સફાઈ કામદારોના પગારમાં દાનત બગાડી! રાજકોટમાં સફાઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં કરોડોનું કૌભાંડ આચરાયું

Rajkot Cleaning Contract Scam : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સફાઈ કામદારોના કોન્ટ્રાક્ટમાં કરોડોના કૌભાંડનો આરોપ... PF, ESIC અને બોનસમાં આચરવામાં આવ્યું કૌભાંડ..અધિકારીઓની સંડોવણી હોવાનો આરોપ લાગતા ખળભળાટ
Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ શહેરને સ્વચ્છ શહેર બનાવવાના દવાઓ વચ્ચે સફાઈ કર્મચારીઓના પગારમાં કરોડો રૂપિયાનું કથિત કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હોવાના આરોપ લાગ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સફાઈ કર્મચારીઓનું મેનપાવર માટેનો કોન્ટ્રાકટ જી.ડી.અજમેરા એજન્સીને સોંપવામાં આવ્યો છે. જેને સફાઈ કર્મચારીઓને કામ ઉપર રાખ્યા તે સમયે 7 હજાર કરતા વધુ વેતન આપવાની વાત કરી હતી પરંતુ તેનો પગાર બેન્ક ખાતામાં આપવાને બદલે રોકડ એ પણ માત્ર 4000 આપતા હોવાનું સામે આવ્યું છે
રાજકોટમાં RMCના સફાઈ કામદારોના કોન્ટ્રાકટમાં કરોડોનું કથિત કૌભાંડ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટ સફાઈ કામદાર યુનિયનના પ્રમુખ પારસ બેડીયાએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. સફાઈ કામદારોને ચૂકવવાના PF, ESIC અને બોનસમાં કૌભાંડ આચર્યું હોવાનો આરોપ લાગ્યા છે. જી.ડી.અજમેરા એજન્સી પર ગંભીર આરોપ મુકવામાં આવ્યા છે.
સફાઈ કામદાર યુનિયનના પ્રમુખ પારસ બેડીયાએ કહ્યું, જી.ડી.અજમેરા એજન્સીએ સફાઈ કર્મચારીઓને ઓછો પગાત ચૂકવી 6 થી 7 કરોડનું કૌભાંડ આચર્યું છે. RMCના પર્યાવરણ ઈજનેર સહિતના અધિકારીઓની સંડોવણીનો આરોપ મુક્યો હતો. પારસ બેડીયાને એજન્સી દ્વારા રૂપિયા આપવા આવેલા શખ્સનો વિડીયો પણ કર્યો જાહેર કર્યો હતો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તપાસ કમિટી બનાવવામાં આવે તો અનેક મોટા ખુલાસા થવાની શકયતા સફાઈ કામદાર યુનિયનના પ્રમુખે વ્યક્ત કરી છે.
તો બીજી તરફ RMCના સફાઈ કામદારના કોન્ટ્રાકટમાં કથિત કૌભાંડનો મામલે વિપક્ષ નેતા વસરામ સાગઠિયાએ પણ તપાસ કરવા સરકાર પાસે માંગ કરી છે. વસરામ સાગઠિયાએ કહ્યું હતું કે, સફાઈ કામદારોનું શોષણ થાય છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં 535 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓને કાયમી કરવાની અમારી માંગ છે. જોકે કોન્ટ્રાક્ટો ભાજપના મળતીયાઓને જ આપવામાં આવે છે તેવો આરોપ લગાવ્યો હતો. સફાઈ કામદારો સાથે જે અન્યાય થાય છે તે અંગે તપાસ થવી જોઈએ. જ્યારે આ અંગે સફાઈ કામદારોના કોન્ટ્રાક્ટમાં કથિત કૌભાંડનો મામલે રાજકોટના મેયર નયનાબેન પેઢડીયા અધિકારીઓને તપાસ કરવા આદેશ કર્યો હતો.
તેમને જણાવ્યું હતું કે, આ વાત અમારા ધ્યાને પણ આવી છે. સફાઈ કામદાર યુનિયન અને જી.ડી અજમેરા કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સી વચ્ચે શું માથાકૂટ છે તે અમને ખ્યાલ નથી. પરંતુ સફાઈ કામદાર યુનિયનની જે રજૂઆત આવી છે તેને અમે સાંભળી છે. આ અંગે અમે પણ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. જરૂર જણાશે તો જી. ડી અજમેરા કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરાશે. ભ્રષ્ટાચારના જે આક્ષેપ થયા છે તેને લઈને તપાસના આદેશ આપવા આવ્યા છે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સફાઈ કામદારોને પૂરતું વેતન મળી રહે તેવા હેતુ થી કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે છે જોકે કોન્ટ્રાક્ટરો સફાઈ કામદારોને પૂરતા પ્રમાણમાં વેતન આપવાને બદલે કટકી કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટમાં ઠેર ઠેર ગંદકીને કારણે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં પાછળ ધકેલાતું જાય છે. જેની પાછળ સફાઈ કર્મચારીઓને પૂરતું વેયન ન મળતું હોવાથી સફાઈ નિયમિત ન થતી હોવાનું પણ સામે આવે છે જેથી સ્વચ્છ રાજકોટ બનાવવાનું સ્વપ્ન હકીકતમાં પણ એઓ સ્વપ્ન જ બની રહે છે.
