રાજકોટની સરકારી ઓફિસમાં લાગેલા પોસ્ટરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું! લાંચની ઓફર કરી મારું અપમાન કરશો નહી...

Rajkot Palika Poster Viral : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આવાસ વિભાગના મેનેજર સૂર્યપ્રકાશ સિંહ પોતાની કેબિન બહાર ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પોસ્ટર લગાવીને ભારે ચર્ચા જગાવી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:54 AM IST

Rajkot News : રાજકોટની મહાનગરપાલિકાની એક સરકારી અધિકારીના ચેમ્બરમાં લાગેલા પોસ્ટરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હાલ આ ઓફિસ પોસ્ટરને કારણે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. જેના પર લખેલું છે કે, મને તગડો પગાર મળે છે, મને લાંચ આપશો નહીં! લાંચથી મારું અપમાન કરશો નહીં, કામ કરીએ તો પણ થેન્ક્યૂ કહેશો નહીં.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આવાસ વિભાગના અધિકારી એવા મેનેજર સૂર્યપ્રકાશ સિંહે પોતાની ચેમ્બરમાં પોસ્ટર લગાડ્યું છે. અધિકારીએ પોતાની ચેમ્બરમાં નવાઈ પમાડે તેવા પોસ્ટરો લગાવ્યા છે. જેમાં સૂર્યપ્રકાશ સિંહે ગુણવંત શાહના પોસ્ટર લગાવ્યા છે. તેમાં જાણીતા લેખક ગુણવંત શાહની ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી લખાણનું પોસ્ટર મૂકતા તેમની ચારેતરફથી વાહવાહી થઈ રહી છે. 

પોસ્ટરમાં શું લખ્યું છે...
મને મારા કામ બદલ તગડો પગાર મળે છે, રુશવતની ઓફર કરી મારું અપમાન કરશો નહી. તમારું વાજબી કામ હું કરી આપું, તેમાં હું તમારા પર ઉપકાર નથી કરતો. તમારું કોઇપણ ગેરવાજબી કામ હું પૈસા લઇને ન કરી આપું તેની ખાતરી રાખશો. હું તમારો મિત્ર છું. કારણે કે, હું ભારતીય નાગરિક છું.

આમ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા આ પ્રકારના પોસ્ટર જોઈને રાજકોટના નાગરિકો પણ નવાઈ પામી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે સરકારી ઓફિસોમાં ભ્રષ્ટાચારથી નાગરિકો પણ પરેશાન હોય છે. ત્યારે આ અધિકારીએ આવું ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પોસ્ટર લગાવતા લોકો તેમના વખાણ કરી રહ્યાં છે. 

આવાસ યોજના શાખામાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા સૂર્યપ્રતાપસિંહે જણાવ્યું હતું કે, મારા મિત્રએ આ લખાણ મારા ધ્યાન પર મુક્યું હતું. જે મને સારી વાત લાગતા અને ખૂબ જ ગમી જતા મારી કચેરી બહાર પોસ્ટર લગાવ્યું છે. લોકોનું અમે કામ કરીએ છીએ તેનો અમને પગાર મળે છે. અરજદારોએ અમને થેન્ક્યૂ કહેવાની કોઇ જરૂર જ નથી.

