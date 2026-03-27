Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસૌરાષ્ટ્રમાં સિંઘમની એન્ટ્રીથી સપાટો : પાંચ જિલ્લાના 29 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડવા નિર્લિપ્ત રાયે કરી ઈનામની જાહેરાત

સૌરાષ્ટ્રમાં સિંઘમની એન્ટ્રીથી સપાટો : પાંચ જિલ્લાના 29 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડવા નિર્લિપ્ત રાયે કરી ઈનામની જાહેરાત

Rajkot IG Nirlipt Rai Action : રાજકોટના નવા રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયની એન્ટ્રી બાદથી સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં ફફડાટ ફેલાયો છે. હવે સૌરાષ્ટ્રના પાંચ જિલ્લાના 29 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે. આ આરોપીઓની બાતમી આપનારાઓને ઈનામની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:14 PM IST
  • નિર્લિપ્ત રાયના રાજકોટ રેન્જ આઈજી બન્યા બાદ મોટું એક્શન
  • 5 જિલ્લાના ફરાર 29 આરોપીઓની બાતમી આપનાર માટે ઈનામ જાહેર
  • આરોપીઓની માહિતી આપનારને 5 હજારથી 20 હજારનું ઇનામ અપાશે

Trending Photos

સૌરાષ્ટ્રમાં સિંઘમની એન્ટ્રીથી સપાટો : પાંચ જિલ્લાના 29 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડવા નિર્લિપ્ત રાયે કરી ઈનામની જાહેરાત

Rajkot Range IG Nirlipt Rai: ગુનાખોરીની દુનિયામાં ગુનેગારો જેનાથી ફફડે છે તેવા નિર્લિપ્ત રાયની સૌરાષ્ટ્રમાં એન્ટ્રી બાદ સપાટો બોલાયો છે. ગુનાખોરી અને રાજકીય વેરઝેરને લીધે સતત સમાચારોમાં રહેતાં નિર્લિપ્ત રાય પાસે હવે રાજકોટ રેન્જ આઈજીનો ચાર્જ છે. ત્યારે તેમની સૌરાષ્ટ્રમા એન્ટ્રી બાદ એક પછી એક ધડાકા થઈ રહ્યાં છે. હજી તો નિર્લિપ્ત રાયને એક મહિનો પણ નથી થયો ત્યાં પાંચ જિલ્લાના 29 ભાગેડુ આરોપીઓની યાદી તૈયાર કરી તેમને પકડવા માટે ઈનામ જાહેર કર્યા છે. 

સૌરાષ્ટ્રમાં પહોંચતાની સાથે જ નિર્લિપ્ત રાયે ગુનેગારો સામે સકંજો કસ્યો છે. પાંચ જિલ્લાના આરોપીઓને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે. રાજકોટ રેન્જના 29 ભાગેડુઓની યાદી તૈયાર કરાઈ છે.  રાજકોટ રેન્જ IG નિર્લિપ્ત રાયે સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લાના ફરાર 29 આરોપીઓની બાતમી આપનાર માટે ઈનામ જાહેર કર્યુ છે. રેન્જ આઇજી નિર્લિપ્તરાય દ્વારા ઇનામોની જાહેરાત કરાઈ છે. આ તમામ આરોપીઓની માહિતી આપનારને 5 હજારથી 20 હજારનું ઇનામ જાહેર કરાયું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જામનગરમાં IG નિર્લિપ્ત રાયની મુલાકાત બાદ તંત્ર એક્શન મોડમાં....
તો બીજી તરફ, જામનગરમાં IG નિર્લિપ્ત રાયની જામનગર મુલાકાત બાદ તંત્ર ફરી એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. જામનગર શહેરના વોર્ડ નં. 10 માં આવેલ બચુનગર વિસ્તારમાં JMC દ્વારા ડિમોલેશન હાથ ધરાયું હતું. ગેરકાયદેસર વાઘેર સુન્ની મુસ્લિમ જમાતનું જમાત ખાનું સહિતનું ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું. ડિમોલિશન સમયે પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. 

આ પણ વાંચો :

સુરેન્દ્રનગરમાં પણ સપાટો
થોડા સમય પહેલા સુરેન્દ્રનગર એલસીબી પોલીસે સાયલા નેશનલ હાઈવે પરથી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયની મુલાકાત બાદ 24 કલાકમાં એલસીબી એક્શનમાં આવી હતી. વઢવાણ તાલુકાના બલદાણા ગામ પાસે ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી ઝડપી પાડી હતી. અનેક પોલીસ કર્મચારીઓને અંધારામાં રાખી એલસીબીએ અચાનક રેડ પાડી હતી. એલસીબી, એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. લાંબા સમયથી નબળી કામગીરી બાદ નિર્લિપ્ત રાયની એન્ટ્રીને કારણે એલસીબી સક્રિય થઈ હોવાની ચર્ચા વહેતી થઈ હતી. મુળી અને વઢવાણ વિસ્તારમાંથી અલગ અલગ બ્રાન્ડનો વિદેશી દારૂ જપ્ત કરાયો હતો. વાહન અને મોબાઈલ સહિત કુલ ₹1,38,21,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરાયો હતો.  

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
gujarat policeGujarat IPSnirlipt raiIPS transfer

Trending news