રાજકોટમાં આતંક ફેલાવનાર મુરઘા ગેંગ અને પેંડા ગેંગનો પાવર ઉતર્યો! પોલીસે જાહેરમાં સરઘસ કાઢ્યું

Rajkot Gangwar : રંગીલા રાજકોટમાં ફાયરિંગ કરીને શાંતિ ડહોળનારા તત્વોનું પોલીસે કાઢ્યું સરઘસ, પોલીસે મુરઘા ગેંગના સાગરિતોનો કાઢ્યો વરઘોડો, મુરઘા ગેંગ અને પેંડા ગેંગે સામ-સામે કર્યું હતું ફાયરિંગ...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:28 PM IST

Rajkot Crime News : રાજકોટના મંગળા રોડ પર થયેલા ફાયરિંગના આરોપીઓનું સરઘસ રાજકોટ પોલીસ દ્વારા કાઢવામાં આવ્યું હતું. મુરઘા ગેંગના 3 સાગરિતોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર સમીર મુરઘો પોલીસ પકડથી દૂર છે. પેંડા ગેંગ અને મુરઘા ગેંગે આમને સામને ફાયરિંગ કર્યું હતું. જેના બાદ પોલીસે ઘટનાસ્થળે મુરઘા ગેંગનો વરઘોડો કાઢ્યો હતો અને મુરઘા ગેંગ પાસે પોલીસે હાથ જોડીને માફી મંગાવી. 

રાજકોટના મંગળા રોડ ઉપર મંગળા રોડ ઉપર પેંડાગેંગ અને મુરઘા ગેંગ વચ્ચે 8 થી 10 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર ફાયરિંગની ઘટના મામલે પોલીસે પેંડા ગેંગના 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે જે પેંડા ગેંગના આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓનો પોલીસે ગઈકાલે વરઘોડો કાઢયો હતો. ત્યારે બાદ પોલીસ દ્વારા મુરઘા ગેંગના પણ ૩ આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે મુરઘા ગેંગના અબ્દુલ્લા ઉર્ફે દુલિયો ધાડા, શોયબ ઉર્ફે સાહિલ દિવાન અને અમન ઉર્ફે મરઘો પીપરવાડીયા સહિતના ત્રણની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવેલ મુરઘા ગેંગના આ ત્રણેય સાગરીતો નો વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ મુરઘા ગેંગના આરોપીઓને ઘટના સ્થળે દોરડે બાંધી લાવી હતી અને પોલીસે ઘટના સ્થળે આરોપીઓ પાસે હાથ જોડી માફી પણ મંગાવી હતી. જ્યારે હજુ મુરઘા ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર સમીર મુરઘો પોલીસ પકડથી દૂર છે. પેંડા અને મુરઘા ગેંગ વચ્ચે ગેંગવોર ચાલી રહ્યો છે જે ગેંગવોરમાં આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા. 

રાજકોટ શહેરના મંગળા રોડ પર આવેલી પ્રગતિ હોસ્પિટલ નજીક રાતે પેંડા અને મરઘા ગેંગ વચ્ચે અંધાધૂંધ ફાયરિંગ થતાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી. જંગલેશ્વરની એક સમયની મહિલા બૂટલેગર રમાનો પતિ જાદવને હોસ્ટિપલમાં દાખલ કરાતા તેના પુત્રો અને જમાઈ નીચે ઉભા હતા તે સમયે અચાનક જ પેંડા ગેંગના શખ્સોએ ફાયરિંગ કર્યું હતું.

બીજી તરફ પેંડાની ગેંગનો પરેશ ગઢવી હાલ જેલ હવાલે છે. પરેશ ગઢવીની ગેંગના મેટીયો ઝાલા, ભયલો ગઢવી સહિતનાને એવી જાણ થઈ હતી કે જંગલેશ્વરના સમીર ઉર્ફ મુરગોના નાના જાવેદભાઇ જુણેજાને પ્રગતિ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા છે અને રાતે સમીર ઉર્ફ મુરગો, સંજલો સહિતના પણ તેના સાગ્રીતો સાથે હોસ્પિટલ પાસે હાજર છે. આથી મેટીયો ઝાલા, ભયલો ગઢવી અને બીજા બે જણા હોસ્પિટલમાં ફાયરિંગ કરવા પહોંચ્યા હતા. 

ગેંગવોરમાં ફાયરિંગ થવાનું શુ છે કારણ ?  

  • જુની અદાવતના કારણે ફાયરિંગ કરાયું
  • વર્ષ 2025માં પેંડા ગેંગ પર મરધા ગેંગ કર્યું હતું ફાયરિંગ
  • ઉત્તરાયણના સમયે પરેશ ગઢવી પર કરાયું હતું ફાયરિંગ
  • મહિલાની છેડતીના મામલે ફાયરિંગ થયું હતું
  • જન્માષ્ટમીમાં પેંડા ગેંગે લીધો બદલો
  • મુરગા ગેંગના મિત્રો પર કર્યું ફાયરિંગ
  • ખ્વાજા એપાર્ટમેન્ટની પાસે ફાયરિંગ કર્યું
  •  2 શખ્સો પર ફાયરિંગ કરી હત્યાનો કર્યો પ્રયાસ

છેલ્લા 1 વર્ષમાં આ બન્ને ગેંગના ફાયરિંગનો આ ત્રીજો બનાવ સામે આવ્યો છે. ધડાધડ ફાયરિંગ કરતા આ ગેંગ હવે શહેરમાં પહોંચી છે. સ્થાનિકોમાં ડરનો માહોલ છે. પોલીસની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિના લીરેલીરા ઉડી ગયા છે. રાજકોટના દરેક પોલીસ સ્ટેશને ઉચ્ચ અધિકારીઓને પેટ્રોલીંગ વધારવા માટે રજૂઆતો કરી છે. પરંતુ 112ના નિયમ મુજબ પેટ્રોલીંગ કરી શકાતું નથી જેથી ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે. ત્યારે પોલીસે અલગ અલગ ટીમો કામે લગાડી ગુનેગારોની શોધખોળ શરૂ કરી છે. 

રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના DCP ક્રાઇમ જગદીશ બાંગલવાએ જણાવ્યું કે, ગેંગવોરમાં ફાયરિંગ કરનાર 8 આરોપીઓનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. પ્રગતિ હોસ્પિટલ પાસે SOG ટીમ દ્વારા આરોપીઓને સાથે રાખી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસ કમિશનર બ્રજેશ કુમાર ઝા દ્વારા સખ્ત કાર્યવાહીના આદેશ અપાયા છે. ગુનેગારોની કમર તોડવા પોલીસ સખ્ત કાર્યવાહી કરાશે. મુર્ઘા ગેંગ અને પૈંડા ગેંગના સભ્યો વિરુદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો દાખલ કરાશે. સાથે જ આરોપીઓના ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવશે. જુના ગુનામાં જામીન કેન્સલેશનની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવશે. આરોપીઓએ ગેર કાયદેસર હથિયાર ક્યાંથી મેળવ્યા હતા તે મામલે પણ તપાસ હાથ ધરાશે. 

