા. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજકાલાવડ રોડ પર આવેલા બાપા સીતારામ પાર્કમાં રહેતા ગીતાબેન વાજાની તેમના ઘરમાં ગળાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં યુનિવર્સિટી પોલીસ ઉપરાંત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને LCBની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. શરૂઆતમાં પોલીસને હત્યા સંદર્ભે શંકા મૃતક ગીતા વાજાના દીકરા આશિષ પર હતી. કારણકે હત્યાના ગણતરીના કલાકો પુર્વે પોતાની માતાને મળ્યો હતો. તેમજ રાત્રે પિતા સાથે સલૂનમાં જ સુઈ રહ્યો હતો.
સવારે ઘરે પરત ફરતા માતાની હત્યા થઈ હોવાની જાણ પણ આશિષ દ્વારા જ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેની પૂછપરછ અને ટેકનિકલ બાબતો તપાસતા તેની ભૂમિકા ન હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. તેમજ બનાવ સ્થળની નજીકના વિસ્તારના સીસીટીવી તપાસવામાં આવતા કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ જણાઈ આવ્યા હતા. જેમાં પ્રજાપતિ ભાઈઓનો પણ સમાવેશ થતો હતો. તેમજ તેમની સાથે રહેતા અન્ય વ્યક્તિઓની પણ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. દરમિયાન શનિ અને રામનરેશે હત્યાની કબુલાત આપી હતી.
ગીતાબેન બહારથી ઘરેણાં પહેરીને આવ્યાં અને નજરે ચઢ્યાં
બંને આરોપીઓ મૃતકના ઘર નજીક થોડા સમય પહેલાં જ રહેવા આવ્યા હતા. 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગીતાબેન બહારથી ઘરેણાં પહેરીને ઘરે પરત ફર્યા હતા. બંને આરોપીઓની નજર તેમના પર પડી હતી. રામનરેશ પર પોતાના વતનમાં આશરે રૂ.2 લાખનું દેવું હોવાનું અને તેને નાણાંની જરૂરિયાત હોવાથી તેણે ગીતાબેનના ઘરે લૂંટ કરવાનો વિચાર કર્યો હતો તેમજ ત્યારબાદ તેણે પોતાના ભાઈ શનીકુમાર સાથે મળીને લૂંટનો પ્લાન ઘડ્યો હતો બંને આરોપીઓ 16-17 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે કેટરિંગનું કામ પૂર્ણ કરી ઘરે પરત ફર્યા હતા. ત્યારબાદ રાત્રે બે થી અઢી વાગ્યાની વચ્ચે તેઓ પોતાના મકાનની અગાસી પરથી મૃતકના મકાનની અગાસી પર પહોંચ્યા હતા.
ધાબા પરથી ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો
અગાસી પરથી સીડી મારફતે નીચે ઉતરી તેઓ ઘરમાં પ્રવેશ્યા હતા. ઘરના અંદરના દરવાજો ખુલ્લો હોવાથી બંને સરળતાથી અંદર પહોંચી ગયા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ દરમિયાન ગીતાબેન જાગી જતા તેમણે બૂમાબૂમ કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, લૂંટારુઓએ પૈસાની માંગણી કરી હતી અને મહિલાએ પ્રતિકાર કરતાં બંનેએ તેમની પાસે રહેલી છરી વડે ગળાના ભાગે હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર ઇજાના કારણે ગીતાબેનનું મોત થયું હતું. આરોપીઓ ત્યારબાદ ઘરમાંથી રૂ.40 હજાર રોકડ લઈને ફરાર થઈ ગયા હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.
મકાનની છત પર કપડાં સળગાવ્યાં
હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ પોતાના મકાનની અગાસી પર પરત ફર્યા હતા. પોલીસ તપાસ મુજબ, હુમલા દરમિયાન કપડાં પર લોહીના ડાઘ પડ્યા હોવાથી બંનેએ પુરાવાનો નાશ કરવાના ઇરાદે પોતાના મકાનની છત પર કપડાં સળગાવી દીધા હતા. હાલ પોલીસે લૂંટેલી રોકડ રકમ અને હત્યામાં વપરાયેલી છરી સહિતના પુરાવા કબજે કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ઠેકેદારે પૈસા ન આપતાં ફસાવવા ઘડ્યું કાવતરું
તપાસ દરમિયાન રામનરેશની પૂછપરછમાં શરૂઆતમાં તેણે ઠેકેદાર સહિત પાંચ વ્યક્તિઓની સંડોવણી હોવાની વાત કરી હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. તેના આધારે પોલીસે સંબંધિત શખ્સોની પણ પૂછપરછ કરી હતી. જોકે તપાસ દરમિયાન તેમની સંડોવણી અંગે કોઈ શંકાસ્પદ બાબત સામે ન આવતા પોલીસે ફરી રામનરેશની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, ત્યારબાદ રામનરેશે ઠેકેદાર સહિતના શખ્સોના નામ ખોટી રીતે આપ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસનો દાવો છે કે, ઠેકેદાર પાસેથી પૈસાની માંગણી કરી હતી. પરંતુ પૈસા ન મળતાં તેને ફસાવવાના ઇરાદે તેનું નામ આપ્યું હતું.
POCSOનો આરોપી
પોલીસ તપાસ દરમિયાન રામનરેશ જાટવ સામે તેના વતન ઉત્તર પ્રદેશમાં અગાઉ POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સગીરાને ભગાડી લઈ જઈ દુષ્કર્મના આરોપ સંબંધિત આ કેસની વિગતો મેળવવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓ સામે અગાઉ અન્ય કોઈ ગુનો નોંધાયેલો છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ બંને આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને હત્યામાં વપરાયેલ હથિયાર, લૂંટેલી રોકડ તથા પુરાવા નષ્ટ કરવા સળગાવેલા કપડાં સહિતના મુદ્દે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.