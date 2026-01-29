ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ આહીરનો દીકરો છે, તો કેમ પાંજરે પુરાયો છે! રાજકોટ જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં લોકોનો ગુસ્સો ફાટ્યો
Rajkot Jangaleshwar Demolition : રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં મેગા ડિમોલિશનની તૈયારીઓ સામે ભાજપના કોર્પોરેટર મોરચો માંડ્યો છે. આજી રિવરફ્રન્ટના કામ માટે જંગલેશ્વરમાં ડિમોલિશનની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. જે માટે નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે. ત્યારે વોર્ડ નંબર 16ના નગર સેવક નરેન્દ્ર ડવે તેની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. TPમાં ન હોવા છતાં TPમાં બતાવીને ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો તેમનો દાવો છે અને આ માટે સમય પણ આપે તેવી માંગ છે.
Rajkot Politics ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં મેગા ડીમોલેશનનો મામલો ગરમાયો છે. વોર્ડ નં 16ના ભાજપના જ કોર્પોરેટર નરેન્દ્ર ડવે ભાજપ સામે જ મોરચો માંડ્યો છે. તો બીજી તરફ સ્થાનિકો પોતાની રીતે જ ટ્રેક્ટરમાં ઘરવખરી લઈ ગામડા તરફ પલાયન કર્યું છે. સ્થાનિકોએ ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ સામે પણ રોષ વ્યકત કરતા કહ્યું કે, ધારાસભ્ય એક વખત પણ સ્થાનિકોની મુલાકાતે આવ્યા નથી.
- જંગલેશ્વરમાં મેગા ડિમોલિશનની તૈયારી
- તંત્ર સામે ભાજપના કોર્પોરેટરનો મોરચો
- ડિમોલિશન મામલે આપવામાં આવી છે નોટિસ
- નગર સેવક નરેન્દ્ર ડવનો મોટો દાવો
- કલેક્ટર તંત્ર યોગ્ય સમય આપે તેવી માંગ
400 કરોડની મિલકત પર મેગા ડિમોલિશન
રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં 400 કરોડની સરકારી જમીન પર ખડકાયેલી 1358 મિલકતધારકોને ડિમોલિશનની આખરી નોટિસ ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની છે. સ્થાનિકોની વહારે કોંગ્રેસ સભા ગજવી ચૂકી છે. અહીં રહેતા 15,000 જેટલા લોકો બેઘર થવાના હોવાથી દબાણ દૂર કરવા સમય આપવાની સાથે વૈકલ્પિક જગ્યા સ્વરૂપે આવાસ ફાળવવાની માગણી કરવામાં આવી છે. જોકે આજે કલેક્ટરે વધારાનો સમય આપવાની માંગણીને ફગાવી દીધી છે. કારણ કે દબાણકર્તાઓને સાંભળવા માટે પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, જેથી હવે ડિમોલિશન થશે એ નક્કી છે. આ સાથે જ હવે રાજકોટ જિલ્લામાં સરકારી કે ગૌચરની જમીન પરના દબાણની રેવન્યુ ઓફિસર્સ ડાયરીમાં નોંધ રહેશે અને એ મુજબ સરકારી જગ્યાઓ ખાલી કરાવવામાં આવશે.
ભાજપના કોર્પોરેટરનો પક્ષના નિર્ણય સામે વિરોધ
તો બીજી તરફ વોર્ડ નં16ના ભાજપના કોર્પોરેટર નરેન્દ્ર ડવે ભાજપ સામે મોરચો માંડ્યો છે. નરેન્દ્ર ડવે કહ્યું હતું કે, છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સ્થાનિકો અહીં વસવાટ કરે છે તંત્ર બધું જાણે છે તેમ છતાં રિવરફ્રન્ટના નામે અને ટીપી રોડના નામે જંગલેશ્વરના અને આસપાસના પાંચ થી છ સોસાયટીના લોકોને નોટિસો આપી દબાણો ખાલી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે આ તમામ લોકો ભાજપના મતદાર છે અને બે ટર્મથી મને ચુંટાવતા આવ્યા છે તેમ છતાં પણ તંત્ર કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાને બદલે હવે સાત દિવસમાં મકાનો ખાલી કરવાની નોટિસ આપી રહ્યા છે તેનાથી લોકોમાં એક ડર ઉભો થયો છે એટલું જ નહીં મારું પોતાનું મકાન પણ જંગલેશ્વરમાં જ આજી નદીના કાંઠે આવે છે જે તંત્ર પાડી નાખે તો મને કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ ગરીબ લોકોના મકાન ખોટી રીતે પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
મકાન જતુ રહેશે, તો અમે ક્યાં જઈશું...
તો બીજી તરફ સ્થાનિક લોકોને નોટિસ મળતા ફાફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે હવે મકાનનું ડિમોલેશન કરવામાં આવશે તો અમે ક્યાં જશું. અનેક લોકોએ નોટિસ મળ્યા બાદ રાત્રે એક તકનું ભોજન પણ કર્યું નથી મહિલાઓની આંખમાં આંસુ જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે જ અનેક એવા લોકો છે કે જે પોતાનો ઘરવખરીનો સામાન લઈ ગામડા તરફ પલાયન કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોનો ધારાસભ્ય પર આક્ષેપ
સ્થાનિક લોકોએ ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ધારાસભ્ય બનવા માટે ઉદયભાઇ સતત આ વિસ્તારમાં લોકોના મત માંગવા માટે આવતા હતા ત્યારે તેમને આ સ્થાનિકો ગેરકાયદેસર મકાનોમાં વસવાટ કરે છે તેવી શું જાણ નહોતી. એટલું જ નહીં, હવે સ્થાનિકોને નોટિસ મળી ત્યાર પછી એક વખત પણ ધારાસભ્યએ મુલાકાત પણ લીધી નથી.
મહિલાઓએ કહ્યું કે, ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડ આહીરનો દીકરો છે, તો કેમ પાંજરે પુરાઈ ગયો છે. સ્થાનિકો જ્યારે ધારાસભ્યના કાર્યાલય રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે કોર્પોરેટર નરેન્દ્ર ડવે ડિમોલેશન માટે લખેલો પત્ર સ્થાનિકોને આપ્યો હતો અને સ્થાનિકોને કહ્યું હતું કે ડિમોલેશન કરવા માટે નરેન્દ્ર ડવે માંગ કરી હતી કે રીવર ફ્રન્ટ બનાવવા માટે ગેરકાયદેસર મકાનોનું ડિમોલેશન કરવામાં આવે. આ મામલો ગરમાયા બાદ સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને જિલ્લા કલેકટરને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અથવા તો રેગ્યુલાઇઝ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. દિવ્યાંગ લોકો પણ રજૂઆત કરવા માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને રડતા સ્વરે કહ્યું હતું કે અમારે હવે જાવું તો જાવું ક્યાં?
સ્થાનિકો કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા પરંતુ તેમની રજૂઆત સાંભળી રહ્યું હતું કે, ત્રણ વખત નોટિસ આપવામાં આવી, પુરાવાઓ માંગવામાં આવ્યા પછી જ હવે મકાન ખાલી કરવાની અંતિમ નોટિસ આપવામાં આવી છે. જોકે હજુ સુધી ડિમોલેશન ની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. સ્થાનિક લોકો છેલ્લા 60 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં રહેતા હોવાથી તેમને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેરા બિલ લાઈટ બિલ ચૂંટણી કાર્ડ સહિતના પુરાવાઓ રજૂ કર્યા પરંતુ તેમની પાસે જમીનની માલિકીના પુરાવાઓ રજૂ કર્યા નથી તમામ લોકોને પૂરતા પુરાવા આપવા માટેનો પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. હવે સ્થાનિકોને તંત્ર દ્વારા અલગથી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે છે કે પછી ડિમોલેશન કરવામાં આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેલી છે.
