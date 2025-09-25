રાજકોટમાં ગરબાના નામે ઘતિંગ! ડીજે પર ગરબાને બદલે હોલિવુડ-બોલિવુડ ગીતો વગાડાયા
Controversy In Garba : નવરાત્રિમાં ભાન ભૂલ્યા આયોજકો. રાજકોટનાં પ્રખ્યાત નીલ સિટી ક્લબનાં ગરબા ફરી આવ્યા વિવાદમાં, અંગ્રેજી અને બોલિવૂડના ગીતો પર ઠુમકા લાગતા હિન્દુ સંગઠનોમાં રોષ
Trending Photos
Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ ; રાજકોટના નીલ સિટી ક્લબમાં નવરાત્રીના આયોજનમાં આયોજકો ભાન ભૂલ્યા છે. રાજકોટના 150 ફૂટ રીંગ રોડ ઉપર નીલ સીટી ક્લબ દ્વારા નવરાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં બોલિવુડ અને હોલિવુડના ગીત ડીજે ઉપર વગાડવામાં આવી રહ્યા છે. જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થતાં અર્વાચીન રસોત્સવ સામે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. નવરાત્રિ માતાજીની આરાધના કરવાનો પર્વ છે જ્યારે થર્ટી ફર્સ્ટ ની પાર્ટી હોય તેમ નીલ સિટી ક્લબના સંચાલક દ્વારા બેફામ રીતે હિન્દી અને અંગ્રેજી ગીતો પર લોકોને નચાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ વિવાદો શરૂ થયા છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા નિલ સિટી કલબના દાંડિયાની માન્યતા રદ્દ કરવા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.
બોલીવુડ સોંગ ન વગાડવા જોઈએ
નીલ સિટી કલબ દ્વારા કોઈ આવા કૃત્ય કરવા ન જોઈએ. અમે આ મામલે પોલીસને પણ રજૂઆત કરીશું. આવા ગરબા આયોજકોની પરમિશન રદ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા વર્ષે પણ નીલ સિટી કલબમાં શકીરાના ગીતો વગાડવામાં આવ્યા હતા. VHPના અગ્રણી મંગેશ દેસાઈએ કહ્યું હતું કે, આયોજકોને કહીએ છીએ કે તમે ગરબાની મંજૂરી લીધી છે તો ગરબા જ રમાડો. બોલીવુડ સોંગ ન વગાડવા જોઈએ. ભારતીય યુવા તમને અવળા માર્ગે દોડાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
સાધુ સંતોમાં રોષ ફેલાયો
જોકે આ મામલે સનાતન સંત સમિતિ અને સાધુ સંતોની અંદર પણ નીલ સીટી સામે રોષ ફેલાયો છે. સનાતન સંત સમિતિના પ્રવક્તા જ્યોર્તિનાથ બાપુ દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે, નીલ સીટી ક્લબ અવાર-નવાર વિવાદોમાં આવે છે અને રાજકીય ઓથ હોવાને કારણે તેની સામે પોલીસ પણ કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી. સામાન્ય રીતે નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય તો માતાજીના ગરબા માટે કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી રમાડવી જોઈએ જેને બદલે દર વર્ષે નીલ સીટી ક્લબની અંદર 31 ડિસેમ્બર જેવી પાર્ટીઓ કરવામાં આવી રહી છે. પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરવા જતા ક્યાંક આપણે આપણી મર્યાદા પણ ભૂલી જઈએ છીએ તેવું જ્યોર્તિનાથ બાપુ માની રહ્યા છે. પોલીસ કમિશનર દ્વારા નીલસીટી ક્લબની અંદર ચાલતા ઠૂમકાઓ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરાવવામાં આવે તે જરૂરી છે.
નવરાત્રિમાં 31 ડિસેમ્બર જેવું ન થવું જોઈએ
અર્વાચીન દાંડિયા રાસ આયોજનમાં હિન્દી ગીતોને લઈને વિવાદ શરૂ થયો છે. જેને લઈને રાજ્યસભાના સાંસદ રામભાઈ મોકરિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. જેને કહ્યું હતું કે, નવરાત્રિ એ આપના હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને વર્ષોની પરંપરાનો તહેવાર છે. આપણા વડવાઓ દ્વારા આ પરંપરા જાળવી છે. હિંદુઓએ અને ખાસ તો બ્રાહ્મણ આયોજકોએ આ નવરાત્રીને લઈને સાવચેતી રાખવી જોઈએ. માતાજીની એક તરફ સ્થાપન થઈ હોઈ અને બીજી તરફ ફિલ્મી ગીતો અને અણછાજતું વર્તન ખાસ કરીને ૩૧ ડિસેમ્બર જેવું નવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન ન જ થવું જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે