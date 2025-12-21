Prev
અમે ખુબ સંતુષ્ટ છીએ, બસ બીમારીથી હવે કંટાળી ગયા છીએ! રાજકોટના વૃદ્ધ દંપતીનો સજોડે આપઘાત

અમે ખુબ સંતુષ્ટ છીએ, બસ બીમારીથી હવે કંટાળી ગયા છીએ! આ શબ્દો ભલભલાને રડાવી દે તેવા છે. ત્યારે આવી હૃદયસ્પર્શી સ્યૂસાઈડ નોટ છોડીને રાજકોટના વૃદ્ધ દંપતીએ સજોડે મોત મીઠું કરી લીધું છે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 21, 2025, 04:09 PM IST

Rajkot News : અમે ખુબ સંતુષ્ટ છીએ, બસ બીમારીથી હવે કંટાળી ગયા છીએ! આ શબ્દો ભલભલાને રડાવી દે તેવા છે. ત્યારે આવી હૃદયસ્પર્શી સ્યૂસાઈડ નોટ છોડીને રાજકોટના વૃદ્ધ દંપતીએ સજોડે મોત મીઠું કરી લીધું છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, રાજકોટ શહેરના યુનિવર્સિટી રોડ પર આવેલ ભીડભંજન સોસાયટીમાં રહેતા 70 વર્ષીય રાજેન્દ્રભાઈ લખતરીયા અને તેમના પત્ની પન્નાબેન રાજેન્દ્રભાઇ લખતરીયાએ ઝેરી દવા પી લીધી હતી. આ બનાવની જાણ થતા જ તેમના સંતાનો પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. ત્યારે પોલીસ તપાસમાં વૃદ્ધ દંપતી પાસેથી એક સ્યૂસાઈડ નોટ મળી આવી હતી. 

સ્યૂસાઈટ નોટ પરથી સામે આવ્યું કે, તેઓએ બીમારીથી કંટાળીને મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. જોકે, તેમના અંતિમ શબ્દો હૈયે બાણની જેમ વાગે તેવા હતા. 

દંપતીએ સ્યૂસાઈડ નોટમાં શું લખ્યું
તેઓએ સ્યૂસાઈડ નોટમાં લખ્યું હતું કે, ‘અમે બન્ને પતિ પત્નીએ બધું સુખ જોઈ લીધું છે દીકરો અને દીકરી પણ અમને સારી રીતે રાખ્યા છે. અમારી ઉપર કોઈ દેણું પણ થયેલ નથી પરિવારના સભ્યોથી પણ અમે ખુબ સંતુષ્ટ છીએ માત્ર બીમારીથી અમે હવે કંટાળી ગયા છીએ અને બીમારીના કારણે કંટાળી આપઘાત કરી રહ્યા છીએ.’ આમ, આ શબ્દો વાંચીને તેમના સંતાનો પણ દુખી થઈ ગયા હતા. 

કઈ બીમારી સામે ઝઝુમી રહ્યા હતા 
રાજેન્દ્ર લખતરીયા પોતે રાજકોટ મહાનગર પાલિકામાં ડેપ્યુટી એન્જિનિયર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. હજી થોડા મહિના પહેલા તેઓએ સ્વૈચ્છીક રાજીનામુ આપીને નિવૃત્તિ જીવન ગુજારતા હતા. પરંતું કોરોના બાદથી તેઓ ડિપ્રેશનની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા હતા. ડિપ્રેશનની સારવાર પણ ચાલુ હતી. પરંતું આ દરમિયાન જ તેઓએ મોતનું પગલું ભર્યું હતું. તો તેમના પત્ની પન્નાબેન પણ ડાયાબિટીસ સામે ઝઝુમી રહ્યા હતા. આમ, વૃદ્ધ દંપતીએ બીમારીથી કંટાળીને મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. 

રાજેન્દ્રભાઇ લખતરીયા અને પત્ની પન્નાબેન લખતરીયાને સંતાનમાં એક દીકરો અને એક દીકરી છે જેમાંથી દીકરો ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે જયારે દીકરીના છૂટાછેડા થઇ ગયા બાદ તે પોતાના સંતાન સાથે રાજકોટ જ માતાપિતા સાથે રહેતી હતી.

