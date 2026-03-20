Rajkot Video Viral : રાજકોટ PGVCLની ઘોર બેદરકારી સામે આવી. સોરઠિયાવાડી સબ-ડિવિઝન ઓફિસમાં ગ્રાહકો 4 કલાકથી લાઈટ ગુલ સહન કરતી રહ્યા હતા, ત્યારે તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં હતું. વારંવાર ફોન કરવા છતાં જવાબ ન મળતા ગ્રાહકો જ્યારે ઓફિસ પહોંચ્યા ત્યારે ચોંકાવનારા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા.લોકોની ફરિયાદો ન સાંભળવી પડે તે માટે ફોનનું રિસીવર નીચે ઉતારીને મૂકી દેવાયું. સરકારી કચેરીમાં પ્રજાના પ્રશ્નો પ્રત્યે આવી અસંવેદનશીલતા સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:05 PM IST

કોઈ ફરિયાદ ન કરે તે માટે PGVCL ના કર્મચારીએ ફોનનું રિસીવર નીચે મૂકી દીધું! Video Viral

Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટમાં PGVCLની ઘોર બેદરકારી સામે આવતાં લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના સોરઠિયાવાડી સબ-ડિવિઝન ઓફિસમાં ગ્રાહકો સાથે અન્યાય થતો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ઉઠ્યા છે. ચાર કલાકથી વધુ સમયથી લાઈટ ગુલ હોવા છતાં તંત્ર ઊંઘમાં હોવાનું ચિત્ર સામે આવ્યું છે. વારંવાર ફોન કરવા છતાં જવાબ ન મળતા ત્રસ્ત ગ્રાહકો જ્યારે ઓફિસ સુધી પહોંચ્યા ત્યારે ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. 

લોકોનો આક્ષેપ છે કે ફરિયાદો સાંભળવી ન પડે તે માટે ફોનનું રિસીવર જ નીચે ઉતારી દેવામાં આવ્યું હતું, જે સરકારી કચેરીની કાર્યશૈલી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. પ્રજાના પ્રશ્નો પ્રત્યે આવી અસંવેદનશીલતા સામે સ્થાનિકોમાં ભારે નારાજગી ફાટી નીકળી છે. ગ્રાહકો દ્વારા આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસે કડક પગલાં લેવા માંગ ઉઠી છે. 

જો કે સમગ્ર મામલે પી.જે. મેહતાએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષાના ભાગરૂપે ઘણી વખત લાઈનો બંધ રાખવામાં આવતી હોય છે અને એક જ સમયે અનેક લોકો કોલ કરતા હોવાથી કોલ કનેક્ટ ન થઈ શકતા હોય છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે કર્મચારીઓને ક્યારેય રિસીવર નીચે મુકવાની તાલીમ આપવામાં આવતી નથી. વાયરલ વીડિયોમાં કર્મચારી ફરિયાદ નોંધતો હતો અને તે દરમિયાન રિસીવર મુકવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો પણ તેમણે કર્યો છે. આ મામલે સીસીટીવી તપાસની પણ વાત સામે આવી રહી છે. ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે વાસ્તવમાં બેદરકારી થઈ છે કે પછી માત્ર ગેરસમજ છે – તેનો ખુલાસો તપાસ બાદ જ થશે

વાવાઝોડાને કારણે PGVCLને અંદાજિત ૧ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન
રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ અને અચાનક સર્જાયેલી સાયક્લોનિક પરિસ્થિતિએ ભારે તબાહી મચાવી છે. બિનમોસમી વરસાદ સાથે ફૂંકાયેલા જોરદાર પવનોને કારણે વીજ વ્યવસ્થાને ભારે ઝાટકો લાગ્યો છે. અનેક વિસ્તારોમાં વીજપોલ ધરાશાયી થતા અને ટ્રાન્સફોર્મર તૂટી જતા વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. આ પ્રાકૃતિક આફતના કારણે PGVCLને અંદાજિત ૧ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે વીજ તંત્ર માટે મોટો આર્થિક ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. 

૨૬૪૫ ગામોમાં વીજળી ગુલ થવાની ફરિયાદો નોંધાઈ
ગઈકાલે આવેલા સાયક્લોનના પ્રભાવ હેઠળ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારોમાં વ્યાપક નુકસાન નોંધાયું છે. કુલ ૨૬૪૫ ગામોમાં વીજળી ગુલ થવાની ફરિયાદો નોંધાઈ હતી, જેના કારણે હજારો લોકો અંધકારમાં જીવવા મજબૂર બન્યા હતા. જો કે, તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરાતા અત્યાર સુધીમાં ૨૪૪૦ ગામોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃ શરૂ કરવામાં સફળતા મળી છે. જ્યારે બાકીના વિસ્તારોમાં કામગીરી હજુ પણ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કુલ ૮૦૦ જેટલા વીજપોલ ધરાશાયી થયા
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા PGVCLની કુલ ૫૪૩ જેટલી ટીમો સતત મેદાનમાં કાર્યરત છે. ટીમો દ્વારા દિવસ-રાત મહેનત કરીને તૂટી પડેલા વીજપોલને ફરીથી ઉભા કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમજ નુકસાનગ્રસ્ત લાઇનોને રિપેર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કુલ ૮૦૦ જેટલા વીજપોલ ધરાશાયી થયા છે. જ્યારે ૨૮ ટ્રાન્સફોર્મર પણ તૂટી જતા વીજ વ્યવસ્થાને મોટો ફટકો પડ્યો છે.હાલમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વીજપોલનું રિ-ઇન્સ્ટોલેશન, વાયરિંગ અને ટ્રાન્સફોર્મર રિપેરિંગની કામગીરી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. તંત્રનો દાવો છે કે ટૂંક સમયમાં બાકી રહેલા વિસ્તારોમાં પણ વીજ પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય બનાવી દેવાશે.

આ સમગ્ર મામલે PGVCLના ચીફ એન્જિનિયર પી.જે. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, આ અચાનક સર્જાયેલી પરિસ્થિતિમાં તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પ્રતિસાદ આપવામાં આવ્યો છે અને લોકોની સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ તેમણે આશ્વાસન આપ્યું છે કે ઝડપથી તમામ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.

