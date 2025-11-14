રાજકોટમાં કરુણ ઘટના : બે માસુમ દીકરીઓની હત્યા કર્યા બાદ માતાનો પણ આપઘાત
Rajkot Family Suicide : રાજકોટના નવાગામ વિસ્તારમાં શક્તિ સોસાયટીમાં બે દીકરીઓની હત્યા બાદ માતાનો આપઘાત... આપઘાત પાછળનું કારણ અકબંધ.. પોલીસે શરૂ કરી તપાસ..
Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટના નવાગામ વિસ્તારમાં બની કરુણ ઘટના બની છે. બન્ને દીકરીઓની હત્યા કર્યા બાદ માતાએ પણ આપઘાત કર્યો. શહેરના નવાગામ વિસ્તારમાં આવેલ શક્તિ સોસાયટીમાં આ ઘટના બની હતી. અસ્મિતાબેન સોલંકીએ 2 પુત્રીને ગળા ફાંસો દઈ હત્યા કર્યા પછી પોતે પણ ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો. હત્યા અને આપઘાતનું કારણ હજુ પણ અકબંધ છે. પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
- અસ્મિતાબેન જયેશભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.32)
- પ્રિયાંશી જયેશભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.7)
- હર્ષિતા જયેશભાઇ સોલંકી (ઉ.વ.5)
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, રાજકોટના નવાગામ વિસ્તારમાં આવેલ શક્તિ સોસાયટીમાં એક હૃદયદ્રાવક બનાવ સામે આવ્યો છે. પરિવારજનો અને પડોશીઓને સ્તબ્ધ કરી દે તેવી આ ઘટના શહેરમાં ચકચાર મચાવી રહી છે. મળતી વિગતો અનુસાર અસ્મિતાબેન જયેશભાઈ સોલંકી (ઉ.વ. 32) એ પોતાના જીવનનો અંત લાવતાં પહેલાં પોતાની બે નાની દીકરીઓ – પ્રિયાંશી (ઉ.વ. 7) અને હર્ષિતા (ઉ.વ. 5) ની ગળાફાંસો આપી હત્યા કરી દીધી, પછી માતાએ છત ઉપર ખીટીએ ટીંગાઈને આપઘાત કર્યો હતો.
સ્થાનિક લોકોની જાણ બાદ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્રણેય મૃતદેહોને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીએમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ, આપઘાત અને હત્યાના કારણો સ્પષ્ટ થયા નથી, પરંતુ આ ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં શોક અને ચકચાર ફેલાવી છે. પોલીસ દ્વારા મૃતકના પરિવારજનો તથા પાડોશીઓના નિવેદનો લેવામાં આવી રહ્યા છે અને ઘટનાની દરેક દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર કરણ ઘટનાના પગલે એસીપી બારિઆ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે , બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઘટના બની છે. અસ્મિતાબેન તેમના બે દિકરી સાથે ઘરમાં ગળાફાંસો ખાધેલ હાલતમાં મળી આવ્યા છે. હાલ કયા કારણોસર આ પગલું ભર્યું તે સામે આવ્યું નથી જે રૂમમાં ગળાફાંસો ખાધો અંદરથી બંધ હતો, અને પરિવારના અન્ય કોઈ સભ્ય પણ ઘરે હાજર ન હતા. અસ્મિતાબેન એ પહેલા તેની બંને દીકરીઓને પ્લાસ્ટિકની દોરી વડે અને પછી પોતે દુપટ્ટા વડે ગળાફાંસો ખાય આપઘાત કર્યો છે. હાલ પોલીસની અલગ અલગ ટીમો અહીંયા પહોંચી છે અને વધુ તપાસ આગળની હાથ ધરાય છે.
