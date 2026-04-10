રોટેશને રમણભમણ કર્યું! રાજકોટ ચૂંટણીમાં રોટેશને બદલ્યા રાજકીય ગણિત, ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં ભાજપ છેલ્લે રહી ગયું!
Rajkot BJP Candidate List 2026 : રાજકોટ-RMCની ચૂંટણી માટે ભાજપમાં ઉમેદવારોનું કોકડું ગૂંચવાયું. 18 વોર્ડના 72 ઉમેદવારો માટે ભાજપમાં મથામણ ચાલી રહી છે. આજે બપોર સુધીમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવા ફરજિયાત છે. ત્યારે 27 ટકા OBC અનામતનો અમલ થતા અનેક બેઠકોના સમીકરણો બદલાયા. જૂના જોગીઓ વોર્ડ અદલા-બદલી માટે તોડજોડ કરવા મજબૂર બન્યા. જેથી ભાજપમાં માથા એટલા દાવા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ.
- આખી રાત ભારે ખેંચતાણ વચ્ચે ભાઈ-ભત્રીજા, સંતાનો તથા મામકાઓ માટે લોબિંગ થયું
- ત્રણ દિવસથી ભાજપના તમામ જૂથોના નેતાઓના પોતીકાને ટીકીટ અપાવવા ગાંધીનગરમાં હતા ધામા
- આજે ઉમેદવારોના નામ માટે જોવાતી રાહ, આવતીકાલે 11 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ
Gujarat Local Body Election 2026 ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થયું છે. આવતીકાલે 11 એપ્રિલે ઉમેદવારી નોંધાવવાનો છેલ્લો દિવસ છે. રાજકોટ શહેર ભાજપમાં ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુકોની કતારો લાગી હતી. પરંતુ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવા ભાજપ માટે પણ કપરા ચઢાણ ચડવા બરાબર છે. ટિકિટ માટે ‘માથા તેટલા દાવા’ જેવી સ્થિતિ સર્જાતા રાજકોટ મનપાના ઉમેદવારોની પસંદગીનું કોંકડું ગૂંચવાયું છે. જ્યારે આજે કોંગ્રેસ-AAPના જાહેર થયેલા ઉમેદવારો ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરશે.
- ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચે ત્રિપંખીયો જંગ જામશે
- ભાજપમાં અંતિમ ઘડી સુધી નેતાઓનું લોબિંગ ચાલ્યું
- 27 ટકા OBC અનામતનો અમલ થતા સમીકરણો બદલાયા
RMCના 18 વોર્ડના 72 ઉમેદવારો માટે ભાજપમાં મથામણ કરી રહ્યું છે. આજે બપોર સુધીમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવા ફરજિયાત થઈ ગયા છે. આવતીકાલે ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવાનો અંતિમ દિવસ છે. તે પહેલાં જ નામ જાહેર કરવામાં આવે તો ઉમેદવારી પત્ર ભરવા થી લઈ રજૂ કરવા 24 કલાકનો સમય મળે. જોકે ભાજપમાં લિગલ સેલ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. દરેક વોર્ડમાં 3-3 વકીલોની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે
OBC અનામતથી સમીકરણો બદલાયા
27 ટકા OBC અનામતનો અમલ થતા અનેક બેઠકોના સમીકરણો બદલાયા છે. જૂના જોગીઓ વોર્ડ અદલા-બદલી માટે તોડજોડ કરવા મજબૂર બન્યા છે. ભાજપમાં માથા એટલા દાવા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે ખેંચતાણ વચ્ચે ભાઈ-ભત્રીજા, સંતાનો તથા મામકાઓને ટિકિટ અપાવવા ભાજપના તમામ જુથોના નેતાઓ ગાંધીનગરમાં જ ધામા નાખ્યા છે અને તેના કારણે કોકડુ વધુ ગુંચવાઈ રહ્યું છે. ગુજરાતભરના ભાજપના નેતાઓએ ટિકિટના લોબિંગ માટે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગાંધીનગરમાં ધામા નાખ્યા હોવાથી ભારે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
રોટેશનના ફેરફારોથી રાજકીય ગણિત બદલાયા
RMCની ચૂંટણી માટે રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે. આ વખતે ભાજપ - કોંગ્રેસની સાથે AAP પણ મેદાનમાં હોવાથી ત્રિ-પાંખીયો જંગ જામશે. રાજકોટમાં આજે કોંગ્રેસ અને AAPના ઉમેદવારો ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરી ઉમેદવારી નોંધાવશે. ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ સત્તાવાર રાજકીય પ્રચારની શરૂઆત થશે. વિસ્તાર મુજબ જ્ઞાતિગત બેઠકો અને ભજીયા પાર્ટીઓ જામશે. જેમાં ત્રણેય રાજકીય પાર્ટીઓ ઉમેદવારોને પોતાના તરફ આકર્ષવા એડીચોટીનું જોર લગાવશે. પરંતુ આ વખતે રાજકીય પક્ષોએ અત્યાર થી જ વ્યૂહરચના તૈયાર કરવી પડી છે. RMCની ચૂંટણી અગાઉની ચૂંટણીઓ કરતા તદ્દન અલગ સાબિત થશે. કારણ કે, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા બેઠકોના રોટેશનમાં કરવામાં આવેલા ફેરફરોથી રાજકીય ગણિત બદલાયા છે. રાજકીય સમીકરણો બદલાતા ભાજપને ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં પણ વિલંબ થઈ રહ્યો છે.
શું બદલાય સમીકરણો?
વોર્ડ-1
- ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાં વ્હાઇટ કોલર મતદારોમાં વધારો થયો
- અગાઉ એક બેઠક અનુસૂચિત જાતિની અનામત હતી તે બદલી પછાત જ્ઞાતિ અનામત રાખવામાં આવી
- 4000 થી વધુ પછાત જ્ઞાતિના મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકામાં
વોર્ડ 2
પહેલી બેઠક સામાન્ય હતી જે અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત થઈ
વોર્ડ-5
ત્રીજી બેઠક હવે પછાત વર્ગ માટે છે
વોર્ડ-૬
બે મોટા ફેરફારો થયા
પહેલી બેઠક અનુસૂચિત જાતિ અને ત્રીજી પછાત જ્ઞાતિના ઉમેદવારને ફાળવાઈ
વોર્ડ-7
- પહેલી બેઠક અનુસૂચિત જાતિમાંથી પછાત વર્ગની થઈ
- ત્રીજી સામાન્ય બેઠક અનુસૂચિત જાતિને મળી છે
વોર્ડ-8
ત્રીજી બેઠક પછાત વર્ગ માટે અનામત છે
વોર્ડ-9
પહેલી બેઠક પછાત અને ત્રીજી બેઠક અનુસૂચિત જાતિ માટે જાહેર કરાઈ છે
વોર્ડ-10
એક બેઠક પછાત વર્ગમાંથી સામાન્ય થઈ
ત્રીજી સામાન્ય બેઠક પછાત વર્ગને ફાળવવામાં આવી છે
વોર્ડ-11
ત્રીજી બેઠક હવે પછાત જ્ઞાતિના ફાળે ગઈ છે
વોર્ડ-12
પહેલી બેઠક પછાતમાંથી સામાન્ય ઉમેદવાર માટે ખુલ્લી મુકાઈ છે
વોર્ડ 14 અને 15
પહેલી બેઠક એનુસૂચિત જાતિમાંથી પછાત વર્ગની થઈ છે
વોર્ડ 16
- પહેલી બેઠક પછાત જ્ઞાતિ માટે અનામત
- ત્રીજી બેઠક અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત છે
વોર્ડ 18
- પ્રથમ બેઠક પછાત જ્ઞાતિને અનામત
- ત્રીજી બેઠક અનુસૂચિત ઉમેદવાર માટે રાખવામાં આવી છે
ભાજપ ચૂંટણી સમિતિની બેઠકનો આજે અંતિમ દિવસ છે. તેથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાને ચૂંટણી સમિતિની બેઠક મહત્વની બની રહેશે. પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના સભ્યો સાથે ચર્ચા કરશે. અમદાવાદ, રાજકોટ સહિત મહાનગરપાલિકા તથા બાકી રહેતી જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર લાગશે. ત્રણ દિવસમાં ઉમેદવારના નામ પર ચર્ચા પૂર્ણ ન થતા વધુ એક દિવસ ચૂંટણી સમિતિની બેઠક લંબાવાઈ હતી.
