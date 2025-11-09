લગ્ન પ્રસંગમાં 2 તોલા જ સોનું! આહિર સમાજના ક્રાંતિકારી નિર્ણય: ખર્ચ પર નિયંત્રણ લાવતો ઠરાવ પસાર!
Rajkot News: હાલર પંથકના આહિર સમાજ દ્વારા લગ્ન અને અન્ય સામાજિક પ્રસંગોના વધી રહેલા ખર્ચાઓ પર અંકુશ લાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ક્રાંતિકારી ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને કારણે સમાજમાં એક નવી દિશા જોવા મળી છે.
Rajkot News: રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર આવેલા અયોધ્યા ચોક ખાતે હાલર પંથકના આહિર સમાજનું એક વિશાળ સ્નેહ મિલન યોજાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં રાજકોટ ખાતે વસતા હાલર પંથકના આહિર પરિવારોના 1500થી વધુ સભ્યો ઉત્સાહભેર હાજર રહ્યા હતા.
લગ્નના ખર્ચાઓ પર અંકુશ: સર્વસંમતિથી ઠરાવ પસાર
સ્નેહ મિલન દરમિયાન, સમાજના અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં તમામ પરિવારોની સર્વસંમતિથી આ ઐતિહાસિક ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો. આ ઠરાવનો મુખ્ય હેતુ સમાજના લોકોને આર્થિક બોજમાંથી મુક્ત કરવાનો અને ખોટા દેખાડાને બંધ કરવાનો છે.
ઠરાવમાં લેવાયેલા મુખ્ય નિર્ણયો નીચે મુજબ છે..
- સોનાના દાગીના પર નિયંત્રણ: લગ્ન પ્રસંગે વર પક્ષે 8 તોલાથી વધારે સોનાના દાગીના મૂકવા નહીં, તેમજ દીકરીના માતા-પિતાએ કન્યાદાનમાં વર પક્ષને 2 તોલાથી વધુ સોનાના દાગીના આપવા નહીં.
- મામેરામાં રોકડ મર્યાદા: મામેરામાં 11,000/- (અગિયાર હજાર)થી વધારે રકમ આપવી નહીં.
- પ્રિ-વેડિંગનો અંત: લગ્ન પહેલાની પ્રિ-વેડિંગ પ્રથા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો.
- જમણવાર મર્યાદિત: લાડવા જમણવાર, માઠાપ્રસંગે જમણવાર, અને શ્રાદ્ધ-પાયસમના જમણવાર માત્ર ઘર તથા બહેન-દીકરી પૂરતા જ મર્યાદિત રાખવા.
- વ્યર્થ ખર્ચ બંધ: કોઈપણ પ્રસંગમાં ફટાકડા ફોડવા નહીં. ફુલેકું, દાંડિયારાસ, ડી.જે., મામેરા, વરઘોડો, વરતી જાન જેવી કોઈ પણ રસમમાં પૈસા ઉડાડવા નહીં.
- રસમોનું સરળીકરણ: કંકુ પગલાં પ્રથા અને પૈસા પાછા વાળવાની પ્રથા સંપૂર્ણ બંધ કરવી. કંકોત્રી રસમ, વાના રસમ, શ્રીમંત અને દીકરી વદામણાંમાં ડેકોરેશન કરવું નહીં અને પેંડા વહેંચણી પ્રથા બંધ કરવી.
- સામાજિક રીત: વર કે કન્યાએ સસરા પક્ષમાં દાંડિયારાસ રમવા જવું નહીં.
નિયમોનો ભંગ કરનારને સજા
આ ઠરાવની ગંભીરતા દર્શાવતા, સમાજે નક્કી કર્યું છે કે જો કોઈ પરિવાર આ નિયમોનો ભંગ કરશે તો તેને રૂપિયા 1 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવશે. જો દંડ નહીં ભરવામાં આવે, તો તે પરિવારે જાહેરમાં માફી માગવી પડશે અને સમાજમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. હાલર પંથકના આહિર સમાજનો આ નિર્ણય અન્ય સમાજો માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે કેવી રીતે સામાજિક એકતા દ્વારા વધતા જતા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ લાવી શકાય છે.
